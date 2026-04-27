आलू, शलजम, शकरकंद... क्या परमाणु बम वाला यूरेनियम हमारे शरीर में भी घुस सकता है?

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच यूरेनियम की काफी चर्चा हुई है. क्या आप जानते हैं कि यूरेनियम अनजाने में हमारे शरीर में घुस सकता है. हां, यूरेनियम वैसे तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, जो रेडियोएक्टिव होता है. ऐसे में भोजन, पानी और हवा के जरिए कोई भी शख्स बेहद कम मात्रा में यूरेनियम के संपर्क में आ सकता है. मात्रा ज्यादा होगी तो किडनी की समस्या हो सकती है. आम जनता के लिए भोजन और पीने के पानी से ही खतरा ज्यादा होता है.

सबसे पहले ध्यान रखिए कि आलू, शलजम, शकरकंद जैसी जड़ वाली फसलों में यूरेनियम की मात्रा चिपकी हो सकती है. यूरेनियम की मात्रा कितनी है, यह उस मिट्टी पर निर्भर करेगा जहां यह फसल उगाई जा रही है. जैसे यूरेनियम माइंस जैसी जगहों पर यह खतरा ज्यादा हो सकता है. हवा में यूरेनियम धूल के रूप में मौजूद हो सकता है. धूल में पाए जाने वाले यूरेनियम के बहुत छोटे कण पानी, पौधों और जमीन पर मौजूद रह सकते हैं. बारिश से यूरेनियम की मात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है.

पानी में यूरेनियम

यूरेनियम पीने के पानी में भी पाया जा सकता है. जी हां, इसकी ज्यादा मात्रा आमतौर पर उन कुओं में पाई जाती है, जिन्हें यूरेनियम से भरपूर चट्टानों में खोदा गया हो. सतह के पानी में मौजूद यूरेनियम बहुत दूर तक बहकर जा सकता है. पानी में मौजूद कुछ यूरेनियम तलछट और पानी में मौजूद दूसरे कणों से चिपक जाता है. यूरेनियम लगभग सभी चट्टानों और मिट्टियों में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है. जमीन पर जमा हुआ यूरेनियम मिट्टी में मिल सकता है, बहकर सतह के पानी में जा सकता है या पौधों की जड़ों से चिपक सकता है.

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कुछ इंसानों के रोजाना लिए जाने वाले यूरेनियम की मात्रा का अनुमान 0.9 से 1.5 माइक्रोग्राम प्रति दिन (µg/day) के बीच लगाया गया है. यूरेनियम पौधों की जड़ों से चिपक सकता है. बिना धोए आलू, मूली और दूसरी जड़ वाली सब्जियां यूरेनियम का मुख्य स्रोत होती हैं.

शरीर में घुसा तो क्या होगा?

सांस के जरिए अंदर गया और खाया गया ज्यादातर यूरेनियम शरीर के अंदर ज्यादा समय तक नहीं रहता. वह शरीर से बाहर निकल जाता है. जो यूरेनियम शरीर में सोख लिया जाता है, वह पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलता है. हां, सांस के जरिए अंदर गया कुछ यूरेनियम फेफड़ों में लंबे समय तक रह सकता है.

जो यूरेनियम शरीर में सोख लिया जाता है, वह पूरे शरीर में जमा हो जाता है. इसकी सबसे ज्यादा मात्रा हड्डियों, लिवर और किडनी में पाई जाती है. शरीर में मौजूद यूरेनियम का 66 प्रतिशत हिस्सा हड्डियों में पाया जाता है. यह हड्डियों में लंबे समय तक रह सकता है, हड्डियों में यूरेनियम की हाफ-लाइफ 70–200 दिन होती है (यह वह समय है, जो हड्डियों से आधा यूरेनियम बाहर निकलने में लगता है). जो यूरेनियम हड्डियों में नहीं होता, उसका ज्यादातर हिस्सा 1 - 2 हफ्ते में शरीर से बाहर निकल जाता है.

यूरेनियम से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

1. अमेरिका में बाकायदे लोगों के लिए बहुत साल पहले ही गाइडलाइंस जारी की गई थी कि ऐसी मिट्टी में उगी जड़ वाली सब्जियां खाने से बचें, जिसमें यूरेनियम का स्तर ज्यादा हो. ऐसी मिट्टी में उगे फलों और सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करें और जड़ वाली सब्जियों का बाहरी हिस्सा हटा दें. अक्तूबर 2015 की एक रिसर्च की मानें तो इराक में सब्जियों के एक सैंपल में यूरेनियम की मात्रा 0.345 ppm (पार्ट्स पर मिलियन) पाई गई थी.

2. अगर संदेह है कि पीने के पानी में यूरेनियम का स्तर ज्यादा हो सकता है, तो अपने पानी की जांच करवाएं. जांच में स्तर ज्यादा मिलता है, तो कहीं और का या बोतलबंद पानी का इस्तेमाल करने पर विचार करें.

पढ़ें: यूरेनियम निकालने के लिए धरती को 'फ्रीज' क्यों करना पड़ता है? एक भी इंसान करीब नहीं जाता

3. अगर आप किसी खतरनाक कचरा स्थल (चेर्नोबिल, यूक्रेन-जैसी जगह) के आसपास रहते हैं, जहां यूरेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा है और उसे नियंत्रित नहीं किया गया है, तो अपने बच्चों को बाहर मिट्टी में खेलने न दें. बच्चे अक्सर मिट्टी मुंह में डाल लेते हैं, और इस मिट्टी में यूरेनियम मौजूद होता है. यह भी पक्का करें कि बच्चे बार-बार अपने हाथ धोएं, खासकर खाना खाने से पहले.

(नोट- यह जानकारी वैश्विक स्तर पर यूरेनियम के बारे में समझ बढ़ाने के लिए है.)

Source: FAQs for Uranium, PUBLIC HEALTH STATEMENT FOR URANIUM, Iraq Uranium