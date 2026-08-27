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नेपाल में आई तबाही में फंसे सैकड़ों विदेशी पर्यटक, लापता लोगों में सबसे ज्यादा भारतीय; सुरक्षित निकासी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज

Nepal Flood Latest Updates: नेपाल की बाढ़ में आई तबाही के बीच वहां पर सैकड़ों विदेशी पर्यटक फंस गए हैं और उनमें से बहुत सारे लापता हैं. लापता लोगों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं. उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 27, 2026, 05:12 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:16 AM IST
नेपाल में आई तबाही में फंसे सैकड़ों विदेशी पर्यटक, लापता लोगों में सबसे ज्यादा भारतीय; सुरक्षित निकासी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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