Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /US, यूरोप और PAK में BRICS का ‘ब्लैकआउट’! वेस्टर्न मीडिया कैसे कवर कर रहा दिल्ली समिट? कवरेज से खुला राज

US, यूरोप और PAK में BRICS का ‘ब्लैकआउट’! वेस्टर्न मीडिया कैसे कवर कर रहा दिल्ली समिट? कवरेज से खुला राज

BRICS Summit 2026 media coverage in Pakistan: अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान में BRICS समिट का क्या ‘ब्लैकआउट’ हो रहा है. आखिर वेस्टर्न मीडिया इस समिट को कैसे कवर कर रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 12, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:30 AM IST
US, यूरोप और PAK में BRICS का ‘ब्लैकआउट’! वेस्टर्न मीडिया कैसे कवर कर रहा दिल्ली समिट? कवरेज से खुला राज

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
BRICS नेताओं की 'शाही दावत' आज, मोदी के डिनर में दिखेगा भारत का स्वाद और संस्कार
2
3
4
5