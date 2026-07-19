/VIDEO: सिर धड़ से अलग हुआ, फिर भी रिंग में लड़ता रहा खतरनाक रोबोट! मैच देख उड़ गई दर्शकों की नींद

Humanoid Robot Fight: सोशल मीडिया पर इन दिनों तकनीक और रोबोटिक्स की दुनिया का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं. चीन के शेंझेन शहर में दुनिया के पहले फुल-साइज ह्यूमनॉइड रोबोट फ्री-कॉम्बैट टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत हुई है. लेकिन इस टूर्नामेंट के पहले ही मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया. रिंग में मुकाबला कर रहे दो रोबोट्स में से एक का सिर मैच के दौरान टूटकर लटक गया, लेकिन इसके बावजूद वह रोबोट रुका नहीं और अपने विरोधी पर लात-घूंसे बरसाता रहा.
यह हैरान कर देने वाला वाकया 'अल्टीमेट रोबोट नॉक-आउट लीजेंड' (URKL) प्रतियोगिता के ओपनिंग नाइट के दौरान हुआ. इस अनोखे टूर्नामेंट का आयोजन चीन की मशहूर रोबोटिक्स कंपनी 'इंजनएआई' (EngineAI) ने किया है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि एक रोबोट का सिर पूरी तरह से ढीला होकर लटक चुका है, लेकिन उसका सिस्टम इतनी तेजी से काम कर रहा है कि वह बिना रुके घूंसे और लातें चला रहा है. इस नजारे को देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी पूरी तरह दंग रह गए.
व्हाइट ईगल ने उड़ाया लड़ाके का सिर
इस रिंग फाइट में इंजनएआई कंपनी के दो T800 ह्यूमनॉइड रोबोट्स आमने-सामने थे, जिनका नाम 'व्हाइट ईगल' और 'मेटाडोर' रखा गया था. मैच की शुरुआत बेहद आक्रामक रही. फाइट के दौरान 'व्हाइट ईगल' ने एक बहुत ही दमदार हाई किक मारी, जो सीधे 'मेटाडोर' के सिर पर जाकर लगी. यह लात इतनी जोरदार थी कि मेटाडोर का सिर अपनी जगह से उखड़ गया. रिपोर्ट के मुताबिक, सिर अपनी सॉकेट से अलग होकर लटक रहा था और रोबोट्स एक-दूसरे पर वार किए जा रहे थे.
Robot lost its head mid-fight and kept swinging anyway pic.twitter.com/KnMaFDsr2n
— Tansu Yegen (@TansuYegen) July 17, 2026
सिर कटने के बाद रिंग में क्या हुआ
इसके कुछ ही सेकंड बाद मेटाडोर नाम का रोबोट आगे की तरफ गिर पड़ा और उसका अपना ही वजन उसके लटके हुए सिर पर आ गया. उसने एक बार फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका सिर पूरी तरह से शरीर से अलग होकर टूट गया. सिर अलग होते ही मेटाडोर दोबारा जमीन पर गिर पड़ा और मैच खत्म हो गया. इसके बाद जीतने वाले रोबोट 'व्हाइट ईगल' ने रिंग में कई शानदार डांस मूव्स किए और जीत का जश्न मनाया, जिसके बाद अधिकारियों ने हारे हुए रोबोट को रिंग से बाहर निकाला.
टर्मिनेटर जैसा खतरनाक है T800 रोबोट
आपको बता दें कि इंजनएआई कंपनी ने इस T800 ह्यूमनॉइड रोबोट को पिछले साल ही दुनिया के सामने पेश किया था. इसका नाम हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'टर्मिनेटर' के आइकॉनिक कैरेक्टर से प्रेरित होकर रखा गया है. कंपनी ने पहले भी इसके कई वीडियो दिखाए हैं, जिसमें यह रोबोट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) के मूव्स जैसे पंच कॉम्बिनेशन और राउंडहाउस किक मारता हुआ दिखाई देता है.
करोड़ों रुपये का है यह अनोखा मुकाबला
URKL को दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट फ्री-कॉम्बैट लीग माना जा रहा है. इस साल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 10 देशों की 200 से ज्यादा टीमों ने दांव लगाया था, जिनमें से ऑनलाइन क्वालिफायर के बाद सिर्फ 32 टीमें ही आगे पहुंच पाई हैं. सभी टीमें इस फाइट के लिए T800 रोबोट के बेस प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वे अपनी तरफ से इसमें खास आर्मर और इंजीनियरिंग बदलाव करती हैं. इस पूरे साल चलने वाले टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम को करीब 10 मिलियन युआन यानी लगभग 1.44 मिलियन डॉलर (करीब 12 करोड़ रुपये) की चैंपियनशिप बेल्ट मिलेगी.