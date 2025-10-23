Advertisement
मोबाइल में बीवी का नाम लिखा था 'मोटी', पत्नी ने सीधे कोर्ट में की मुलाकात! अब पति को देना पड़ेगा भारी-भरकम हर्जाना

Turkey court case: तुर्किए में एक पति को अपनी पत्नी का नाम फोन में 'चब्बी' (मोटी) सेव करना भारी पड़ गया है. पत्नी ने इसे अपना अपमान मानते हुए कोर्ट में शिकायत कर दी. अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पति को अपनी पूर्व पत्नी को इस अपमान के लिए हर्जाना देना होगा. यह फैसला वहां पतियों के लिए एक नई कानूनी चेतावनी बन गया है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 23, 2025, 04:58 PM IST
Turkey court case: पति-पत्नी के बीच प्यार से एक-दूसरे को निकनेम देना बहुत आम बात है, लेकिन क्या होगा जब यही निकनेम कोर्ट तक पहुंच जाए? तुर्किए में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक पति ने अपनी पत्नी का नाम अपने मोबाइल फोन में 'चब्बी' (यानी मोटी) के नाम से सेव किया था. पत्नी को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने इसे अपना अपमान समझा. बात इतनी बढ़ गई कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया और अब कोर्ट ने पति को अपनी पूर्व पत्नी को भारी-भरकम हर्जाना (मुआवजा) देने का आदेश दिया है. इस अनोखे फैसले के बाद तुर्किए के पतियों को अपनी पत्नी का नाम सेव करते समय दो बार सोचना पड़ेगा.

मामला कहां का है?
यह दिलचस्प और थोड़ा अजीबोगरीब मामला तुर्किए (Turkey) का है. वहां के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी का नाम अपने फोन में एक खास नाम से सेव करना बहुत महंगा पड़ गया. दरअसल पति ने अपनी पत्नी का नाम तुर्किए की भाषा में 'टॉमबेक' (Tombik) नाम से सेव किया हुआ था. तुर्किए में 'टॉमबेक' का मतलब होता है 'चब्बी' या 'मोटी'. यह नाम पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने इसे अपना मजाक और अपमान समझा.

तलाक में सामने आई बात
यह पूरा मामला तब सामने आया, जब यह कपल तलाक के केस से गुजर रहा था. तलाक की सुनवाई के दौरान महिला ने कोर्ट में यह दावा किया कि पति का यह निकनेम रखना अपमानजनक था और यह उनके शादीशुदा रिश्ते को नीचा दिखाने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला था.

कोर्ट का अहम फैसला
महिला की शिकायत को तुर्किए की कोर्ट ऑफ कैसेशन (वहां की एक ऊंची अदालत) ने बहुत गंभीरता से लिया. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी का नाम 'टॉमबेक' के तौर पर सेव करना एक तरह का अपमान है. कोर्ट ने पति को अपनी पूर्व पत्नी को मानसिक (Moral) और भौतिक (Material) नुकसान दोनों के लिए हर्जाना (Compensation) देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इस बात को माना कि किसी को उसके शारीरिक बनावट से जुड़ा ऐसा निकनेम देना अपमान की श्रेणी में आता है, खासकर तब जब वह व्यक्ति इस नाम को पसंद न करता हो.

तुर्किए में अब माहौल क्या है?
तुर्किए की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट का यह फैसला अब वहां एक कानूनी मिसाल (Legal Precedent) बन गया है. इसका मतलब है कि भविष्य में ऐसे ही मामलों में इसी फैसले को आधार बनाया जाएगा. इस फैसले के बाद अब तुर्किए के पति लोग बहुत सोच-समझकर अपनी पत्नी का नाम फोन में सेव कर रहे हैं. उन्हें डर है कि मजाक में रखा गया कोई भी निकनेम उन्हें महंगा पड़ सकता है और उन्हें कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. साथ ही भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

