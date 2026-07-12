/फिनलैंड में 2 महीने से लापता हैदराबाद के छात्र को लेकर आई बुरी खबर, समुद्र में मिला शव; परिवार में कोहराम

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से पढ़ाई के लिए फिनलैंड गए 18 वर्षीय छात्र मणिदीप रेड्डी का शव मिलने से परिवार और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई है. फिनलैंड पुलिस ने पुष्टि की है कि मई की शुरुआत से लापता चल रहे भारतीय छात्र का शव हेलसिंकी के समुद्री इलाके से बरामद किया गया है. हालांकि पुलिस फिलहाल इसे आपराधिक मामला नहीं मान रही, लेकिन परिवार इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है और मामले की गहन जांच की मांग कर रहा है.
मणिदीप रेड्डी फिनलैंड के लप्पेनरांटा-लाहटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग के स्नातक पाठ्यक्रम का छात्र था. पुलिस के अनुसार, 5 मई की शाम वह लाहटी से ट्रेन के जरिए हेलसिंकी पहुंचा था. करीब शाम पांच बजे उसकी यात्रा दर्ज हुई और रात लगभग आठ बजे उसे हेलसिंकी के क्रूनुनवुओरेनरांटा इलाके स्थित एक के-मार्केट सुपरमार्केट में अंतिम बार देखा गया. इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला और वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गया.
फिनलैंड पुलिस ने बताया कि 9 जुलाई को क्रूनुनवुओरेनरांटा क्षेत्र में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान समुद्र से एक शव बरामद किया गया. जांच में उसकी पहचान मणिदीप रेड्डी के रूप में हुई. शव के साथ मिले सामान में उसका बटुआ, फिनलैंड का पहचान पत्र, उसकी मां का बैंक कार्ड और भारतीय मुद्रा भी बरामद हुई. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि की गई. राष्ट्रीय जांच ब्यूरो (एनबीआई) अब मौत के वास्तविक कारणों की जांच कर रहा है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में किसी आपराधिक साजिश के संकेत नहीं मिले हैं.
मणिदीप के परिवार ने पुलिस के शुरुआती निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं. परिवार का कहना है कि उन्हें शुरू से ही इस पूरे मामले में कई बातें संदिग्ध लगी हैं. परिवार के वकील केएलबी कुमार का आरोप है कि फिनलैंड की एजेंसियां कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सार्वजनिक नहीं कर रही हैं. उनका कहना है कि दो महीने बाद शव मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि यह भी पता लगाया जाए कि छात्र आखिर किन परिस्थितियों में लापता हुआ और उसकी मौत कैसे हुई.
वकील के मुताबिक, शुरुआती दिनों में फिनलैंड पुलिस जांच से जुड़ी सीमित जानकारी परिवार को देती रही, लेकिन 29 मई के बाद अधिकारियों ने लगभग पूरी तरह संवाद बंद कर दिया. इससे परिवार की चिंताएं और बढ़ गईं.
तेलंगाना हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, जांच में सामने आया कि मणिदीप 5 मई को अकेले ट्रेन से हेलसिंकी पहुंचा था. रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में उसकी मौजूदगी दर्ज हुई. इसके बाद वह शहर के एक बर्गर आउटलेट गया, जहां उसने खाना खरीदा और कुछ समय बिताने के बाद वहां से निकल गया. यही उसके सार्वजनिक रूप से दिखाई देने की आखिरी पुष्टि मानी जा रही है.
परिवार के अनुसार, जांच के दौरान उन्हें बताया गया कि मणिदीप के विश्वविद्यालय के ऑनलाइन अकाउंट में 9 और 10 मई को लॉग-इन दर्ज हुआ था, जबकि तब तक वह लापता माना जा चुका था. बताया गया कि फिनलैंड की जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही थीं कि यह लॉग-इन किन डिवाइस और किस आईपी एड्रेस से किया गया था. परिवार का कहना है कि इस पहलू पर अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है.
परिजनों के मुताबिक, लापता होने से कुछ समय पहले मणिदीप ने अपनी मां से फोन पर बात की थी. उसने बताया था कि वह बाहर है और अपने खाते में 6 हजार रुपये भेजने को कहा था. राशि उसके खाते में ट्रांसफर भी कर दी गई, लेकिन बैंक रिकॉर्ड के अनुसार बाद में उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ. परिवार इसे भी जांच का महत्वपूर्ण पहलू मान रहा है.
वकील ने यह भी दावा किया कि मणिदीप के माता-पिता बेटे की तलाश के लिए फिनलैंड जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वीजा नहीं दिया गया. अधिकारियों ने इसके पीछे ठहरने के दौरान पर्याप्त आर्थिक संसाधनों के प्रमाण सहित कई कारण बताए थे. अब परिवार का कहना है कि बेटे की मौत के बाद उन्हें केवल निष्पक्ष और पारदर्शी जांच चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि आखिर उस दिन उसके साथ क्या हुआ था.