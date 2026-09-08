इंसानों को मिलेंगी 'भगवान जैसी शक्तियां', पुतिन करेंगे दुनिया पर राज; 2027 के लिए क्या हैं बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां?

साल 2026 खत्म होने में कुछ महीने बचे हैं. मौजूदा साल को अगर आपदाओं को साल कहें तो गलत नहीं होगा. अब साल 2027 के लिए भी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सामने आई हैं. बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा भले ही इस दुनिया से बहुत पहले जा चुकी हैं. लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी कौतुहल का विषय हैं. माना जाता है कि उनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं.
अब बाबा वेंगा के मानने वालों के मुताबिक, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2027 में किसी रहस्यमयी बीमारी या जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की वजह से कुछ इंसानों को सुपरह्यूमन जैसी शक्तियां मिलेंगी. आंखों से ना देख पाने के बावजूद बाबा वेंगा को कोविड महामारी, 9/11 के हमलों और प्रिंसेस डायना की मौत जैसी कई घटनाओं की भविष्यवाणी करने का श्रेय दिया जाता है. हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उन्होंने असल में ये भविष्यवाणियां की थीं, लेकिन उनके मानने वालों का मानना है कि उन्होंने इन घटनाओं के होने से कई दशक पहले ही इनके बारे में बता दिया था.
2027 के लिए, उनके समर्थक एक अजीब भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं, जिस पर भरोसा करना मुश्किल है. यह बिल्कुल साइंस-फिक्शन जैसा लगता है कि किसी तरह के एक्सपेरिमेंट या बीमारी से कुछ लोग असल में सुपरह्यूमन बन जाएंगे. उनकी शक्तियां क्या होंगी या यह सब कैसे होगा, इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं है. तो हो सकता है कि जब इस बीमारी या एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे लोग प्रभावित हों, तो उनमें से कुछ ही लोगों को ये शक्तियां मिलें. हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि क्या उनकी यह भविष्यवाणी सच होती है या नहीं.
दूसरी ओर, 2026 के लिए बाबा वेंगा ने एक नए वर्ल्ड वॉर, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं, टेक्नोलॉजी से खतरे और एलियन के आने की भविष्यवाणी की थी. भविष्यवक्ता ने एक ऐसी जंग की भविष्यवाणी की थी जो पूर्व में शुरू होगा और पश्चिम तक फैल जाएगा. अपनी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर फ्रांसीसी ज्योतिषी नोस्त्रेदमस ने भी तीसरे वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी की थी.
भविष्यवाणी के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरेंगे और दुनिया पर राज करेंगे. हालांकि रूस-यूक्रेन जंग अभी भी चल रही है, लेकिन पुतिन के और ज्यादा ताकत हासिल करने का कोई संकेत नहीं मिलता.
वहीं, साल 2026 में प्राकृतिक आपदाएं चरम पर हैं, जिनमें वेनेजुएला, कोलंबिया, जापान और इंडोनेशिया में बड़े भूकंप और अगस्त में नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ शामिल है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया भर में हजारों नौकरियां खत्म कर दी हैं, और आगे भी छंटनी हो सकती है. हालांकि, किसी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में एलियन के आने के बारे में उनकी एक भविष्यवाणी अभी सच होनी बाकी है. भविष्यवाणी है कि नवंबर 2026 में एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट धरती पर आएगा. तो हमारे पास यह देखने के लिए अभी भी लगभग दो महीने हैं कि क्या ऐसा वास्तव में होता है. उन्होंने 2025 के लिए भी ऐसी ही भविष्यवाणी की थी.