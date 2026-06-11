ईरान वॉर से दुनिया बेहाल..ट्रंप 'मालामाल'! जब निवेशकों के 22 हजार करोड़ डूबे तो ट्रंप परिवार अरबों डॉलर कैसे कमा गया?

How Trump Family is benefiting from Iran War: अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खज़ाना भर लिया जबकि आम निवेशकों को कंगाल कर दिया. एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने पहले से अपने क्रिप्टो कारोबार के ज़रिए कम से कम 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का मुनाफ़ा कमाया है. यानी लगभग 22,000 करोड़ रुपये. दूसरी तरफ़ अप्रैल के अंत तक ट्रंप के क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले 10 लाख से ज़्यादा निवेशकों को इतना ही नुक़सान हुआ है. यानी 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का उन्हें लॉस हुआ है.
ट्रंप परिवार को ये मुनाफा जिन 4 कंपनियों से हुआ है, वो हैं- वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप मीम क्वॉइन, एल्ट फाइव सिग्मा और अमेरिकन बिटक्वॉइन.
खास बात ये है कि इन प्रोजेक्ट में ट्रंप परिवार ने लगभग नहीं के बराबर अपना पैसा लगाया. ट्रंप ने सिर्फ़ अपना नाम इन प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा. इनका जमकर प्रचार किया. अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके लोगों को इन प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार किया. ट्रंप के 2 बेटों- एरिक और डॉनल्ड ट्रंप जूनियर ने इन प्रोजेक्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय रोड शो किया, सोशल मीडिया पर इनका भारी प्रमोशन किया.
इसके बदले में ट्रंप परिवार को इन कंपनियों के टोकन सेल से बहुत बड़ी रक़म मिली. दूसरी तरफ़ जिन लोगों ने इन कंपनियों के टोकन ख़रीदे उन्हें भारी नुक़सान का सामना करना पड़ा. इसकी वजह ये है कि टोकन की क़ीमत बाद में 97% तक गिर गई. यानी 100 डॉलर में ख़रीदे गए टोकन की वैल्यू घटकर 3 डॉलर रह गई.
अमेरिकी परिवारों की औसत आय 83,000 डॉलर के क़रीब है लेकिन ट्रंप परिवार ने सिर्फ़ क्रिप्टो कारोबार से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर कमा लिए. यानी ट्रंप ने अमेरिकी परिवारों की औसत आय से लगभग 27,000 गुना पैसा क्रिप्टो के कारोबार से कमा लिया है.
ऐसा नहीं है कि निवेशकों को कारोबार के मामले में ट्रंप के पुराने इतिहास का पता नहीं था. उन्हें मालूम था कि ट्रंप की कई कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं और ट्रंप ने कई कॉन्ट्रैक्टर्स का भुगतान नहीं किया है. लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगा कि अमेरिकी सत्ता के सबसे बड़े पद पर ट्रंप के रहने की वजह से उन्हें अपने निवेश पर आकर्षक लाभ मिलेगा. लोगों ने ये सोचा कि ट्रंप का नाम किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ है तो उसमें मुनाफा होना तय है.
#DNAमित्रों | यूएस डूब रहा...ट्रंप का 'खजाना' भरा..ईरान वॉर से ट्रंप 'मालामाल' हो गए#DNA #DNAWithRahulSinha #America #DonaldTrump @rahulsinhatv pic.twitter.com/bj2pwXICq0
— Zee News (@ZeeNews) June 10, 2026
ट्रंप का नाम है तो क्वॉइन चलेगा. इसी कारण उन्होंने पैसा लगाने से पहले ज़्यादा छानबीन भी नहीं की. लेकिन निवेशकों की ये सोच उनके लिए भारी नुक़सान की वजह बनी. रिपोर्ट के मुताबिक़ बहुत से निवेशक ऐसे हैं जो भारी नुक़सान के बावजूद इस पर बात नहीं करना चाहते. उन्हें लगता है कि अगर वो किसी तरह की शिकायत करेंगे तो उन्हें ट्रंप और उनके समर्थकों की बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
अब आपको ये भी जानना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट से ट्रंप परिरवार को कितना फायदा और निवेशकों को कितना नुक़सान हुआ है. वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से ट्रंप परिवार को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का फायदा हुआ है. यानी कुल मुनाफे का लगभग आधा. वहीं निवेशकों को 674 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. ये वही कंपनी है जिसने पाकिस्तान की सरकार के साथ समझौता किया था.
