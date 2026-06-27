'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' पर गदगद हुए अमेरिकी राष्ट्रपति, कहा- Thank You India! कहां बदला गया सड़क का नाम?

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हैदराबाद, भारत में नया डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, इस तरह सम्मान पाने वाला मैं पहला अमेरिकी राष्ट्रपति हूं, धन्यवाद. बता दें कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने हैदराबाद में US कॉन्सुलेट से सटी सड़क का नाम बदलकर 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखने की याद में एक सेरेमोनियल प्लाक का अनावरण किया. यह अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं सालगिरह पर एक शानदार रिसेप्शन के दौरान हुआ.