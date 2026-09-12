/US, यूरोप और PAK में BRICS का ‘ब्लैकआउट’! वेस्टर्न मीडिया कैसे कवर कर रहा दिल्ली समिट? कवरेज से खुला राज

BRICS Summit 2026 media coverage in the USA: भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल हो रहे हैं. इस सम्मेलन के लिए भारत मंडपम को काफी सजाया गया है और सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम हैं. जब दुनिया के इतने देशों के नेता किसी शहर में इकट्ठा हो रहे हैं तो उसकी दुनियाभर में चर्चा होना अवश्यंभावी है. वेस्टर्न मीडिया में भी इस समिट को लेकर चर्चा है. वहां पर ब्रिक्स समिट का पूरी तरह 'ब्लैकआउट' तो नहीं है लेकिन इसे G7 के लिए रणनीतिक चुनौती के रूप में पेश किया जा रहा है.
अमेरिकी के द एसोसिएटेड प्रेस, न्यू यॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने ब्रिक्स सम्मेलन को अपनी खबरों में जगह दी है. उनकी खबरों में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि क्या यह समूह अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कमजोर करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा या नहीं. अमेरिकी मीडिया ब्रिक्स के विस्तार और उसकी बढ़ती आर्थिक ताकत को डोनाल्ड ट्रंप के 'अमेरिका फर्स्ट' और संरक्षणवादी रुख के लिए भू-राजनीतिक चुनौती के रूप में देख रहा है.
ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों के मीडिया घरानों बीबीसी और ड्यूश वेले ने ब्रिक्स को 'ग्लोबल साउथ' की बढ़ती मुखरता के रूप में पेश किया है. यूरोपीय एक्सपर्टों की नजरें इस बात पर है कि कैसे विकासशील देश पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के समानांतर विकल्पों की तलाश कर रहे हैं.
ब्रिक्स को ज्यादा अहमियत न देते हुए यूरोपीय मीडिया यह भी दिखा रहा है कि यह संगठन कोई एकीकृत सैन्य समूह नहीं बल्कि अलग-अलग हितों वाले देशों का एक ढीला-ढाला आर्थिक मंच है.
वहीं पाकिस्तान मीडिया में ब्रिक्स समिट की रिपोर्टिंग को लेकर द्वंद्व नजर आ रहा है. उसकी ब्रिक्स को लेकर कवरेज पूरी तरह कूटनीतिक असमंजस से घिरी हुई है. डॉन और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार अपनी कवरेज में इस बात पर बारीक नजर रखे हुए है कि ब्रिक्स का विस्तार किस दिशा में जा रहा है.
पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा प्रमुखता से हो रही है कि अगर ब्रिक्स दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है, तो इस्लामाबाद को इसकी सदस्यता क्यों नहीं मिल पा रही है. पाकिस्तानी विश्लेषक अपने लेखों में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के सख्त रुख के कारण उनका ब्रिक्स में शामिल होना फिलहाल असंभव सा है.
पश्चिमी मीडिया अपनी कवरेज में इस बात का भी विश्लेषण कर रहा है कि भारत किस तरह ब्रिक्स के भीतर संतुलन की धुरी बना हुआ है. अमेरिकी और यूरोपीय थिंक टैंक और अखबार इस बात को बता रहे हैं कि भारत की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि यह मंच चीन और रूस के हाथों का 'कठपुतली' बनकर पूरी तरह अमेरिका-विरोधी प्रोपोगैंडा का अड्डा न बन जाए. पश्चिमी रिपोर्टों में भारत की बहु-गठबंधन विदेश नीति को एक बड़े कूटनीतिक संतुलन के रूप में देखा जा रहा है.
अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया की हेडलाइंस में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस मंच का इस्तेमाल पश्चिमी प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक अलगाव को तोड़ने के लिए कर रहे हैं. इसके विपरीत, पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर फोकस कर रहा है कि कैसे बीजिंग और मास्को के साथ उसके पारंपरिक संबंध भविष्य में उसे इस बड़े आर्थिक ब्लॉक से जोड़ने में मददगार हो सकते हैं, भले ही रास्ते में भारत सबसे बड़ी बाधा हो.
पश्चिमी मीडिया ने ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और वैकल्पिक भुगतान प्रणाली के प्रस्तावों को बहुत बारीकी से कवर किया है. वाशिंगटन और यूरोपीय राजधानियों में इस बात की सुगबुगाहट है कि अगर वैश्विक व्यापार में डॉलर पर निर्भरता घटी, तो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय नियंत्रण पर असर पड़ सकता है. दूसरी ओर, पाकिस्तानी मीडिया मुख्य रूप से अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था और ब्रिक्स देशों विशेषकर चीन और खाड़ी देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों के संदर्भ में इन आर्थिक वार्ताओं को आंक रहा है.
दिल्ली सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मौजूदगी और उनकी ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग को समर्थन देने को पश्चिमी और पाकिस्तानी दोनों मीडिया ने महत्वपूर्ण माना है. पश्चिमी मीडिया इसे वैश्विक संस्थाओं में बदलाव की अनिवार्यता के रूप में देखता है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया इसे भारत के बढ़ते वैश्विक कूटनीतिक कद और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के रूप में देखता है जिसे नजरअंदाज करना कठिन है.
अगर व्यापक कवरेज के लिहाज से देखें तो अमेरिकी और यूरोपीय टीवी चैनलों की प्राइम टाइम डिबेट्स में ब्रिक्स को वो जगह नहीं मिल रही, जो नाटो या जी-7 बैठकों को मिलती है. लेकिन डिजिटल और प्रिंट मीडिया जैसे रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे भरपूर कवरेज दी है. इसलिए इसे पूरी तरह 'ब्लैकआउट' कहना गलत होगा. हालांकि, वहां पर एक सोची-समझी 'कम विजिबिलिटी' या सिलेक्टिव कवरेज की जा रही है, जिससे इस मंच को पश्चिमी जनता के बीच बहुत बड़ा विकल्प या खतरा न मान लिया जाए.
संक्षेप में कहें तो, अमेरिका और यूरोप ब्रिक्स को एक उभरती भू-आर्थिक चुनौती के रूप में पहचान रहे हैं. वे ब्रिक्स में चीन-रूस के प्रभाव को कम करने के लिए भारत की भूमिका को टटोल रहे हैं. वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान का मीडिया इस सम्मेलन को क्षेत्रीय कूटनीति, अपनी कूटनीतिक अलगाव की स्थिति और भारत के बढ़ते प्रभुत्व के आईने में देख रहा है. इस बार की वैश्विक मीडिया की कवरेज बता रही है कि ब्रिक्स अब उपेक्षित संगठन नहीं रहा, बल्कि दुनिया की निगाहें इसमें उठाए जाने वाले कदमों पर गहराई से टिकी हैं.