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Hindi Newsदुनियान मिल रही जीत, न पीछे हट पा रहा अमेरिका... पश्चिम एशिया जंग में कैसे दो राहों पर अटके ट्रंप?

न मिल रही जीत, न पीछे हट पा रहा अमेरिका... पश्चिम एशिया जंग में कैसे दो राहों पर अटके ट्रंप?

West Asia War: ईरान और अमेरिका के बीच पश्चिम एशिया की जंग को लेकर अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है. दोनों ही देश इस जंग से कुछ हासिल नहीं कर पाया है. वहीं अमेरिका भी अबतक इसमें अरबों रुपये खर्च कर चुका है. ऐसे में यह ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:24 PM IST
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न मिल रही जीत, न पीछे हट पा रहा अमेरिका... पश्चिम एशिया जंग में कैसे दो राहों पर अटके ट्रंप?

US-Iran War: ( Jitendra Tripathi) : ईरान युद्ध का आज तिरपनवां दिन है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर आक्रमण यह सोच कर किया था कि अधिक से अधिक एक सप्ताह में अमेरिकी सेना ईरान के शीर्ष नेतृत्व को मार कर ईरान को हार मानने को विवश कर देगी, किन्तु कई नेताओं को मारने के बावजूद ईरान अभी घुटनों पर नहीं आ सका है. कई बार अपना गोल पोस्ट बदलने के बाद भी अमेरिका के बड़बोले, अहंकारी और जिद्दी राष्ट्रपति अपने लक्ष्य नहीं पा सके हैं. अब तक के युद्ध में अमेरिका 58. 39 अरब डॉलर खर्च कर चुका है जो लगभग दस लाख डॉलर प्रतिदिन बैठता है , लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया है. 

जिद पर अड़े दोनों देश

पाकिस्तान के प्रयास से इस्लामाबाद में हुई पहले दौर की वार्ता पूरी तरह असफल रही. हार कर अब ट्रंप को युद्धविराम फिर से अनिश्चित काल के लिए बढ़ाना पड़ा. दूसरे दौर की प्रस्तावित वार्ता भी अनिश्चित है क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, जहां ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पहले अमेरिका से समझौता करे, तब अमेरिका होर्मुज से नाकाबंदी खत्म करेगा, वहीं ईरान की शर्त है कि बिना नाकाबंदी खत्म हुए अमेरिका से कोई बातचीत संभव नहीं है. इसी बीच ट्रंप अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं. पहले लगाए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क को संघीय न्यायलय ने अवैध बताते हुए लिया गया शुल्क वापस करने का आदेश दिया है .

ट्रंप पर संकट

ट्रंप की अपनी सहयोगी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की अध्यक्ष तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने बयान देते हुए ट्रंप के इस दावे को गलत बताया कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का पर्याप्त संवर्धन कर चुका है. हालांकि, ट्रंप ने यह मानने से इंकार किया है. देश में बढ़ रही मंहगाई, बेरोजगारी और करदाताओं के धन का एक बिल्कुल अनावश्यक युद्ध में इस्तेमाल अमेरिकी जनता को ट्रंप प्रशासन से विमुख कर रहा है. घर में घटती हुई लोकप्रियता और बाहर जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और यहां तक कि नाटो सदस्यों द्वारा होर्मुज पर बलप्रयोग में साथ देने के ट्रंप के आह्वान को नकारने से अमेरिका की साख को धक्का लगा है. युद्ध विराम के दौरान ही अमेरिकी सेनाओं द्वारा होर्मुज के मुहाने पर ईरानी पोत पर कब्जा और बंगाल की खाड़ी में एक दुसरे टैंकर पर हमले ने इस नाजुक युद्धविराम को और खतरे में डाल दिया है. इसके अतिरिक्त, वर्ष के अंत में होने वाले सीनेट के आंशिक चुनावों ने भी ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. 

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ट्रंप के लिए चुनौती 

सीनेट की कुल सौ सीटों में से 37 के चुनाव होने वाले हैं, जिनमे अभी रिपब्लिकन चौबीस और डेमोक्रेट्स 13 सीटों पर काबिज हैं. अगर रिपब्लिकन पार्टी 24 में 18 से काम सीटें जीतती है तो सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत हो जाएगा, जो ट्रंप के शेष कार्यकाल के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है. रूस और चीन पर दी गयी ट्रम्प की धमकियां खोखली साबित हो चुकी हैं. ऐसे में ट्रंप प्रशासन किसी भी भांति इस युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहा है, पर वह रास्ता क्या है-शायद खुद ट्रंप को भी नहीं पता. ईरान भले ही लम्बे युद्ध में हार जाए, जो कि अधिक संभव है, लेकिन उसके अभी तक अमेरिका के सामने डटे रहने से ट्रंप प्रशासन की विश्व समुदाय में जो किरकिरी हुई है, उससे बचना और साथ ही अपनी ताकत का दिखावा भी करते रहना वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के लिए एक बड़ी दुरूह स्थिति पैदा कर रहा है. 

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