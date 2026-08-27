/नेपाल में आई तबाही में फंसे सैकड़ों विदेशी पर्यटक, लापता लोगों में सबसे ज्यादा भारतीय; सुरक्षित निकासी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज

ईशा सेक्रेड वॉक्स की कोऑर्डिनेटर मां गंभीरी कहती हैं, 'वे (अधिकारी) भी हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि वे हमें जल्द से जल्द जानकारी देंगे, क्योंकि अभी हमारे कई ग्रुप्स यहां (नेपाल में) हैं. उन्होंने सभी ग्रुप्स से अभी वहीं रहने को कहा है और भरोसा दिलाया है कि वे हमें हमारे ग्रुप्स की आवाजाही के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे. इनमें उन ग्रुप्स के लिए रास्ते भी शामिल हैं जिन्हें नेपाल से निकलना है या वापस आना है. उन्होंने कहा है कि गुरुवार सुबह तक ज़मीनी हालात के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, इसलिए हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं.'