सऊदी अरब में दर्दनाक हादसे का शिकार हुए 44 हज यात्री, परिजनों ने भारत सरकार से लगाई शव लाने की गुहार

Mecca Medina bus accident: हैदराबाद के दो ट्रैवल ऑपरेटरों के जरिए सऊदी अरब गए 44 लोगों एक भयानक हादसे का शिकार हो गए. जहां, सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना से करीब 25 किलोमीटर दूर हुए बस हादसे में कई भारतीयों के मारे जाने की खबर सामने आई है. जैसे ही हादसे की जानकारी मृतकों के परिजनों को मिली तो लोग टूर ऑपरेटरों के पास उनकी जानकारी लेने पहुंचे लेकिन ऑपरेटर को भी अब तक कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है.

16 बच्चे भी शामिल

पीड़ित परिजनों ने भारत सरकार से मृतकों के शव हैदराबाद लाने की बात कही है और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मदीना में ही उनको दफन करने की व्यवस्था की जाए. हैदराबाद की अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए 20 और फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए 24 लोग 9 नवंबर को जहाज से मक्का के लिए रवाना हुए थे. इन दोनों ग्रुप में कुल 16 बच्चे भी शामिल थे.

उमराह से लौटते वक्त हादसा

टूर ऑपरेटरों ने बताया कि दोनों जत्थे मक्का में अपना उमराह पूरी करने के बाद रविवार रात को मदीना के लिए रवाना हुए थे. इसी दौरान रात लगभग 11:30 बजे के पास मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई जिससे बस में आग लग गई. टूर ऑपरेटर की तरफ से यह भी बताया गया कि हादसे के वक्त मोहम्मद शोएब नाम का युवक जलती हुई बस से कूद गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके अलावा उन लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है लेकिन उनके लोग लगातार मक्का और मदीना से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.

भारत सरकार से अपील

परिजनों का हाल चाल पूछने टूर ऑपरेटर के पास पहुंचे मोहम्मद तहसीन के परिवार से सात लोग सदस्य सऊदी अरब गए थे. जिसमें उनके मेरे ससुर, भाभी और उनका बेटा भी शामिल थे. तहसीन ने भारत सरकार से शवों को वापस लाने की व्यवस्था करने की मांग की है.