बांग्लादेश में बड़ा बम धमाका, तेज विस्फोट से गूंजा ढाका, 1 की मौत

Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश में बड़ा बम धमाका, तेज विस्फोट से गूंजा ढाका, 1 की मौत

Bangladesh Blast:  बांग्लादेश के ढाका स्थित मोघ बाजार में भीषण धमाका होने की खबर सामने आई है. इस बम धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है. यह घटना बीते कुछ दिनों से वहां चल रही हिंसा के बाद देखने को मिली है.  

Dec 24, 2025, 09:08 PM IST
Bangladesh Attack: राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा से जूझ रहे बांग्लादेश में अटैक की खबर सामने आई है. यहां के मोघ बाजार इलाके में भीषण धमाका हुआ है. बताया जा रहा है कि इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है. यह बम धमाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है.

फ्लाईओवर से फेंका बम 

'द डेली स्टार' को इस हादसे की पुष्टि करते हुए हातिरझील पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन ने कहा,' सैफुल सड़क किनारे एक स्टॉल पर चाय पी रहा था कि तभी ऊपर फ्लाईओवर से फेंका गया एक बम उस पर जा गिरा.' पुलिस अधिकारी के मुताबिक धमाके के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस घटना के पीछे का मकसद नहीं पता चल पाया है. स्थानीय पुलिस दोषियों को पकड़ने के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है.  

ये भी पढ़ें- 'जिस देश में शर्म नहीं है, उसे शर्मिंदा नहीं किया जा सकता...,' ऑक्सफोर्ड में छाया भारतीय छात्र, भरी सभा में PAK को यूं किया बेनकाब   

चुनाव से पहले बांग्लादेश में हिंसा 

बता दें कि यह हादसा वायरलेस गेट एरिया के पास बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स काउंसिल के बिल्कुल ठीक सामने हुआ है. ध्यान देने वाली बात ये है कि बांग्लादेश में यह घटना ऐसे मौके पर हुई है जब देश में चुनाव की घोषणा की जा चुकी है और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 25 दिसंबर 2025 को वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं. तारिक रहमान मां की गंभीर स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की कमान संभालने वाले हैं. बताया जा रहा है कि वह गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को ढाका में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे.  

ये भी पढ़ें- चांद पर धावा बोलने वाला है रूस? 2036 तक कर देगा बड़ा कारनामा; देखता रह जाएगा अमेरिका  

बम फेंककर फरार हुए उपद्रवी 

घटना के दौरान मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बम फ्लाईओवर के ऊपर से फेंका गया. इस दौरान सैफुल सियाम गंभीर रूप से घायल हो गया. वह खून से लथपथ पड़ा हुआ था. इसके कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई. मृतक सियाम के परिवारवालों के मुताबित वह एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था. घटना के समय वह उसी क्षेत्र में रह रहा था. शुरुआत में उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बाद में परिजनों ने उसे पहचान लिया. बम फेंकने वाले उपद्रवी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं. वहीं पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है. इस हादसे के बाद लोगों में दहशत फैली है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

