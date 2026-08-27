/पति ने रोबोट वैक्यूम क्लीनर से पकड़ा पत्नी का अफेयर, केस जीता फिर भी पहुंचा जेल; देना होगा डेढ़ लाख डॉलर का जुर्माना

Taiwan Adultery Robot Vacuum Revelation News: आजकल हर कोई व्यक्ति जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है. परिवार के बाहर अफेयर अब आम रूप लेते जा रहे हैं. इसकी वजह से घर टूटने और परिवार बिखरने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं. ताइवान में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के कथित अफेयर का खुलासा करने के लिए रोबोट वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया. इस ट्रिक का इस्तेमाल करके उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ दीवानी (सिविल) मुकदमा तो जीत लिया. हालांकि इसके बावजूद कोर्ट ने सजा उसे ही सुनाई. जब उसने इसकी वजह जानी तो वह व्यक्ति हैरान रह गया.