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ईरान वॉर से दुनिया बेहाल..ट्रंप 'मालामाल'! जब निवेशकों के 22 हजार करोड़ डूबे तो ट्रंप परिवार अरबों डॉलर कैसे कमा गया?

Trump Family Benefits from Iran War: ईरान वॉर से दुनिया बेहाल है, वहीं ट्रंप 'मालामाल' हो गए हैं! जब निवेशकों के 22 हजार करोड़ डूबे तो ट्रंप परिवार अरबों डॉलर कैसे कमा गया? यह गुत्थी दुनिया की समझ में नहीं आ रही है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 11, 2026, 04:17 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:17 AM IST
ईरान वॉर से दुनिया बेहाल..ट्रंप 'मालामाल'! जब निवेशकों के 22 हजार करोड़ डूबे तो ट्रंप परिवार अरबों डॉलर कैसे कमा गया?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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