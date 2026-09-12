/US, यूरोप और PAK में BRICS का ‘ब्लैकआउट’! वेस्टर्न मीडिया कैसे कवर कर रहा दिल्ली समिट? कवरेज से खुला राज

BRICS Summit 2026 media coverage in the USA: भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल हो रहे हैं. इस सम्मेलन के लिए भारत मंडपम को काफी सजाया गया है और सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम हैं. जब दुनिया के इतने देशों के नेता किसी शहर में इकट्ठा हो रहे हैं तो उसकी दुनियाभर में चर्चा होना अवश्यंभावी है. वेस्टर्न मीडिया में भी इस समिट को लेकर चर्चा है. वहां पर ब्रिक्स समिट का पूरी तरह 'ब्लैकआउट' तो नहीं है लेकिन इसे G7 के लिए रणनीतिक चुनौती के रूप में पेश किया जा रहा है.