Advertisement
trendingNow13194569
Hindi Newsदुनियाआलू, शलजम, शकरकंद... क्या परमाणु बम वाला यूरेनियम हमारे शरीर में भी घुस सकता है?

आलू, शलजम, शकरकंद... क्या परमाणु बम वाला यूरेनियम हमारे शरीर में भी घुस सकता है?

संवर्धित यूरेनियम-235 से परमाणु हथियार बनाया जा सकता है. अगर कोई अनजाने में यूरेनियम खा ले, तो क्या होगा? असल में बहुत कम मात्रा में गलती से यूरेनियम शरीर में जाएगा, तो वह आसानी से निकल सकता है. जानना यह जरूरी है कि यह कहां-कहां मिल सकता है, जिससे लोग बचे रहें. और यह इंसान कैसे खा सकता है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI photo
AI photo

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच यूरेनियम की काफी चर्चा हुई है. क्या आप जानते हैं कि यूरेनियम अनजाने में हमारे शरीर में घुस सकता है. हां, यूरेनियम वैसे तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, जो रेडियोएक्टिव होता है. ऐसे में भोजन, पानी और हवा के जरिए कोई भी शख्स बेहद कम मात्रा में यूरेनियम के संपर्क में आ सकता है. मात्रा ज्यादा होगी तो किडनी की समस्या हो सकती है. आम जनता के लिए भोजन और पीने के पानी से ही खतरा ज्यादा होता है. 

सबसे पहले ध्यान रखिए कि आलू, शलजम, शकरकंद जैसी जड़ वाली फसलों में यूरेनियम की मात्रा चिपकी हो सकती है. यूरेनियम की मात्रा कितनी है, यह उस मिट्टी पर निर्भर करेगा जहां यह फसल उगाई जा रही है. जैसे यूरेनियम माइंस जैसी जगहों पर यह खतरा ज्यादा हो सकता है. हवा में यूरेनियम धूल के रूप में मौजूद हो सकता है. धूल में पाए जाने वाले यूरेनियम के बहुत छोटे कण पानी, पौधों और जमीन पर मौजूद रह सकते हैं. बारिश से यूरेनियम की मात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है.  

पानी में यूरेनियम

यूरेनियम पीने के पानी में भी पाया जा सकता है. जी हां, इसकी ज्यादा मात्रा आमतौर पर उन कुओं में पाई जाती है, जिन्हें यूरेनियम से भरपूर चट्टानों में खोदा गया हो. सतह के पानी में मौजूद यूरेनियम बहुत दूर तक बहकर जा सकता है. पानी में मौजूद कुछ यूरेनियम तलछट और पानी में मौजूद दूसरे कणों से चिपक जाता है. यूरेनियम लगभग सभी चट्टानों और मिट्टियों में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है. जमीन पर जमा हुआ यूरेनियम मिट्टी में मिल सकता है, बहकर सतह के पानी में जा सकता है या पौधों की जड़ों से चिपक सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ इंसानों के रोजाना लिए जाने वाले यूरेनियम की मात्रा का अनुमान 0.9 से 1.5 माइक्रोग्राम प्रति दिन (µg/day) के बीच लगाया गया है. यूरेनियम पौधों की जड़ों से चिपक सकता है. बिना धोए आलू, मूली और दूसरी जड़ वाली सब्जियां यूरेनियम का मुख्य स्रोत होती हैं. 

शरीर में घुसा तो क्या होगा?

सांस के जरिए अंदर गया और खाया गया ज्यादातर यूरेनियम शरीर के अंदर ज्यादा समय तक नहीं रहता. वह शरीर से बाहर निकल जाता है. जो यूरेनियम शरीर में सोख लिया जाता है, वह पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलता है. हां, सांस के जरिए अंदर गया कुछ यूरेनियम फेफड़ों में लंबे समय तक रह सकता है. 

जो यूरेनियम शरीर में सोख लिया जाता है, वह पूरे शरीर में जमा हो जाता है. इसकी सबसे ज्यादा मात्रा हड्डियों, लिवर और किडनी में पाई जाती है. शरीर में मौजूद यूरेनियम का 66 प्रतिशत हिस्सा हड्डियों में पाया जाता है. यह हड्डियों में लंबे समय तक रह सकता है, हड्डियों में यूरेनियम की हाफ-लाइफ 70–200 दिन होती है (यह वह समय है, जो हड्डियों से आधा यूरेनियम बाहर निकलने में लगता है). जो यूरेनियम हड्डियों में नहीं होता, उसका ज्यादातर हिस्सा 1 - 2 हफ्ते में शरीर से बाहर निकल जाता है. 

