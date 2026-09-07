/हंगरी में कब्र खोदने की लगी रेस, फावड़ा-कुदाल लेकर मैदान में उतरे 38 लोग; आपस में भिड़ीं 19 टीमें

Grave Digging Contest: दुनियाभर में चीज रोल, केक स्मैशिंग, एक्सट्रीम आयरनिंग और थप्पड़मार जैसी कई अजीबोगरीब प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. इनका मकसद केवल मनोरंजन होता है और लोग भी सिर्फ टाइम पास के लिए ही इन्हें देखते हैं. इन सब के बीच मार्केट में अब एक और अनोखा कॉम्पिटीशन सामने आया है.
हंगरी में कब्र खोदने की एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 2-2 सदस्यों वाली 19 टीमों की ओर से हिस्सा लिया गया. इस दौरान 38 लोगों ने कुदाल-फावड़े उठाकर जल्दी-जल्दी मिट्टी को खोदना शुरू किया.
कब्र खोदने की इस अनोखी प्रतियोगिता में हर टीम को 80 सेंटीमीटर चौड़ी, तकरीबन 2 मीटर लंबी और 1.6 मीटर गहरी कब्र खोदनी थी. इसके बाद खोदी हुई मिट्टी को वापस गड्ढे में डालकर एक साफ-सुथरा टीला बनाना था. इस प्रतियोगिता का मकसद कब्र खोदने का काम करने वाले लोगों की स्किल को सामने रखना है. इस प्रतियोगिता को रॉबर्ट नागी और उनके साथी लास्जलो ने जीता. दोनों ने 1 घंटे 21 मिनट में पूरी कब्र खोदी. इसके लिए उन्हें पुरस्कार में लगभग 640 डॉलर दिए गए.
'एसोसिएट प्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'हंगेरियन एसोसिएशन ऑफ सिमेट्री मेंटेनर्स एंड ऑपरेटर्स' की ओर से यह मुकाबला आयोजित किया जाता है. इसका मकसद लोगों को कब्र खोदने के काम और उससे जुड़ी स्किल्स को दिखाना होता है, ताकि मौत से जुड़े भ्रम को दूर किया जा सके. नॉर्थ हंगरी में न्येर्गेसुजफालु के पब्लिक कब्रिस्तान में गर्मी की वजह से मिट्टी सूखी और सख्त हो गई थी. ऐसे में इस प्रतियोगिता में लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ी.
लोग मुकाबला जीतने की होड़ में हांफते-कांपते और पसीना बहाते रहे. प्रतियोगिता जीतने वाले रॉबर्ट नागी ने कहा,' इस मुकाबले में सबसे जरूरी चीज सुंदरता नहीं स्पीड है.' उन्होंने आगे कहा,' जब आपको अंतिम संस्कार के लिए कब्र खोदनी होती है, तो आपको उसके सही साइज का बहुत ध्यान रखना होता है और यह पक्का करना होता है कि उसे अच्छे से खोदा गया हो.'
रॉबर्ट नागी और उनके पार्टनर लास्जलो ने इस मुकाबले को1 घंटे 21 मिनट में किया. दोनों ने तय नियमों के मुताबिक 1.6 मीटर गहरी, 2 मीटर बी और 0.8 मीटर (2.6 फीट) चौड़ी कब्र खोदी. उन्होंने तकरीबन 640 डॉलर ( 60,000 रुपये) का कैश प्राइज भी जीता.