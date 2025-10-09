Advertisement
Nobel Literature Prize 2025: साहित्य के नोबेल का ऐलान, कौन हैं हंगरी के लास्जलो, जिनको मिला सबसे बड़ा अवॉर्ड

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 09, 2025, 05:56 PM IST
Nobel Literature Prize 2025: साहित्य के नोबेल का ऐलान, कौन हैं हंगरी के लास्जलो, जिनको मिला सबसे बड़ा अवॉर्ड

Nobel Prize List: साल 2025 के नोबेल के साहित्य के पुरस्कार का गुरुवार को ऐलान हो गया. हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच, कला की शक्ति की पुष्टि करता है. साहित्य का नोबेल अवॉर्ड उन लेखकों को मिलता है, जिन्होंने शानदार किताबें या कविताएं लिखकर साहित्य में खास योगदान दिया हो. लास्ज़लो का जन्म 1954 में हुआ था.

एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए बताया कि लास्जलो क्रास्जनाहोरकाई को "उनकी रचनाएं बहुत प्रभावशाली और दूरदर्शी हैं. वे दुनिया में तबाही और डर के बीच भी कला की ताकत को दिखाती हैं.

लिटरेचर से पहले  मेडिसिन, फिजिक्स और कैमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान इस हफ्ते हो चुका है. पिछले साल नोबेल के साहित्य का पुरस्कार लेखिका हान कांग को दिया गया था. 

लास्जलो क्रास्जनाहोरकाई मध्य यूरोपीय परंपरा के एक महाकाव्य लेखक हैं, जो काफ्का से थॉमस बर्नहार्ड तक फैली हुई है, और उनकी विशेषता बेलौसपन है.

उनका पहला उपन्यास "सैटानटैंगो" 1985 में प्रकाशित हुआ था और हंगरी में उन्हें एक लेखक के तौर पर साबित करने में कामयाब रहा. यह उपन्यास, साम्यवाद के पतन से ठीक पहले, हंगरी के ग्रामीण इलाके में एक बंजर खेत पर रहने वाले बेसहारा निवासियों के समूह पर केंद्रित था.

कमिटी ने बताया कि उनकी किताबों में दर्शन होता है. मानवता, अराजकता और आधुनिक समाज के संकटों का जिक्र बड़ी बेबाकी से किया जाता है. कुल मिलाकर लास्जलो डीप थिंकिंग वाली उदास कहानियां लिखने के लिए मशहूर हैं. उनकी किताबें 'सैटानटैंगो' और 'द मेलांकली ऑफ रेसिस्टेंस' पर फिल्में भी बन चुकी हैं. 'द मेलांकली ऑफ रेसिस्टेंस' एक छोटे से गांव और उसके लोगों की मुश्किल जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मानव स्वभाव के दोषों और गुणों को बखूबी पेश करती है. सैटानटैंगो पर तो 7 घंटे लंबी फिल्म भी बनाई गई थी, जिसकी काफी तारीफ हुई थी.

विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना (10.3 करोड़ रुपए), सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा. अगर एक से ज्यादा को मिलता है तो प्राइज मनी उनके बीच बंट जाती है. पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे.

(इनपुट-IANS)

