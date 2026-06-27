'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' पर गदगद हुए अमेरिकी राष्ट्रपति, कहा- Thank You India! कहां बदला गया सड़क का नाम?

Donald Trump Avenue: पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में होती है. डोनाल्ड ट्रंप अक्सर पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते रहते हैं. इन्हीं रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हैदराबाद में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास स्थित एक सड़क का नाम बदलकर 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखा गया है. जैसे ही इस बात की जानकारी ट्रंप को लगी, ट्रंप ने भारत को धन्यवाद दिया है.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हैदराबाद, भारत में नया डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, इस तरह सम्मान पाने वाला मैं पहला अमेरिकी राष्ट्रपति हूं, धन्यवाद. बता दें कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने हैदराबाद में US कॉन्सुलेट से सटी सड़क का नाम बदलकर 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखने की याद में एक सेरेमोनियल प्लाक का अनावरण किया. यह अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं सालगिरह पर एक शानदार रिसेप्शन के दौरान हुआ.
यूनाइटेड स्टेट्स की इस खास सालगिरह के मौके पर हुए "फ्रीडम 250" नाम का एक इवेंट हुआ, जिसमें सीनियर डिप्लोमैट, सरकारी अधिकारी और बिजनेस, एयरोस्पेस, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर के नेता शामिल हुए, इस दौरान तेलंगाना सरकार ने कहा कि सड़क का नाम बदलना अमेरिका के प्रति सम्मान का प्रतीक है. साथ ही, यह भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों और दोनों देशों के बीच सहयोग में हैदराबाद की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है.
राजदूत गोर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर विक्रमार्क ने इस इवेंट की अध्यक्षता की, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर भी जोर दिया गया. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और हैदराबाद में US कॉन्सुल जनरल लॉरा विलियम्स ने भी सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया.
इवेंट में बोलते हुए राजदूर गोर ने दोनों देशों के रिश्तों में हैदराबाद की बढ़ती अहमियत की तारीफ की और स्ट्रेटेजिक सहयोग में योगदान पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आईटी, एयरोस्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है. इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है.