Advertisement
trendingNow13109675
Hindi Newsदुनियाजानवरों की बलि, लाल गुलाब या एक संत की कहानी, क्या आपको मालूम है कैसे हुई वैलेंटाइन डे की शुरुआत

जानवरों की बलि, लाल गुलाब या एक संत की कहानी, क्या आपको मालूम है कैसे हुई वैलेंटाइन डे की शुरुआत

Valentines Day: वैलेंटाइंस डे आज पुरानी रोमन परंपराओं और ईसाई संतों की कहानियों से निकलकर प्यार, गिफ्ट और बड़े-बड़े तोहफों का ग्लोबल सेलिब्रेशन बन गया है. लेकिन गुलाब, टेडी और चॉकलेट के पीछे चौकाने वाली दंत कहानियां और मिथकों का एक लंबा-चौड़ा इतिहास है जिसकी वजह से ये दिन प्रेमी जोड़ों का खास त्योहार बन सका. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जानवरों की बलि, लाल गुलाब या एक संत की कहानी, क्या आपको मालूम है कैसे हुई वैलेंटाइन डे की शुरुआत

How Valentines Day tradition begun: वैलेंटाइन डे ज्यादा नहीं तो कम से कम दो से ढाई दशकों से भारत के प्रेमी जोड़ों का फेवरेट फेस्टिवल बना हुआ है. इस त्योहार का शुभ रंग लाल है. इंटरनेट के इस खास दिन प्रेमी जोड़े एक-दूसरे से आत्मीय मुलाकात के दौरान क्वालिटी टाइम स्पेंट करने के साथ तोहफों का आदान-प्रदान करते हैं. हालांकि विदेशी संस्कृति से जुड़ा मामला बताकर और अश्लीलता का पुट लगाकर इसका विरोध करने वाले भी कम नहीं है, बहुत से संगठन इस दिन मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाते हैं, क्या आपको मालूम है कि सात दिन चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई.

कैसे हुई प्यार के इस दिन की शुरुआत?

वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन किसी कवि की रोमांटिक कविता की वजह से अस्तित्व में नहीं आया. इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत बलिदान, सियासत, धार्मिक सत्ता में बदलाव और मध्ययुगीन कहानियों की अजीबोगरीब कहानियों से जुड़ती है. इस त्योहार की जड़ें खून के सुर्ख लाल रंग से जुड़ती हैं.

दुनिया में सेंट वैलेंटाइन का जन्म होने से आने से बहुत पहले, प्राचीन रोम में 13-15 फरवरी तक लूपरकेलिया नाम का फर्टिलिटी फेस्टिवल मनाया जाता था. ये रस्म रोमन देवता फॉनस और रोम के मशहूर फाउंडर रोमुलस और रेमस को समर्पित थी. लूपरकी नाम के पुजारी एक पवित्र गुफा में इकट्ठा होते थे, जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर जुड़वा बच्चों को बचाने के लिए एक मादा भेड़िये ने दूध पिलाया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- Valentine’s Day Love story: 23 साल छोटी इटैलियन PA से दिल लगा बैठा NATO का ब्रिटिश अफसर, स्टोरी में फिर आया ये ट्विस्ट

गुडलक के लिए पिटाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समय बीतने के साथ वहां जानवरों की बलि दी जाने की परंपरा शुरू हुई. बलि के खून में डूबी बकरी की खाल को समेट कर एक शक्स उनका चाबुक बनाकर खड़ा होता था. महिलाएं उनसे हल्के से मार खाने के लिए लाइन में लगती थीं, उनका मानना ​​था कि इससे उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ेगी और सुरक्षित प्रसव होने से बच्चे का जन्म होगा. यानी जच्चा और बच्चा दोनों को संभावित खतरे से बचाने के लिए ऐसा किया जाता था.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

valentines day

Trending news

नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
twin tube Tunnel
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
hindi Jammu and Kashmir news
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
bengaluru news in hindi
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
amit shah
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM Modi in Assam
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
Kharges
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल