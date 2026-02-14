जानवरों की बलि, लाल गुलाब या एक संत की कहानी, क्या आपको मालूम है कैसे हुई वैलेंटाइन डे की शुरुआत

Valentines Day: वैलेंटाइंस डे आज पुरानी रोमन परंपराओं और ईसाई संतों की कहानियों से निकलकर प्यार, गिफ्ट और बड़े-बड़े तोहफों का ग्लोबल सेलिब्रेशन बन गया है. लेकिन गुलाब, टेडी और चॉकलेट के पीछे चौकाने वाली दंत कहानियां और मिथकों का एक लंबा-चौड़ा इतिहास है जिसकी वजह से ये दिन प्रेमी जोड़ों का खास त्योहार बन सका.
How Valentines Day tradition begun: वैलेंटाइन डे ज्यादा नहीं तो कम से कम दो से ढाई दशकों से भारत के प्रेमी जोड़ों का फेवरेट फेस्टिवल बना हुआ है. इस त्योहार का शुभ रंग लाल है. इंटरनेट के इस खास दिन प्रेमी जोड़े एक-दूसरे से आत्मीय मुलाकात के दौरान क्वालिटी टाइम स्पेंट करने के साथ तोहफों का आदान-प्रदान करते हैं. हालांकि विदेशी संस्कृति से जुड़ा मामला बताकर और अश्लीलता का पुट लगाकर इसका विरोध करने वाले भी कम नहीं है, बहुत से संगठन इस दिन मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाते हैं, क्या आपको मालूम है कि सात दिन चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई.
वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन किसी कवि की रोमांटिक कविता की वजह से अस्तित्व में नहीं आया. इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत बलिदान, सियासत, धार्मिक सत्ता में बदलाव और मध्ययुगीन कहानियों की अजीबोगरीब कहानियों से जुड़ती है. इस त्योहार की जड़ें खून के सुर्ख लाल रंग से जुड़ती हैं.
दुनिया में सेंट वैलेंटाइन का जन्म होने से आने से बहुत पहले, प्राचीन रोम में 13-15 फरवरी तक लूपरकेलिया नाम का फर्टिलिटी फेस्टिवल मनाया जाता था. ये रस्म रोमन देवता फॉनस और रोम के मशहूर फाउंडर रोमुलस और रेमस को समर्पित थी. लूपरकी नाम के पुजारी एक पवित्र गुफा में इकट्ठा होते थे, जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर जुड़वा बच्चों को बचाने के लिए एक मादा भेड़िये ने दूध पिलाया था.
गुडलक के लिए पिटाई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समय बीतने के साथ वहां जानवरों की बलि दी जाने की परंपरा शुरू हुई. बलि के खून में डूबी बकरी की खाल को समेट कर एक शक्स उनका चाबुक बनाकर खड़ा होता था. महिलाएं उनसे हल्के से मार खाने के लिए लाइन में लगती थीं, उनका मानना था कि इससे उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ेगी और सुरक्षित प्रसव होने से बच्चे का जन्म होगा. यानी जच्चा और बच्चा दोनों को संभावित खतरे से बचाने के लिए ऐसा किया जाता था.