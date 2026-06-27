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'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' पर गदगद हुए अमेरिकी राष्ट्रपति, कहा- Thank You India! कहां बदला गया सड़क का नाम?

Donald Trump: हैदराबाद में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास स्थित एक सड़क का नाम बदलकर 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखा गया है. जिसे लेकर ट्रंप ने खुशी जाहिर की है और भारत को धन्यवाद दिया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:09 AM IST
'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' पर गदगद हुए अमेरिकी राष्ट्रपति, कहा- Thank You India! कहां बदला गया सड़क का नाम?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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