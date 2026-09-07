/हंगरी में कब्र खोदने की लगी रेस, फावड़ा-कुदाल लेकर मैदान में उतरे 38 लोग; आपस में भिड़ीं 19 टीमें

कब्र खोदने की इस अनोखी प्रतियोगिता में हर टीम को 80 सेंटीमीटर चौड़ी, तकरीबन 2 मीटर लंबी और 1.6 मीटर गहरी कब्र खोदनी थी. इसके बाद खोदी हुई मिट्टी को वापस गड्ढे में डालकर एक साफ-सुथरा टीला बनाना था. इस प्रतियोगिता का मकसद कब्र खोदने का काम करने वाले लोगों की स्किल को सामने रखना है. इस प्रतियोगिता को रॉबर्ट नागी और उनके साथी लास्जलो ने जीता. दोनों ने 1 घंटे 21 मिनट में पूरी कब्र खोदी. इसके लिए उन्हें पुरस्कार में लगभग 640 डॉलर दिए गए.