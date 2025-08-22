100 वर्षों में जनसंख्या विस्फोट! भारत सबसे बड़ा उदाहरण, इतनी तेजी से क्यों बढ़ गई दुनिया की आबादी?
Hindi Newsदुनिया

100 वर्षों में जनसंख्या विस्फोट! भारत सबसे बड़ा उदाहरण, इतनी तेजी से क्यों बढ़ गई दुनिया की आबादी?

बीती एक सदी में दुनिया की आबादी में जो तेजी और उछाल देखने को मिला, वह मानव इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना रही है. आंकड़े खुद बयां करते हैं कि हम किस तरह एक जनसांख्यिकीय विस्फोट के दौर से गुजर रहे हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:11 PM IST
सिलेबस में लिए गए अन्य विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान और गणित की तरह ही जनसांख्यिकी भी एक बहुत ही रोचक विषय है. दुनिया की जनसंख्या वृद्धि और उसमें आने वाला संभावित ठहराव या गिरावट हमेशा से चिंतन और शोध का विषय रहा है. इतिहास में ऐसे कई चरण आए जब वैश्विक जनसंख्या में बहुत ही तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन अब वैज्ञानिक और नीति-निर्माता उस मोड़ की ओर देख रहे हैं जहां आबादी में स्थिरता या गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है.

बीती एक सदी में दुनिया की आबादी में जो तेजी और उछाल देखने को मिला, वह मानव इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना रही है. आंकड़े खुद बयां करते हैं कि हम किस तरह एक जनसांख्यिकीय विस्फोट के दौर से गुजर रहे हैं. भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तब देश की आबादी लगभग 33 करोड़ थी. आज भारत की जनसंख्या 1.4 अरब (140 करोड़) के पार पहुंच गई है, यानी एक अरब से भी अधिक की बढ़ोत्तरी महज 75 से 80 वर्षों में. ऐसा नहीं है कि ये बढ़ोत्तरी सिर्फ भारत में ही हुई है ये बढ़ोत्तरी वैश्विक स्तर पर दर्ज की गई है. 

  • साल 1700 से 2025 तक दुनिया में तेजी से बढ़ी आबादी
  • वर्ष 1700: पूरी दुनिया की जनसंख्या सिर्फ 61 करोड़ थी.
  • 1900: यह बढ़कर 1.6 अरब हुई लगभग 200 वर्षों में ढाई गुना इज़ाफा.
  • 2025: अब यह आंकड़ा 8 अरब से अधिक है यानी सिर्फ 125 वर्षों में पांच गुना से भी ज़्यादा की वृद्धि.

आख़िर इतनी तेज़ी से आबादी क्यों बढ़ी?

  • औद्योगिक क्रांति और तकनीकी प्रगति:
  • 18वीं और 19वीं सदी के बाद दुनिया ने औद्योगिक क्रांति का अनुभव किया, जिससे उत्पादन, परिवहन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ.
  • इसके चलते भोजन की उपलब्धता बढ़ी और भुखमरी में कमी आई.
  • मेडिकल साइंस में आई क्रांति
  • वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स, और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आने से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई.
  • शिशु मृत्यु दर कम होने लगी और लाइफ एक्सपेक्ंटेसी बढ़ गई.
  • साफ-सफाई और स्वच्छता में सुधार
  • पीने का साफ पानी, सैनिटेशन, और सीवेज प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाएं पहले की तुलना में बेहतर हुईं.
  • जनसंख्या नियंत्रण नीतियों की गैर-मौजूदगी (पहले के दौर में).
  • ज़्यादातर देशों में परिवार नियोजन की सोच या संसाधन उपलब्ध नहीं थे, जिससे जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि होती रही.

क्या रुकेगी जनसंख्या बढ़ोत्तरी की स्पीड?
वैज्ञानिकों और जनसांख्यिकी विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान दौर वैश्विक आबादी का उच्चतम स्तर हो सकता है. इसके बाद 21वीं सदी के अंत तक धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिल सकती है. भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप के कई देश सभी जगह गिरती जन्म दर, शादी की उम्र में देरी, और कम बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति दिख रही है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2100 के बाद भारत सहित कई देशों की जनसंख्या में स्पष्ट गिरावट आने की संभावना है.

साल 1600 में कितनी थी दुनिया की आबादी?
अगर हम इतिहास की ओर देखें, तो वर्ष 1600 में दुनिया की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ (500 मिलियन) के आसपास थी. आज, तब से लगभग 15 गुना अधिक होकर ये संख्या 8 अरब (8000 मिलियन) को पार कर चुकी है. यानी महज 4 सदियों में 15 गुना से अधिक का इजाफा हुआ है.दरअसल इस दौरान विकासशील देशों में जन्म दर उच्च बनी रही, जबकि मृत्यु दर तेजी से घटती चली गई. इस असंतुलन ने जनसंख्या को तेजी से बढ़ाया.

अब दुनिया में कई देशों में गिरावट की ओर है जनसंख्या
20वीं सदी की जनसंख्या वृद्धि केवल संख्याओं की कहानी नहीं है, यह उस दौर की गवाही है जब मानव ने बीमारियों पर विजय, प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर सुरक्षा, और सामाजिक सुधारों के जरिए खुद को एक नई दिशा दी. हालांकि अब दुनिया कई जगहों पर जनसंख्या स्थिरता या गिरावट की ओर बढ़ रही है, लेकिन 20वीं सदी के अनुभव भविष्य की नीतियों के लिए सीख बनते रहेंगे.

बीती दो सदियों में अफ्रीका और एशिया में तेजी से बढ़ी आबादी
विश्व जनसंख्या की वृद्धि पर यदि हम भौगोलिक दृष्टिकोण से नजर डालें तो बीते दो सदियों में एशिया और अफ्रीका वे दो महाद्वीप रहे हैं जहां सबसे तेजी से जनसंख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. खासतौर पर दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के देशों में यह रुझान आज भी जारी है. इसके पीछे औद्योगिक विकास और आर्थिक जरूरतें हैं. जब दुनिया में आद्योगीकरण शुरू हुआ तब ज्यादा मजदूरों की जरूरत हुई इसके चलते परिवारों ने अधिक बच्चों को जन्म देना शुरू किया. ग्रामीण और श्रमिक वर्ग में ये अवधारणा हो गई कि ज्यादा बच्चे का मतलब ज्यादा कमाई का साधन. 

मेडिकल साइंस के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन से मृत्युदर घटी
वहीं इसी दौरान मेडिकल क्षेत्रों में बड़े सुधार हुए लोगों की आय बढ़ी तो लोगों ने परिवार के स्वास्थ्य पर खर्च करना शुरू किया. नई दवाओं के आविष्कार से मृत्युदर में लगातार गिरावट आई जिससे जनसंख्या बढ़ोत्तरी को और बल मिला. घातक बीमारियों जैसे चेचक, कॉलरा, मलेरिया और प्लेग जैसी जानलेवा रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया. इसकी वजह से जीवन में सुधार हुआ और बच्चों के जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ीं.  

एशिया और अफ्रीका क्यों हैं सबसे आगे?
एशिया, विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देशों में बड़ी आबादी के साथ तेज़ जन्म दर ने कुल जनसंख्या को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया. वहीं अफ्रीका में आज भी कई देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% से अधिक है, जो वैश्विक औसत से कहीं ऊपर है.

;