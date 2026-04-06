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Hindi Newsदुनियागैस पाइपलाइन के पास विस्फोटक मिलने से हंगरी में हड़कंप, PM ओर्बन ने यूक्रेन पर साधा निशाना; कीव ने बताया रूस की साजिश

गैस पाइपलाइन के पास विस्फोटक मिलने से हंगरी में हड़कंप, PM ओर्बन ने यूक्रेन पर साधा निशाना; कीव ने बताया रूस की साजिश

Russia-Ukraine War: हंगरी में गैस पाइपलाइन के पास विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने इसे एक साजिश बताया और इशारों-इशारों में यूक्रेन पर आरोप लगाया. वहीं यूक्रेन ने इन दावों को खारिज कर दिया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:56 AM IST
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तुर्कस्ट्रीम पाइपलाइन
तुर्कस्ट्रीम पाइपलाइन

Hungary Pipeline Explosives: हंगरी में रूसी गैस सप्लाई से जुड़ी एक अहम पाइपलाइन के पास विस्फोटक मिलने से यूरोप में हड़कंप मच गया है. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने इसे गलत हरकत बताया है और कहा है कि यह देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता था. जानकारी के मुताबिक, ये घटना बाल्कन स्ट्रीम पाइपलाइन के पास सामने आई है, जो रूस से गैस लेकर तुर्किये के रास्ते हंगरी और सर्बिया तक सप्लाई करती है. यह पाइपलाइन तुर्कस्ट्रीम पाइपलाइन का विस्तार मानी जाती है.

विस्फोटकों से हो सकता था बड़ा नुकसान

सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने बताया कि पाइपलाइन से कुछ सौ मीटर दूर दो बैग में भारी मात्रा में विस्फोटक मिले. उनका कहना है कि अगर ये विस्फोटक फट जाते, तो हंगरी और उत्तरी सर्बिया के लाखों लोगों की गैस सप्लाई बंद हो सकती थी. वुसिक ने चेतावनी दी कि सर्बिया के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का कड़ा और सख्त जवाब दिया जाएगा.

ओर्बन ने बुलाई आपात बैठक

घटना के बाद प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने तुरंत रक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई. उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत पाइपलाइन के पास विस्फोटक रखे गए थे. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में यूक्रेन पर आरोप लगाए. ओर्बन ने कहा कि यूक्रेन लंबे समय से यूरोप को रूसी ऊर्जा से अलग करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह की घटनाएं उसी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं.

यूक्रेन ने आरोपों को किया खारिज

दूसरी ओर, यूक्रेन ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है. यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है. यूक्रेन की ओर से यह भी दावा किया गया कि यह संभवतः मॉस्को द्वारा किया गया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, जिसका मकसद हंगरी की राजनीति को प्रभावित करना है.

चुनाव से पहले बढ़ा राजनीतिक तनाव

बता दें कि ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब हंगरी में 12 अप्रैल को अहम चुनाव होने वाले हैं. प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन पहले से ही यूक्रेन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए हैं और ऊर्जा मुद्दों को चुनावी एजेंडा बना चुके हैं. विपक्षी दल तिस्जा के नेता पीटर मग्यार ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह चुनाव से ठीक पहले होना संदेह पैदा करता है. उन्होंने संकेत दिया कि इससे ओर्बन को राजनीतिक फायदा मिल सकता है.

यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर असर

ये घटना यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है. हंगरी और सर्बिया जैसे देश रूसी गैस पर काफी हद तक निर्भर हैं. ऐसे में पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश से बड़े स्तर पर संकट पैदा हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह विस्फोट होता, तो न सिर्फ गैस सप्लाई प्रभावित होती, बल्कि क्षेत्रीय तनाव भी काफी बढ़ सकता था.

ये भी पढ़ें: बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला खाड़ी देशों के लिए तबाही, ईरान ने US-इजरायल को दी सख्त चेतावनी; UN को लिखा लेटर

दिलचस्प बात ये है कि ये पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है जब व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व वाला रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी है. हंगरी को यूरोप में रूस के करीबी सहयोगियों में से एक माना जाता है और ओर्बन अक्सर यूरोपीय संघ की नीतियों से अलग रुख अपनाते रहे हैं. हाल ही में हंगरी ने यूक्रेन को दिए जाने वाले बड़े आर्थिक पैकेज को भी रोक दिया था, जिससे यूरोपीय राजनीति में खींचतान और बढ़ गई है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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