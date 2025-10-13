'मैं युद्ध रुकवाने का उस्ताद हूं, 31 साल-32 साल वाली जंग 1 दिन में रुकवाई...', ट्रंप अब किन दो देशों के बीच कराने जा रहे सीजफायर?

Trump Eyes Pakistan-Afghanistan Clashes: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर सुर्खियों में हैं. गाजा में इजरायल-हमास जंग को रुकवाने के बाद उनकी नजर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भड़की लड़ाई पर है. एयर फोर्स वन पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने ठहाका लगाते हुए कहा, "मैं युद्ध रुकवाने में माहिर हूं. 31-32 साल पुरानी जंगें एक ही दिन में रोक दीं. अब पाक-अफगान विवाद को भी सुलझा दूंगा!. ये बयान उन्होंने मिस्र और इजरायल की यात्रा के दौरान दिया. जानते हैं पूरा बयान.

मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं, ट्रंप का दावा, अब किसके बीच होगा सीजफायर?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष जारी है. दोनों देशों की तरफ से सीमा पर भारी बमबारी की जा रही है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान-पाक युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि वह इस विवाद को खत्म कर सकते हैं. मिस्र के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "यह मेरा आठवां युद्ध होगा, जिसे मैंने सुलझाया है और मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है." उन्होंने कहा, "मैंने कहा था, मुझे वापस आने तक इंतजार करना होगा. मैं दूसरा युद्ध समाप्त करवा रहा हूं क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं."

मैंने 32 सालों वाली जगें एक दिन में खत्म करा दी

भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बारे में सोचिए. उन कुछ युद्धों के बारे में सोचिए जो सालों से चल रहे थे. एक युद्ध 31 सालों से चल रहा था, एक 32 सालों से, और एक 37 सालों से, जिनमें हर देश में लाखों लोग मारे गए, और मैंने उनमें से ज्यादातर को एक दिन के अंदर ही निपटा दिया. यह बहुत अच्छा है."

Add Zee News as a Preferred Source

TRUMP: 8 WARS FIXED. NEXT UP? PAKISTAN-AFGHANISTAN. "This will be my 8th war that I have solved. And I hear there is a war now going on between Pakistan and Afghanistan. I said, I'll have to wait until I get back. I'm doing another one because I'm good at solving. I'm… https://t.co/Md7b78Bydl pic.twitter.com/MEECgPhxpp — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2025

नोबेल के लिए नहीं जंग रुकवा रहा

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिले नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर उन्होंने कहा, "मैंने यह नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए नहीं किया. मैंने यह जीवन बचाने के लिए किया." उन्होंने आगे कहा, "जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला, उसने मुझे फोन किया और कहा, 'मैं इसे आपके सम्मान में स्वीकार कर रही हूं, क्योंकि आप वास्तव में इसके हकदार थे.' मैं इस दौरान उनकी मदद करता रहा हूं." मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कई अंतरराष्ट्रीय विवादों का ज़िक्र किया, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि उनके नेतृत्व के दौरान उनका समाधान हो गया. इनमें से आर्मेनिया और अजरबैजान, कोसोवो और सर्बिया, इजरायल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया और रवांडा और कांगो के बीच के विवाद शामिल हैं. (इनपुट आईएएनएस से)