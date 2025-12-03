मैं अपने पति से बोर हो गई हूं, अब उनमें कोई स्पार्क नहीं रहा, शादी को 30 साल हो गए हैं; क्या करूं?

I'm bored with my husband of 30 years: आजकल के दौर में रिश्तों को लेकर हर काई परेशान है. सबसे बड़ी समस्या उनके लिए हो रही है जो शादीशुदा है. शादी के 20-25-30 साल में ना जानें कितनी समस्याएं होती हैं जो औरतें मन ही मन सोचती रहती हैं, लेकिन बोल नहीं पातीं. कुछ बोल लेती हैं तो कुछ छिपा लेती हैं, लेकिन एक महिला ने ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की एगोनी आंटी कैरोलाइन वेस्ट-मीड्स को चिट्ठी लेकर लिखी है. उस चिठ्ठी में उसने अपने दिल की बात कही है. तो आइए जानते हैं और समझते हैं उस महिला के दर्द की कहानी और समझते हैं आखिर समस्या का हल क्या है.

मैं अपने पति से बोर हो चुकी हूं

DailyMail.co.uk के अनुसार, ब्रिटेन की एक महिला ने ‘Dear Caroline’ कॉलम में लिखा कि वह अपने पति से बोर हो चुकी हैं. शादी को 30 साल हो चुके हैं और अब जब तीनों बच्चे घर छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, तो वह और उनके पति फिर से अकेले रह रहे हैं. लेकिन उनका कहना है कि रिश्ते में अब वैसा स्पार्क नहीं रहा, जो पहले हुआ करता था. महिला ने आगे बताया कि वह तलाक नहीं चाहतीं क्योंकि अपने माता-पिता के तलाक का दर्द वह खुद भुगत चुकी हैं. साथ ही, वह स्वीकार करती हैं कि इसमें उनके पति की कोई गलती नहीं है. वह एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन रिश्ते में रोमांच और नयापन खत्म हो चुका है.

'शायद वह भी बोर हों, पर पूछने से डरती हूं'

महिला का कहना है कि वह अपने पति से इस विषय पर बात भी नहीं कर पा रहीं, क्योंकि डर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो वह बहुत आहत हो जाएंगे. वह खुद को दोषी भी मानती हैं क्योंकि उनकी एक विधवा मित्र हमेशा कहती हैं कि काश उनका पति ज़िंदा होता.

इस मामले में Caroline West-Meads जो ब्रिटेन के मशहूर YOU Magazine की ‘Agony Aunt’ यानी रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं. वह लगभग तीन दशकों से लोगों के रिश्तों, शादी, प्रेम और सेक्स लाइफ से जुड़े सवालों को समझती और समाधान देती आ रही हैं. उन्होंने इस पर एक सुझाव दिया है. जानें क्या कहती हैं इन सवालों पर.

एक्सपर्ट की सलाह: 'आप इंसान हैं, कंफ़्यूज होना गलत नहीं'

कैरोलीन वेस्ट-मी्ड्स, जो रिश्तों की विशेषज्ञ हैं उन्होंने महिला को जवाब देते हुए कहा कि यह भावना बिल्कुल सामान्य है. उन्होंने कहा कि बच्चों के बड़े होने और जीवन से निकल जाने के बाद दंपतियों के बीच ऐसा खालीपन आना आम बात है. कैरोलीन के अनुसार, सालों तक बच्चों और घर की जिम्मेदारियों के बीच दोनों अपने-अपने व्यक्तित्व को पीछे छोड़ देते हैं. ऐसे में पहले कदम के तौर पर महिला को खुद को फिर से समझने की जरूरत है. वो शौक, रुचियां और सपने जो बीच में रुक गए थे, उन्हें दोबारा अपनाने की जरूरत है.

‘ईमानदार बातचीत रिश्ते को बदल सकती है’

कैरोलीन ने सुझाव दिया कि महिला अपने पति से धीरे-धीरे और ईमानदारी से बात करें. आरोप लगाने की बजाय यह कहें कि उन्हें पुरानी नज़दीकी याद आती है. वह पति से कोई नया शौक शुरू करने, साप्ताहिक डेट नाइट प्लान करने या एक साथ कोई गतिविधि करने का सुझाव दे सकती हैं. उनके अनुसार, यह भी ज़रूरी है कि दोनों के पास अपने-अपने अलग शौक और निजी जगह हो, ताकि रिश्ते में ताज़गी बनी रहे.

'छोटे बदलाव बड़े परिणाम देते हैं'

विशेषज्ञ का कहना है कि धैर्य और छोटे-छोटे बदलाव दूरी मिटा सकते हैं और रिश्ते में फिर से एक नई गर्माहट ला सकते हैं. कई दंपति इसी तरह अपनी शादी को एक नए अध्याय में बदल देते हैं, जिसमें पहले से ज्यादा समझ और आपसी सम्मान होता है. अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रही हैं तो अकेली नहीं हैं. लाखों औरतें इसी दौर से गुजर रही हैं. बस हिम्मत करके छोटा सा कदम उठाइए, बाकी खुद-ब-खुद ठीक हो जाएगा.