खोपड़ी-कंकाल लेकर एयरपोर्ट पहुंचा यात्री, बैग खोलते ही पैरों तले खिसक गई जमीन

World News In Hindi: एयरपोर्ट पर लोगों को कई अजीबोगरीब चीजें ले जाते हुए देखा जाता है. कई लोगों को तो अवैध चीजें ले जाने पर जुर्माना और सजा का सामना भी करना पड़ता है. अमेरिका में इससे जुड़ा एक भयावह मामला देखने को मिला है. यहां स्थित फ्लोरिडा के टांपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन( CBP) ऑफिसर्स ने मानव अवशेष देखे. इसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई.

बैग में मिली खोपड़ी

'CBS न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक एक यात्री के सामान में एल्युमिनियम फॉयल में खोपड़ी और हड्डियों के कुछ हिस्से समेत मानव अवशेष लिपटे हुए थे. रिपोर्ट के मुताबिक यात्री ने कहा था कि वह 10 सिगार लेकर जा रहा है, लेकिन चेकिंग के दौरान उसके पास प्रतिबंधित पौधे और कई अवैध चीजें पाईं गईं. यात्री की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है. CBP के फील्ड ऑपरेशन डायरेक्टर कार्लोस सी मार्टेल के मुताबिक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने बैग को प्रतिबंधित पौधों के लिए चिह्नित किया था.

ये भी पढ़ें- अमेरिका पहुंचेंगे जयशंकर-पीयूष गोयल, मार्को रुबियो से करेंगे मुलाकात, पटरी पर लौटेगा टैरिफ मुद्दा?

Add Zee News as a Preferred Source

धार्मिक अनुष्ठान के लिए रखी थी खोपड़ी

डायरेक्टर के मुताबिक जब पौधों को लेकर आरोपी के बैग की चेकिंग की गई तो उन्हें पन्नी में लिपटे एक डफल बैग में मानव खोपड़ी और कुछ हड्डियां मिलीं. हैरानी की बात ये है कि यात्री ने बताया कि ये अवशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए थे. घटना की जानकारी देते हुए डायरेक्टर मार्टेल ने अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

FROM CIGARS TO BONES?!

What started as a passenger declaring just 10 cigars at @FlyTPA turned bizarre. CBP Agriculture Specialists uncovered prohibited plants, undeclared cigars, and a foil-wrapped duffel bag containing what looked like human remains, including part of a… pic.twitter.com/yxFKtU5EQP — Director of Field Operations Carlos C. Martel (@DFOFlorida) September 18, 2025

उन्होंने लिखा,' @FlyTPA में एक यात्री द्वारा केवल 10 सिगार घोषित करने से जो शुरू हुआ, वह विचित्र हो गया. CBP कृषि विशेषज्ञों ने प्रतिबंधित पौधे, अघोषित सिगार और एक पन्नी में लिपटे डफेल बैग का पता लगाया, जिसमें मानव अवशेष जैसे दिखने वाले कुछ थे, जिसमें खोपड़ी का एक हिस्सा भी शामिल था.'

ये भी पढ़ें- 'आप आतंकवाद को ईनाम दे रहे हैं...,' गुस्से से लाल हुए बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर निकाली भड़ास

जांच में जुटे अधिकारी

यात्री ने दावा किया कि ये चीजें केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए थीं, लेकिन गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के कारण इन्हें जब्त कर नष्ट कर दिया गया. अधिकारी जांच कर पता लगा रहे हैं कि आखिर ये हड्डियां देश में कैसे पहुंची और उनपर क्या आरोप लगाए जा सकते हैं. बता दें कि अमेरिका में मानव अवशेषों के परिवहन में ले जाने को लेकर कड़े नियम हैं. इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर मामला भी दर्ज होता है.

FAQ

यात्री मानव अवशेष क्यों ले जा रहा था?

यात्री ने दावा किया कि ये अवशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए थे, लेकिन अधिकारियों ने गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के कारण इन्हें जब्त कर नष्ट कर दिया.

US में मानव अवशेषों के परिवहन के नियम क्या है?

अमेरिका में मानव अवशेषों के परिवहन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और अवशेषों को लीक-प्रूफ कंटेनर में ले जाना होता है.