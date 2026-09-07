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हंगरी में कब्र खोदने की लगी रेस, फावड़ा-कुदाल लेकर मैदान में उतरे 38 लोग; आपस में भिड़ीं 19 टीमें

Hungary Grave Digging Contest: हंगरी के बुडापेस्ट में कब्र खोदने की एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसमें कुल 38 लोगों ने कुदाल-फावड़े उठाकर मिट्टी को उखाड़ना शुरू कर दिया. मुकाबले में जीतने वाले को लगभग 60,000 का कैश प्राइज मिला.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 07, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:08 PM IST
हंगरी में कब्र खोदने की लगी रेस, फावड़ा-कुदाल लेकर मैदान में उतरे 38 लोग; आपस में भिड़ीं 19 टीमें

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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