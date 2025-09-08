Permanent Residency: 5000 रुपये से भी कम में जापान की पर्मानेंट रेजिडेंसी, इतना आसान भी नहीं कि झोला उठाया और चले गए, फंसा है ये पेंच

Permanent Residency in Japan: भारत-जापान का रिश्ता बेहद पुराना है. दोनों देशों की परंपराएं मिलती जुलती हैं. पीएम मोदी (PM Modi) ने तो एक बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी यानी काशी को क्योटो जितना आधुनिक बनाने का मन बना लिया था. चेरी के फूलों से लेकर टोक्यो की चहल-पहल भरी सड़कों तक जापान में घूमना और वहीं बसना कई लोगों के लिए आज भी एक सपना है. भारतीय अब एक आसान प्रक्रिया पूरी करके यानी जरूरी दस्तावेजों के साथ बस 5,000 रुपये की किफायती फीस जमा करके जापान में अनिश्चित काल तक रहने के लिए स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं.

उगते सूरज के देश में मरते दम तक रहिए!

आप जापान में रहना चाहते हैं, तो यह देश स्थायी निवास की सुविधा प्रदान करता है जिसके तहत विदेशी नागरिक उगते सूरज की भूमि में अनिश्चित काल तक रह सकते हैं और भारतीय भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

FAQ-

सवाल- जापान का स्थायी निवास क्या है?

जवाब- जापान का स्थायी निवास एक वीज़ा स्थिति है जो किसी विदेशी नागरिक को देश में अपनी इच्छानुसार लंबे समय तक रहने की अनुमति देता है. यदि आप कम से कम 10 सालों से जापान में रह रहे हैं, तो आप जापान के स्थायी निवास के लिए पात्र हैं.

सवाल- कौन पात्र है?

जवाब-यदि आप जापानी स्थायी निवास चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा. आप कम से कम 10 वर्षों से जापान में रह रहे हैं. आपके पास वित्तीय संसाधन हैं. आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करने का इतिहास नहीं है. या फिर अगर आपकी शादी किसी जापानी नागरिक या स्थायी निवासी से तीन साल से अधिक समय से हुई है और आप कम से कम एक वर्ष से जापान में रह रहे हैं. जापानी नागरिकों या स्थायी निवासियों के बच्चे एक वर्ष के निवास के बाद स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं.

सवाल- पेपर वर्क में क्या चाहिए?

जवाब- जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो स्थायी निवास के लिए आवेदन पत्र के साथ एक वैध पासपोर्ट और निवास कार्ड होना चाहिए. निवास प्रमाण पत्र, रोज़गार/आय का प्रमाण, और हाल के बैंक स्टेटमेंट. टैक्स पेमेंट सर्टिफिकेट, सोशल सिक्योरिटी योगदान का प्रमाण. गारंटर के दस्तावेज़ (गारंटी पत्र, उनकी आय/स्थिति का प्रमाण) और विवाह/परिवार पंजीकरण दस्तावेज, अगर लागू हो. महत्वपूर्ण: सभी दस्तावेज़ जापानी भाषा में होने चाहिए या उनके साथ अनुवाद होना चाहिए।

सवाल - आवेदन कैसे करें

जवाब - जरूरी पेपर्स जुटाकर वर्तमान वीजा खत्म होने से पहले अपना आवेदन स्थानीय आव्रजन ब्यूरो में जमा करें. आवेदन शुल्क करीब 4,789 रुपये है, उसका रेवेन्यू स्टैंप के जरिए पेमेंट करें. प्रक्रिया पूरी होने का वेट करें, 4-8 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये समय अलग-अलग आवेदकों के लिए अलग हो सकता है. मंजूरी मिलने के बाद, स्थानीय नगरपालिका या वार्ड कार्यालय में अपने मौजूदा निवास कार्ड को नए कार्ड से बदल लें.

अपनी पीआर स्थिति बनाए रखने के लिए, आपको आवेदन से पहले और उसके दौरान प्रत्येक 12 महीने की अवधि के दौरान छह महीने से अधिक समय तक जापान में शारीरिक रूप से उपस्थित रहना होगा.

सवाल-नियमों में कोई छूट मिलती है?

जवाब- जापान में एक मार्किंग सिस्टम है. हाई प्रोफेशनल आवेदक अगर 70 अंक प्राप्त करता है तो वो 3 साल के निरंतर निवास के बाद PR के लिए आवेदन कर सकता है. अगर 80 या अधिक अंक प्राप्त करता है, तब प्रतीक्षा अवधि 1 साल रह जाती है.