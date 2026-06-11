ईरान वॉर से दुनिया बेहाल..ट्रंप 'मालामाल'! जब निवेशकों के 22 हजार करोड़ डूबे तो ट्रंप परिवार अरबों डॉलर कैसे कमा गया?

How Trump Family is benefiting from Iran War: अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खज़ाना भर लिया जबकि आम निवेशकों को कंगाल कर दिया. एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने पहले से अपने क्रिप्टो कारोबार के ज़रिए कम से कम 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का मुनाफ़ा कमाया है. यानी लगभग 22,000 करोड़ रुपये. दूसरी तरफ़ अप्रैल के अंत तक ट्रंप के क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले 10 लाख से ज़्यादा निवेशकों को इतना ही नुक़सान हुआ है. यानी 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का उन्हें लॉस हुआ है.