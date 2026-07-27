53 सीटें, 30 लाख आबादी...सुलगते PoK में इलेक्शन का दांव, कैसे डाले जाते हैं वोट?

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सोमवार से शुरू हो गया. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सुरक्षा हालात और लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए चुनाव तीन चरणों में कराने का फैसला किया है. पहले चरण में 27 जुलाई को मतदान हो रहा है, जबकि दूसरे और तीसरे चरण के लिए क्रमशः 2 अगस्त और 10 अगस्त की तारीख तय की गई है. पहले चरण में मीरपुर डिवीजन की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इसके बाद 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटों और पाकिस्तान में रह रहे शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों पर मतदान होगा. अंतिम चरण में 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन की 11 सीटों पर चुनाव संपन्न होंगे.
53 सीटों पर होने वाले ये चुनाव केवल स्थानीय सरकार के गठन तक सीमित नहीं हैं. यह चुनाव ऐसे क्षेत्र में हो रहे हैं, जिसकी संवैधानिक स्थिति को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं. इसलिए इन चुनावों पर दोनों देशों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर रहती है. हालांकि, भारत अपने रुख पर कायम है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारतीय भूभाग का हिस्सा है और उससे जुड़े सभी मुद्दे पूरी तरह भारत के आंतरिक मामले हैं. भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह स्थिति 1947 से अब तक नहीं बदली है. नई दिल्ली का कहना है कि PoK से जुड़ा हर मुद्दा भारत का आंतरिक विषय है.
दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के संविधान में केवल चार प्रांतों- पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ही उल्लेख है. इनमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर शामिल नहीं है. व्यवहारिक रूप से इस क्षेत्र का संचालन पाकिस्तान सरकार के प्रभाव में होता है. यहां सबसे शक्तिशाली संस्था कश्मीर काउंसिल मानी जाती है, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं. 14 सदस्यीय यह परिषद कई अहम प्रशासनिक और नीतिगत फैसलों पर प्रभाव रखती है. यहां की विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है. चुने गए विधायक क्षेत्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा और कश्मीर से जुड़े रणनीतिक मामलों में अंतिम निर्णय पाकिस्तान की सेना का ही माना जाता है.
इन चुनावों का सबसे विवादित मुद्दा विधानसभा की 12 शरणार्थी सीटें बनी हुई हैं. ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं, जो कई दशक पहले कश्मीर से पाकिस्तान चले गए थे और अब वहीं रहते हैं. JKJAAC और कई स्थानीय संगठनों का आरोप है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल इस्लामाबाद चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए करता है. उनका कहना है कि इससे स्थानीय लोगों की राजनीतिक आवाज कमजोर होती है और केंद्र की सत्ता में मौजूद दल को फायदा मिलता है.
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर 'आजाद जम्मू और कश्मीर (Azad Jammu & Kashmir-AJK)' कहता है. इसका अस्तित्व 1949 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम (सीजफायर) के बाद सामने आया. यह वही इलाका है, जो तत्कालीन जम्मू-कश्मीर रियासत का हिस्सा था और जिस पर पाकिस्तान समर्थित बलों ने कब्जा कर लिया था. पाकिस्तान की आधिकारिक नीति यह कहती है कि यह उसका नियमित प्रांत नहीं है, बल्कि कश्मीर का 'मुक्त' क्षेत्र है. हालांकि, पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 257 यह भी कहता है कि यदि जम्मू-कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला करते हैं, तो दोनों के बीच संबंध वहां के लोगों की इच्छा के अनुसार तय किए जाएंगे.
पिछले कई महीनों से PoK में हालात सामान्य नहीं हैं. बढ़ती महंगाई, बिजली के ऊंचे बिल, सरकारी नीतियों और राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं. इन आंदोलनों का नेतृत्व जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) कर रही है. प्रदर्शन के दौरान कई बार सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत होने की खबरें सामने आईं. शुरुआत में आर्थिक मुद्दों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक राजनीतिक विरोध का रूप ले चुका है.
आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में बल प्रयोग किया, सड़कों को बंद कर दिया और संचार सेवाएं भी बाधित कर दीं. उनका कहना है कि इन कदमों की वजह से कई क्षेत्रों में भोजन, दवाइयों और जरूरी सामान की कमी तक पैदा हो गई. कुछ प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी खत्म करने और मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं.
भारत लगातार यह कहता आया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा हैं. नई दिल्ली पहले भी PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान में कराए जाने वाले चुनावों पर कड़ा विरोध दर्ज करा चुकी है और इन क्षेत्रों की तथाकथित विधानसभाओं को मान्यता नहीं देती. मानवाधिकार संगठनों ने भी क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताई है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने हिंसा में हुई मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से PoK में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की है.
चुनावी प्रचार के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के प्रमुख नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद की एक रैली में कहा कि यदि उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आग्रह करेंगे कि उन्हें PoK का प्रधानमंत्री बनाया जाए, ताकि वे खुद क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी संभाल सकें. नवाज शरीफ ने कहा कि PoK उनके लिए पंजाब जितना ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पूर्वज कश्मीर से थे, इसलिए यह इलाका उनके लिए दूसरे घर जैसा है.
इस बार चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के बीच माना जा रहा है. दिलचस्प बात यह है कि दोनों दल फिलहाल पाकिस्तान की संघीय सरकार में सहयोगी हैं, लेकिन PoK में सत्ता के लिए आमने-सामने हैं.
PoK विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है. 2021 के चुनाव में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने 45 में से 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी प्रधानमंत्री बने थे. अप्रैल 2022 में इमरान खान की केंद्र सरकार गिरने के बाद नियाजी ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह सरदार तनवीर इलियास ने पद संभाला. हालांकि अप्रैल 2023 में अदालत की अवमानना के एक मामले में PoK हाई कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया. इसके बाद चौधरी अनवरुल हक प्रधानमंत्री बने. बाद में उन्होंने PTI से दूरी बना ली और स्वतंत्र नेता के रूप में सामने आए. नवंबर 2025 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार चली गई, जिसके बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर ने PoK के प्रधानमंत्री का पद संभाला.