'बीबी' अभी जिंदा है... ईरान के हमले में मौत की अटकलों के बीच कॉफी शॉप में दिखे बेंजामिन नेतन्याहू, सामने आया वीडियो

Benjamin Netanyahu Video: ईरान के पलटवार में इजरायल पर हुए हमलों में नेतन्याहू की मौत की अटकलों को खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक एक कॉफी शॉप में प्रकट होकर खारिज कर दिया. एक हाथ में कॉफी और दूसरे से अपनी उंगलिया गिनाते हुए नेतन्याहू ने दुनिया को बता दिया कि भले ही टाइगर का पता हो या न हो, लेकिन 'बीबी' अभी जिंदा है.
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Benjamin Netanyahu alive: ईरान और फिलिस्तीन के करोड़ों समर्थकों को रविवार देर शाम उस वक्त तगड़ा झटका लगा, जब तेहरान के हवाई हमलों में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के पहले गंभीर रूप से घायल होने, फिर उनकी मौत की अपुष्ट खबरों को फेक न्यूज़ बताते हुए खुद नेतन्याहू दुनिया के सामने आ गए. इस तरह नेतन्याहू ने करीब दो दिन से सोशल मीडिया पर तैर रही अपनी मौत की खबर को फर्जी प्रोपेगेंडा बताते हुए तमाम अटकलों को विराम दे दिया. ईरान युद्ध के बीच नेतन्याहू एक कॉफी शॉप पहुंचे, वहां मौजूद लोगों से बात की. दुनिया को कॉफी के बारे में अपनी दीवानगी के बारे में बताया. इस दौरान उन्होंने न सिर्फ इजरायल के दुश्मनों को एक बार फिर ललकारा, बल्कि उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.
गौरतलब है कि नेतन्याहू की मौत की खबर को भारत में भी जमकर शेयर किया गया. एआई से बने वीडियोज शेयर करते हुए लोग अपनी बात रख रहे थे. लेकिन रविवार को खुद नेतन्याहू ने अपना लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया. जिसमें अपनी उंगलियों को गिनते और दिखाते हुए नेतन्याहू ने तमाम चीजों को शीशे की तरह साफ कर दिया.
אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026
करीब एक मिनट के वीडियो में नेतन्याहू एक कॉफी शॉप में दिख रहे हैं. उनके हाथ में कॉपी का कप है. अपनी एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए नेतन्याहू ने कैप्शन दिया: वे मेरे बारे में क्या कह रहे थे? देख लो!
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नेतन्याहू की मौत या स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा था कि उनके हाथ में छह उंगलियां हैं. इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी 'नेतन्याहू की मौत की बात' को फेक न्यूज बताया था.
वहीं दूसरी ओर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने कहा है कि अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो भी पीछा कर खत्म कर दिया जाएगा. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, 'इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या मर चुके हैं.