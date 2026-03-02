क्या होता है क्रूड ऑयल? इससे कैसे बनता है पेट्रोल, डीजल से लेकर सड़क बनाने वाला डामर तक

How to Get Petrole from Crude Oil: क्रूड ऑयल को दुनिया की सबसे अहम प्राकृतिक संपदाओं में से एक माना जाता है. कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसी पर निर्भर करती हैं. एक सवाल हर किसी के जेहन में गूंजता है कि आखिर क्रूड ऑयल से कैसे हम इतने सारे ईंधन प्राप्त कर पाते हैं? सबसे पहला सवाल ये है कि कैसे हमें इस बात की जानकारी मिल पाती है कि फलां जमीन के नीचे क्रूड ऑयल है या नहीं.
How crude oil becomes Petrol, Diesel: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच गई है. शनिवार (28 फरवरी) की सुबह अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला बोल दिया. इन हमलों के दौरान ईरान के 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की तेहरान दफ्तर में मारे गए. ईरान के सरकारी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की. इन हमलों की जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इराक, खाड़ी देशों और इस्राइल में अमेरिकी बेसों पर हमला किया. इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंटरों पर ईरान ने मिसाइलें दागीं. मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर अब सीधे क्रूड ऑयल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है.
क्रूड ऑयल जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं पूरी दुनिया में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. सोमवार को जैसे ही शेयर मार्केट खुला, क्रूड ऑयल ने जोरदार छलांग लगाई. बीते चार वर्षों में क्रूड ऑयल की कीमतों में इतना इजाफा कभी नहीं हुआ था. ईरान का होमुर्ज स्टेट जहां से दुनिया का 20 फीसदी कच्चा तेल गुजरता है वहां पर जहाजों का आवागमन रोक दिया गया है जिसकी वजह से तेल सप्लाई चेन रुक गई है. इस जंग में खामेनेई की मौत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है तो वो है क्रूड ऑयल. आइए हम आपको बताते हैं कि हमारी बाइक में यूज होने वाले पेट्रोल को बनाने के लिए क्रूड ऑयल को किन चरणों से गुजरना पड़ता है और इस दौरान हम क्रूड ऑयल से पेट्रोल के अलावा और कैसे-कैसे फ्यूल बनाते हैं?
जमीन से निकलने वाले क्रूड ऑयल को कच्चा तेल या 'काला सोना' के नाम से भी जाना जाता है. ये एक काले रंग का एक तरल पदार्थ होता है. जमीन से निकलने वाले इस तरल पदार्थ से पूरी दुनिया की ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी होती हैं. इस तरल पदार्थ को प्यूरीफाई करके इससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल (केरोसिन) और सबसे आखिरी में सड़क बनाए जाने वाला बिटुमेन (Bitumen) या डामर प्राप्त किया जाता है. इसमें से निकलने वाले ये सभी पदार्थ तरह-तरह के फ्यूल हैं जो जरूरतों के हिसाब से उपयोग में लाए जाते हैं. हवाई जहाज से लेकर आपकी बाइक तक इसी तरल पदार्थ से निकलने वाले पेट्रोल से चलती हैं.
जिस जमीन के नीचे क्रूड ऑयल पाया जाता है वहां से ड्रिलिंग के जरिए कच्चे तेल को निकाला जाता है. जमीन के अंदर निकलने वाला कच्चा तेल आखिर कैसे बनता है ये भी एक बड़ा सवाल है तो आपको बता दें कि जमीन के नीचे लाखों सालों तक जमा हुए जैविक पदार्थों से ये तेल बनता है जमीन के भीतर हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये तेल गैस में बदल जाता है जिसे लोग बाहर निकालकर प्यूरीफाई करते हैं और फिर इससे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और डामर बनाते हैं. इसके लिए क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्यूरीफाई किया जाता है जिसमें क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन, क्रैकिंग, रीफॉर्मिंग और अल्काइलेशन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है.
क्रूड ऑयल से डीजल और पेट्रोल कैसे अलग किए जाते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है. क्रूड ऑयल को जब डिस्टिलेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है तो इसी दौरान पेट्रोल को क्रूड ऑयल से अलग कर लिया जाता है. इस दौरान उच्च गुणवत्ता का पेट्रोल बनाने के लिए इसमें अलग-अलग कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं. इन कंपाउंड्स से क्रिया करने के बाद इस पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ जाती है और इससे पेट्रोल तैयार किया जाता है जो हमारी बाइक्स से लेकर हवाई जहाज तक में इस्तेमाल किया जाता है. वहीं डीजल बनाने के लिए भी क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन प्रक्रिया से गुजारते हैं. चूंकि डीजल भारी हाइड्रोकार्बन से बनता है इसलिए कच्चे तेल को कई बार हाइड्रो ट्रीटमेंट दिया जाता है. इस प्रक्रिया के बाद क्रूड ऑयल में छिपी गंदगी को बाहर निकाला जाता है और उसे प्यूरीफाई करके शुद्ध डीजल तैयार किया जाता है.