यूरेनियम से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

1. अमेरिका में बाकायदे लोगों के लिए बहुत साल पहले ही गाइडलाइंस जारी की गई थी कि ऐसी मिट्टी में उगी जड़ वाली सब्जियां खाने से बचें, जिसमें यूरेनियम का स्तर ज्यादा हो. ऐसी मिट्टी में उगे फलों और सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करें और जड़ वाली सब्जियों का बाहरी हिस्सा हटा दें. अक्तूबर 2015 की एक रिसर्च की मानें तो इराक में सब्जियों के एक सैंपल में यूरेनियम की मात्रा 0.345 ppm (पार्ट्स पर मिलियन) पाई गई थी. 

2. अगर संदेह है कि पीने के पानी में यूरेनियम का स्तर ज्यादा हो सकता है, तो अपने पानी की जांच करवाएं. जांच में स्तर ज्यादा मिलता है, तो कहीं और का या बोतलबंद पानी का इस्तेमाल करने पर विचार करें. 

पढ़ें: यूरेनियम निकालने के लिए धरती को 'फ्रीज' क्यों करना पड़ता है? एक भी इंसान करीब नहीं जाता

3. अगर आप किसी खतरनाक कचरा स्थल (चेर्नोबिल, यूक्रेन-जैसी जगह) के आसपास रहते हैं, जहां यूरेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा है और उसे नियंत्रित नहीं किया गया है, तो अपने बच्चों को बाहर मिट्टी में खेलने न दें. बच्चे अक्सर मिट्टी मुंह में डाल लेते हैं, और इस मिट्टी में यूरेनियम मौजूद होता है. यह भी पक्का करें कि बच्चे बार-बार अपने हाथ धोएं, खासकर खाना खाने से पहले. 

(नोट- यह जानकारी वैश्विक स्तर पर यूरेनियम के बारे में समझ बढ़ाने के लिए है.)

Source: FAQs for UraniumPUBLIC HEALTH STATEMENT FOR URANIUM, Iraq Uranium

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

iran america war

Trending news

4 मई के बाद यहीं रहना है, केंद्रीय बल चले जाएंगे... ममता का बंगाल पुलिस पर तीखा हमला
West Bengal Election 2026
4 मई के बाद यहीं रहना है, केंद्रीय बल चले जाएंगे... ममता का बंगाल पुलिस पर तीखा हमला
Ex DIG भुल्लर पर ED का एक्शन, पंजाब में छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
Punjab
Ex DIG भुल्लर पर ED का एक्शन, पंजाब में छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
इस बार भयानक हीटवेव जल्दी क्यों आई? अप्रैल कैसे भी बीत रहा, पर मई-जून में क्या होगा
India Weather news
इस बार भयानक हीटवेव जल्दी क्यों आई? अप्रैल कैसे भी बीत रहा, पर मई-जून में क्या होगा
बंगाल में चुनावी रण, दूसरे चरण से पहले उत्तर 24 परगना में खूनी खेला!
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी रण, दूसरे चरण से पहले उत्तर 24 परगना में खूनी खेला!
चुनाव से पहले बंगाल में मिले 79 बम, NIA करेगी मामले की जांच
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में मिले 79 बम, NIA करेगी मामले की जांच
रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
India Weather news
रात में भी चैन नहीं! घबराइए नहीं, 47 डिग्री में झुलसते लोगों के लिए आ गई गुड न्यूज
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो 'सबसे डरावना समुद्री बीच'! सूरज ढलते ही पसर जाता है मौत जैसा सन्नाटा!
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
London
ब्रिटिश मौलाना का UP में अवैध साम्राज्य ढहा, योगी एक्शन से मचा 7000 Km दूर तक हड़कंप
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
Assembly Election 2026
'चुनावी जीत के लिए ममता करवाती हैं दंगा', TMC मुखिया पर भड़के अधीर रंजन चौधरी
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला
World News
तोतों ने उड़ाई अनार की 'दावत', किसान की गुहार पर बॉम्बे HC ने सुनाया दिलचस्प फैसला