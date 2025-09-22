खोपड़ी-कंकाल लेकर एयरपोर्ट पहुंचा यात्री, बैग खोलते ही पैरों तले खिसक गई जमीन
Advertisement
trendingNow12932118
Hindi Newsदुनिया

खोपड़ी-कंकाल लेकर एयरपोर्ट पहुंचा यात्री, बैग खोलते ही पैरों तले खिसक गई जमीन

Human Skull Found In Airport: अमेरिका के एक एयरपोर्ट में  CBP अधिकारी तक भौचक्के रह गए जब उन्हें एक यात्री के बैग से मानव अवशेष मिले.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 22, 2025, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खोपड़ी-कंकाल लेकर एयरपोर्ट पहुंचा यात्री, बैग खोलते ही पैरों तले खिसक गई जमीन

World News In Hindi: एयरपोर्ट पर लोगों को कई अजीबोगरीब चीजें ले जाते हुए देखा जाता है. कई लोगों को तो  अवैध चीजें ले जाने पर जुर्माना और सजा का सामना भी करना पड़ता है. अमेरिका में इससे जुड़ा एक भयावह मामला देखने को मिला है. यहां स्थित फ्लोरिडा के टांपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन( CBP) ऑफिसर्स ने मानव अवशेष देखे. इसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई. 

बैग में मिली खोपड़ी 

'CBS न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक एक यात्री के सामान में एल्युमिनियम फॉयल में खोपड़ी और हड्डियों के कुछ हिस्से समेत मानव अवशेष लिपटे हुए थे. रिपोर्ट के मुताबिक यात्री ने कहा था कि वह 10 सिगार लेकर जा रहा है, लेकिन चेकिंग के दौरान  उसके पास प्रतिबंधित पौधे और कई अवैध चीजें पाईं गईं. यात्री की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है. CBP के फील्ड ऑपरेशन डायरेक्टर  कार्लोस सी मार्टेल के मुताबिक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने बैग को प्रतिबंधित पौधों के लिए चिह्नित किया था.   

ये भी पढ़ें- अमेरिका पहुंचेंगे जयशंकर-पीयूष गोयल, मार्को रुबियो से करेंगे मुलाकात, पटरी पर लौटेगा टैरिफ मुद्दा?   

Add Zee News as a Preferred Source

धार्मिक अनुष्ठान के लिए रखी थी खोपड़ी 

डायरेक्टर के मुताबिक जब पौधों को लेकर आरोपी के बैग की चेकिंग की गई तो उन्हें पन्नी में लिपटे एक डफल बैग में मानव खोपड़ी और कुछ हड्डियां मिलीं. हैरानी की बात ये है कि यात्री ने बताया कि ये अवशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए थे. घटना की जानकारी देते हुए डायरेक्टर मार्टेल ने अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

उन्होंने लिखा,' @FlyTPA में एक यात्री द्वारा केवल 10 सिगार घोषित करने से जो शुरू हुआ, वह विचित्र हो गया. CBP कृषि विशेषज्ञों ने प्रतिबंधित पौधे, अघोषित सिगार और एक पन्नी में लिपटे डफेल बैग का पता लगाया, जिसमें मानव अवशेष जैसे दिखने वाले कुछ थे, जिसमें खोपड़ी का एक हिस्सा भी शामिल था.'   

ये भी पढ़ें- 'आप आतंकवाद को ईनाम दे रहे हैं...,' गुस्से से लाल हुए बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर निकाली भड़ास   

जांच में जुटे अधिकारी 

यात्री ने दावा किया कि ये चीजें केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए थीं, लेकिन गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के कारण इन्हें जब्त कर नष्ट कर दिया गया. अधिकारी जांच कर पता लगा रहे हैं कि आखिर ये हड्डियां देश में कैसे पहुंची और उनपर क्या आरोप लगाए जा सकते हैं. बता दें कि अमेरिका में मानव अवशेषों के परिवहन में ले जाने को लेकर कड़े नियम हैं. इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर मामला भी दर्ज होता है. 

FAQ 

यात्री मानव अवशेष क्यों ले जा रहा था? 

यात्री ने दावा किया कि ये अवशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए थे, लेकिन अधिकारियों ने गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के कारण इन्हें जब्त कर नष्ट कर दिया. 

US में मानव अवशेषों के परिवहन के नियम क्या है?

अमेरिका में मानव अवशेषों के परिवहन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और अवशेषों को लीक-प्रूफ कंटेनर में ले जाना होता है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
;