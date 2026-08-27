/नेपाल में आई तबाही में फंसे सैकड़ों विदेशी पर्यटक, लापता लोगों में सबसे ज्यादा भारतीय; सुरक्षित निकासी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज

Kailash Mansarovar Pilgrims in Nepal Floods: नेपाल में हाल ही में आई भीषण बाढ़, भारी भूस्खलन और बुनियादी ढांचे के ध्वस्त होने के कारण स्थिति अत्यधिक चिंताजनक बनी हुई है. बारिश और नदियों के उफान ने सीमावर्ती तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन-यापन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. इस भयानक त्रासदी में नेपाल के नागरिकों के साथ-साथ बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी फंस गए हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या भारतीय नागरिकों की है.
नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर बाढ़ में भारी तबाही के बीच जहां अब तक 95 लोगों के मौत की खबर है. वहीं 1000 से ज्यादा लोग लापता है. जिनमें से 133 भारतीय सहित 291 विदेशी हैं. इस विनाशकारी बाढ़ ने न सिर्फ नेपाल बल्कि भारतीयों को भी चिंता के सैलाब में डुबो दिया है. नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर रसुवा जिले में बड़ी संख्या में भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं. वे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए यहां पहुंचे थे. कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों के लिए नेपाल का रसुवागढ़ी मार्ग अहम रास्ता है.
नेपाली पर्यटक बोर्ड के मुताबिक करीब 291 विदेशी नागरिक लापता हैं. लापता या संपर्क से बाहर विदेशी नागरिकों में सबसे बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है. दर्ज आंकड़ों के मुताबिक भारत के 133, अमेरिका के 47, ऑस्ट्रेलिया के 34, ब्रिटेन के 33, कनाडा के 24 और मलेशिया के 19 नागरिक शामिल हैं.
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, नेपाल के रसुवागढ़ी, नुवाकोट और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सैकड़ों लोग लापता और फंसे हुए हैं. बाढ़ प्रभावित रसुवा और नुवाकोट जिलों में 484 पर्यटक, 85 सुरक्षाकर्मी और 60 हाइड्रोपावर कर्मचारी लापता या फंसे हुए बताए जा रहे हैं.
खास बात ये है कि तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकले लगभग 400 श्रद्धालु रसुवागढ़ी क्षेत्र में अचानक आई भीषण बाढ़ और सड़कें/पुल ध्वस्त होने के कारण मुख्य नेटवर्क से कट चुके हैं. वे नेपाल के काठमांडू और रसुवागढ़ी मार्ग से तिब्बत जाने की तैयारी में थे या यात्रा से लौट रहे थे. 'ईशा सेक्रेड वॉक्स' (Isha Sacred Walks) जैसे कई आध्यात्मिक संगठनों की ओर से भेजे गए कई यात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं.
ईशा सेक्रेड वॉक्स की कोऑर्डिनेटर मां गंभीरी कहती हैं, 'वे (अधिकारी) भी हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि वे हमें जल्द से जल्द जानकारी देंगे, क्योंकि अभी हमारे कई ग्रुप्स यहां (नेपाल में) हैं. उन्होंने सभी ग्रुप्स से अभी वहीं रहने को कहा है और भरोसा दिलाया है कि वे हमें हमारे ग्रुप्स की आवाजाही के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे. इनमें उन ग्रुप्स के लिए रास्ते भी शामिल हैं जिन्हें नेपाल से निकलना है या वापस आना है. उन्होंने कहा है कि गुरुवार सुबह तक ज़मीनी हालात के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, इसलिए हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं.'
नेपाल के प्रसिद्ध हिमालयन ट्रेक और रसुवा-नुवाकोट के प्राकृतिक क्षेत्रों में भ्रमण के उद्देश्य से गए पर्यटक भी सैलाब की वजह से फंस गए हैं. ये पर्यटक विभिन्न टूर व ट्रेवल एजेंसियों के ज़रिए नेपाल गए थे. 'टच कैलाश ट्रेवल्स एंड टूर' के अनुसार, बुधवार को सीमा पार करने वाले 390 यात्रियों में 93 नेपाली नागरिक थे और बाकी विदेशी व भारतीय पर्यटक थे.
ट्रेकर्स सोसाइटी ने 92 यात्री, सम्राट टूर एंड ट्रेवल्स के 71 यात्री, हिमालयन ग्लेशियर के 62 यात्री, लीफ हॉलीडेज ने 55 यात्री, कैलाश जर्नी ने 31 यात्री, फिशटेल टूर एंड ट्रेवल्स ने 27 यात्री,काठमांडू हॉलीडेज ने 17 यात्री, अल्पाइन इको ट्रेक ने 16 यात्री, रिचा टूर ने 12 यात्री और एक्सप्लोर वैकेशन की ओर से भेजे गए 7 यात्री नेपाल में फंस गए हैं.
नेपाल में जिन राज्यों के नागरिकों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है, उनमें यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. लापता हुए लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं है, जिससे उनके परिवार वालों में जबरदस्त पैनिक फैला हुआ है. लोगों को सूचना देने के लिए केंद्र सरकार समेत विभिन्न राज्य सरकारों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं.
भारतीय दूतावास (काठमांडू)+977-1-4426071 / +977-9851107021 (फंसे नागरिकों की लोकेशन ट्रैकिंग व सहायता देगा)
विदेश मंत्रालय का कंट्रोल रूम और टोल फ्री नंबर - 1800-11-8797, controlroom@mea.gov.in (अंतरराष्ट्रीय समन्वय और आपातकालीन सूचना देगा)
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन टोल फ्री नंबर- 1070 / 0522-2238200 (यूपी के निवासियों के परिजनों हेतु)
उत्तराखंड आपदा कंट्रोल रूम - 1070 / 0135-2710334
महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन - 022-22027990
नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत हैं. इसके लिए काठमांडू में भारतीय दूतावास नेपाल के स्थानीय अधिकारियों, नेपाल सेना और राहत टीमों के साथ लगातार संपर्क में हैं. आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु और विभिन्न टूर संस्थाएं व्यक्तिगत रूप से राहत कार्यों की निगरानी कर रही हैं और जमीनी स्थिति का आकलन कर एयरलिफ्टिंग या वैकल्पिक मार्ग तलाशने का प्रयास कर रही हैं.
भूस्खलन और नेटवर्क ठप होने के कारण दोपहर तक गिने-चुने लोगों से ही संपर्क हो सका था. सैटेलाइट फोन और स्थानीय आपातकालीन नेटवर्क के माध्यम से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है ताकि फंसे हुए 400 तीर्थयात्रियों तक राशन, चिकित्सा और सुरक्षित निकासी पहुंचाई जा सके. नेपाल में जैसे ही मौसम में सुधार होता है और सड़कों की स्थिति साफ होती है, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन और सड़क मार्ग से बचाव कार्य को तेजी से शुरू किया जाएगा.