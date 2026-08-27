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पति ने रोबोट वैक्यूम क्लीनर से पकड़ा पत्नी का अफेयर, केस जीता फिर भी पहुंचा जेल; देना होगा डेढ़ लाख डॉलर का जुर्माना

Taiwan Adultery Case News: पति की गैर-हाजिरी में पत्नी अपने प्रेमी के साथ एंज्वॉय करती थी. शक होने पर पति ने रोबोट वैक्यूम क्लीनर की मदद से पत्नी का अफेयर पकड़ लिया. इस सबूत की वजह से उसने केस जीत लिया, फिर भी वह जेल पहुंच गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 27, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:00 PM IST
पति ने रोबोट वैक्यूम क्लीनर से पकड़ा पत्नी का अफेयर, केस जीता फिर भी पहुंचा जेल; देना होगा डेढ़ लाख डॉलर का जुर्माना
Image Credit: प्रतीकात्मक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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