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53 सीटें, 30 लाख आबादी...सुलगते PoK में इलेक्शन का दांव, कैसे डाले जाते हैं वोट?

PoK Election 2026: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में 53 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव एक बार फिर चर्चा में हैं. करीब 30 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया कैसे होती है, कौन वोट डाल सकता है, कितनी सीटों पर चुनाव होता है और इस चुनाव का राजनीतिक महत्व क्या है? जानिए PoK चुनाव से जुड़े सभी अहम तथ्य आसान भाषा में.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 27, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:32 AM IST
53 सीटें, 30 लाख आबादी...सुलगते PoK में इलेक्शन का दांव, कैसे डाले जाते हैं वोट?
Image Credit: AI Generated Photo (विरोधों के बीच पीओके में आई वोटिंग की तारीखें)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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