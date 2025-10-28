Hurricane Melissa Video: कमजोर दिल वाले ना देखें वीडियो, समंदर में कुआं खोदने वाला 'राक्षस' अब ऊपर भागने लगा

जमैका समेत दूसरे कैरिबयाई देशों और द्वीपों से बड़ी संख्या में लोगों को हटाया जा रहा है. 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है. हरीकेन मेलिसा अब पांचवीं श्रेणी के चक्रवात में बदल चुका है. 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. इस बीच, एक खौफनाक वीडियो रिकॉर्ड किया गया है.
धरती पर इस समय साल का सबसे शक्तिशाली चक्रवात तांडव मचा रहा है. इसके कहर से लोगों की जानें भी जाने लगी हैं. इस बीच, कैटेगरी 5 के इस खतरनाक चक्रवात मेलिसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद डराने वाली हैं. हो सकता है कुछ लोगों को यह विचलित कर दे. समंदर में कुआं खोदने की तरह दिखने वाला यह 'दूधिया राक्षस' आसमान की तरफ तेजी से भागता दिखा है. हां, अटलांटिक महासागर के ऊपर एक प्लेन से यह दूधिया नजारा देखा गया है. पहले वीडियो देखिए.
Insane video from inside the eye of now-Category 5 Hurricane Melissa over the Atlantic
The strongest storm on the planet this year pic.twitter.com/7gTEfmgVjd
— Latest in space (@latestinspace) October 27, 2025
अमेरिकी वायुसेना उन एजेंसियों में से एक है जो इस चक्रवाती तूफान पर नजर रख रही है. तूफान मेलिसा के दूधिया रूप वाला वीडियो भी एक अमेरिकी एयरफोर्स के प्लेन के अंदर से लिया गया है. यह उस समय की तस्वीर है जब तूफान जमैका की ओर बढ़ रहा था और अमेरिकी एयरफोर्स रिजर्व का 53वां मौसम टोही स्क्वॉड्रन तूफान के केंद्र में उड़ते हुए इस पर नजर रख रहा था. एयरफोर्स की इस टीम को हरीकेन हंटर्स कहा जाता है. बाद में यह वीडियो जारी कर बताया गया कि देखिए तूफान के अंदर का नजारा कैसा होता है.
HURRICANE HQ: This 3D satellite image shows how impressive and monstrous Hurricane Melissa looks over the warm waters of the Caribbean as the Category 5 hurricane continues to intensify. Here’s the latest forecast: https://t.co/XpskxGUpSt pic.twitter.com/pswW7MjvnQ
— FOX Weather (@foxweather) October 27, 2025
एक्सपर्ट के हवाले से जो ग्राफिक्स अमेरिकी चैनलों पर दिखाया जा रहा है वो काफी झकझोरने वाला है. इसमें पता चलता है कि कैसे समंदर में चक्रवात कुआं खोदता दिखाई देता है. अमेरिकी एयरफोर्स के हरीकेन हंटर्स चक्रवात की आंख या कहें कि केंद्र में उड़ते हैं और डेटा इकट्ठा करते हैं. जमैका, क्यूबा और बहामास में खतरे की घंटी बजा दी गई है. इधर भारत में मोंथा चक्रवात कुछ घंटे में दस्तक देने वाला है. कई राज्योें में अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं.
