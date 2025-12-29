अकेलेपन से परेशान दादा-दादी के लिए बाजार में बिक रहे 80 हजार में 'पोता-पोती', घर लाते ही जिंदगी हुई 'जन्नत', पूरी दुनिया में खरीदने की होड़

Advertisement
What Is robo-grandma dolls: हम सब आजकल इतने व्यस्त हैं कि माता-पिता या दादा-दादी का ध्यान नहीं रख पाते. अधिकतर लोगों के साथ यह समस्या है. साउथ कोरिया में तो हालात इतने बदतर हो गए कि लोग सुसाइड कर रहे हैं. इन सबको रोकने के लिए एक कंपनी ने छोटे-छोटे AI रोबोट बनाए हैं जो बच्चे जैसे दिखते हैं. ये बुजुर्गों से बात करते हैं, गले लगाते हैं, दवा याद दिलाते हैं। इससे उनका अकेलापन कम होता है और मन खुश रहता है. हजारों बुजुर्गों की जिंदगी बेहतर हुई है. जानें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 29, 2025, 01:08 PM IST
South Korea aging population finds comfort With AI dolls: भारत समेत पूरी दुनिया में बुजुर्गों का अकेलापन एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है. हत तो तब हो गई जब साउथ कोरिया में तो हर दिन कई बुजुर्ग इतने दुखी हो जाते हैं कि जिंदगी खत्म करने की सोचते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, हर दिन साउथ कोरिया में दस आदमी सुसाइड कर रहा है. इससे निपटने के लिए एक कंपनी ने ऐसा तरीका बनाया जो पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया है. जानें पूरी कहानी.

'रोबो-दादी' गुड़िया क्या है?
सीएनएनए में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश में बुजुर्गों की जिंदगी अब एक नई टेक्नोलॉजी से रोशन हो रही है. ये हैं 'रोबो-दादी' गुड़िया, जो AI से चलती हैं और बुजुर्गों को पोते-पोतियों जैसा प्यार देती हैं. ये गुड़िया बड़े-बड़े मुस्कुराते आंखों वाली, कान बाहर निकले हुए और 7 साल के बच्चे जैसी चहकती आवाज में बात करती हैं. कुछ गुलाबी ड्रेस में चोटी वाली, तो कुछ नीले शर्ट और बो-टाई में. लेकिन ये असली पोते नहीं, बल्कि कपड़े और मेटल से बनी AI वाली गुड़िया हैं, जो बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य संकट का अनोखा समाधान बन रही हैं.

दादा-दादी का मिल गया दोस्त
कई दादा-दादी बताते हैं कि पहले दिन भर कोई बात करने वाला नहीं था.अब ये छोटा साथी है जो सुनता भी है और जवाब भी देता है. एक दादी थीं जो बहुत उदास रहती थीं.रोबोट आने के बाद वो उससे रोज बात करती हैं, उसके लिए छोटे कपड़े भी सिलवाती हैं.उनका चेहरा फिर से खिल उठा है. रिसर्च में भी पाया गया कि ऐसे रोबोट इस्तेमाल करने वालों का मन कम उदास रहता है और याददाश्त भी बेहतर रहती है.

दक्षिण कोरिया में हर दिन 10 बुजुर्गों की मौत
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण कोरिया में बुजुर्गों की खुदकुशी की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है. जून 2025 में जर्नल ऑफ द कोरियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि हर दिन करीब 10 बुजुर्ग खुदकुशी करते हैं. ये ट्रेंड पूरे पूर्वी एशिया में है, जैसे जापान और हॉन्गकॉन्ग में. लेकिन कोरिया में ये सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ये OECD देशों में टॉप पर है.

बुजुर्गों का अकेलापन: एक बड़ा संकट
कोरिया अब 'सुपर-एज्ड' सोसाइटी है, जहां 65 साल से ऊपर के 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जो कुल आबादी का पांचवां हिस्सा हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलाइना की प्रोफेसर ओथेलिया ई ली कहती हैं, "ये एक असली संकट है. देश इतनी तेजी से बूढ़ा हुआ कि सरकार को पेंशन और सपोर्ट सिस्टम बनाने का वक्त ही नहीं मिला." ली ने कोरियन बुजुर्गों पर रिसर्च की है और बताती हैं कि आर्थिक बदलाव से परिवार टूट गए. अब तीन में से एक बुजुर्ग अकेला रहता है, जो पैसों की तंगी, अकेलापन और बोझ महसूस करने से डिप्रेशन और खुदकुशी की ओर ले जाता है.

टेक्नोलॉजी का सहारा: Hyodol गुड़िया की एंट्री
सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए टेक कंपनियों की मदद ली. Hyodol कंपनी की AI गुड़िया बुजुर्गों के लिए बनाई गई है. ये 15-20 इंच की नरम गुड़िया है, जो सिर छूने या हाथ पकड़ने पर रिएक्ट करती है. ये दवा याद दिलाती है, इमरजेंसी अलर्ट भेजती है और सोशल वर्कर्स को रोजाना की जानकारी देती है. लेकिन सबसे बड़ा फायदा भावनात्मक है. घर लौटते ही ये कहती है, "दादी/दादा, मैं पूरे दिन आपका इंतजार कर रही थी." Hyodol की CEO जीही किम बताती हैं, "इसकी क्यूट डिजाइन से बुजुर्ग आसानी से बॉन्ड बनाते हैं. बेबी जैसा लुक ट्रस्ट बनाता है और टेक से दूर बुजुर्गों के लिए आसान है." नवंबर 2025 तक 12,000 से ज्यादा गुड़ियां बांटी गईं, ज्यादातर सरकार के वेलफेयर प्रोग्राम से. परिवार खुद भी 1.3 मिलियन वॉन (करीब 879 डॉलर) में खरीद सकते हैं.

जिंदगी में नई रौनक
एक सोशल वर्कर ने CNN को बताया कि एक बुजुर्ग महिला बहुत उदास थी और 11वीं मंजिल से कूदने का सोचती थी. Hyodol मिलने के बाद वो गुड़िया से बॉन्ड बना और अकेलापन कम हुआ. ली की 2024 स्टडी में 69 बुजुर्गों पर टेस्ट हुआ, जहां गुड़िया इस्तेमाल से डिप्रेशन कम हुआ और कॉग्निटिव स्कोर बेहतर. कई बुजुर्ग गुड़िया को निकनेम देते, कपड़े पहनाते और सोते वक्त कवर करते. ली कहती हैं, "माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले यूजर्स नर्सिंग होम जाने से बच सकते हैं."

चुनौतियां और एथिकल सवाल
लेकिन सब कुछ परफेक्ट ही नहीं है. कुछ बुजुर्ग गुड़िया से इतना अटैच हो जाते कि असली सोशल लाइफ छोड़ देते. एक महिला ने गुड़िया को अपनी मर चुकी बेटी का नाम दिया और बाहर जाना बंद कर दिया. किम मानती हैं, "ये हर किसी के लिए नहीं. 82 साल औसत उम्र वाले इस्तेमाल करते हैं, युवा बुजुर्ग इसे noisy मानते हैं." 