वहीं ट्रंप मीम क्वॉइन से ट्रंप परिवार को 616 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ है. जबकि आम निवेशकों को 711 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. एल्ट फाइव सिग्मा से ट्रंप परिवार को 538 मिलियन डॉलर का लाभ हुआ है जबकि निवेशकों को 675 मिलियन डॉलर की हानि हुई है.
आख़िरी प्रोजेक्ट यानी अमेरिकन बिटक्वॉइन से ट्रंप परिवार को सबसे कम यानी 19 मिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ वहीं निवेशकों को 216 मिलियन डॉलर का नुक़सान हुआ यानी ऐसा कोई बिटक्वॉइन प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें ट्रंप परिवार को मुनाफा न हुआ हो. दूसरी तरफ़ ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें आम निवेशकों को नुक़सान न हुआ हो. जिस क्रिप्टो कारोबार के साथ ट्रंप का नाम जुड़ा हुआ है, वो लगातार डूब रहा है. लेकिन इसके बावजूद ट्रंप परिवार अरबों डॉलर के फायदे में है.
ये अमेरिका के गवर्नेंस पर भी सवाल है. इसकी वजह ये है कि ट्रंप एक तरफ़ तो क्रिप्टो से जुड़ी नीतियां तैयार करते हैं, दूसरी तरफ़ अपने परिवार से जुड़ी क्रिप्टो कंपनियों का प्रचार करते हैं और उससे लाभ कमाते हैं. इसी कारण अमेरिका के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ट्रंप के क्रिप्टो बिज़नेस को घोटाला कहने लगे हैं.
सोचिए, ईरान पर हमला करके ट्रंप ने सिर्फ़ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं. लेकिन उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है. होगी भी नहीं क्योंकि वो तो सिर्फ़ अपने नाम का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर कमा रहे हैं.
ट्रंप एक तरफ़ ईरान पर बम बरसा रहे हैं, लेकिन उसी ईरान के साथ ट्रंप का क्रिप्टो रिलेशन भी है. ये और भी चौंकाने वाली जानकारी है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं. ध्यान से समझिएगा.
ईरान का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स है. अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद नोबिटेक्स ने अरबों डॉलर का फंड ट्रांसफर किया. इसके लिए नोबिटेक्स ने ट्रॉन और BNB चेन नाम के 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क का इस्तेमाल किया. यहीं ट्रंप का कनेक्शन सामने आता है क्योंकि दोनों ब्लॉकचेन नेटवर्क का संबंध वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जुड़े जस्टिन सन और चांगपेंग झाओ से है.
सोचिए, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप परिवार की कंपनी है. इस कंपनी से जस्टिन सन और चांगपेंग झाओ जुड़े हुए हैं. लेकिन सन और झाओ का ब्लॉकचेन नेटवर्क ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स के लिए काम करता है.
नोबिटेक्स ने ट्रॉन और BNB चेन के माध्यम से कम से कम 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का लेनदेन किया. यानी उतनी ही रक़म जितना फायदा ट्रंप को क्रिप्टो कारोबार से हुआ है. नोबिटेक्स को वो परिवार चलाता है, जिसका ईरान के सर्वोच्च नेता से घनिष्ठ संबंध है. ईरान का सेंट्रल बैंक और IRGC भी इसकी मदद लेती है. लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के असर के बिना वो अरबों रुपये ट्रांसफर करता है.
सोचिए, एक तरफ अमेरिका, ईरान पर पाबंदी लगाता है, दूसरी तरफ ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी के साथ जुड़े लोग ईरान के वित्तीय लेन-देन के लिए दूसरा रास्ता तैयार करते हैं. आपको ये भी जानना चाहिए जब ट्रंप क्रिप्टो की कमाई से मालामाल हो रहे हैं, उस समय ट्रंप की तरफ़ से शुरू किए गए युद्ध के कारण दुनिया को कितना नुक़सान हो रहा है.
थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक़ इस युद्ध की वजह से दुनिया को 2.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा. ये भारत की अर्थव्यवस्था के लगभग आधे के बराबर है.
नुक़सान यहीं ख़त्म नहीं होता. अगर युद्ध और लंबे समय तक चलता है तो नुक़सान भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा. यहां तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी इस युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुई है.
ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ अमेरिका के लोगों ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत के रूप में 40 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च किए हैं. वहीं युद्ध पर अमेरिकी सरकार ने 29 अरब डॉलर खर्च किए हैं. ये दोनों आंकड़े लगभग एक महीने पुराने हैं. जून तक ये खर्च और बढ़ गया होगा. यानी ट्रंप युद्ध के बाद भी कमा रहे हैं, जबकि अमेरिका के लोग गंवा रहे हैं.