ट्रंप ने फिर भर-भरकर की भारत की तारीफ, ब्रिटेन की धरती से बोले- मैं PM मोदी के बहुत करीब
दुनिया

ट्रंप ने फिर भर-भरकर की भारत की तारीफ, ब्रिटेन की धरती से बोले- मैं PM मोदी के बहुत करीब

Trump Tarrif: लंदन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि उनके मोदी के साथ अच्छे रिश्ते हैं. ट्रंप का यह बयान भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के दौरान आया है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:37 PM IST
ट्रंप ने फिर भर-भरकर की भारत की तारीफ, ब्रिटेन की धरती से बोले- मैं PM मोदी के बहुत करीब

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया. ट्रंप ने कहा कि उनके और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं और वे प्रधानमंत्री मोदी के 'बहुत करीब' हैं.  ट्रंप ने यह बात यूरोप के रूसी तेल के खरीदी के संदर्भ में और भारत पर उनके लगाए गए कड़े टैरिफ को मिसाल बताते हुए कही. साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी से उनके जन्मदिन से एक दिन पहले फोन पर बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. 

'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हूं'

वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बाइलेट्रल मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भारत के साथ अपने अच्छे रिश्तों का जिक्र किया. राष्ट्रपति ने ट्रंप ने कहा, 'मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हूं. हाल ही में मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और उन्होंने भी एक खूबसूरत बयान दिया. लेकिन मैंने उन पर प्रतिबंध लगा दिए.'

'अगर तेल की कीमतें कम होती हैं, तो पुतिन के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा'

ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन अमेरिका को बहुत बड़ा टैरिफ चुका रहा है और वह केवल तभी किसी संघर्ष में हस्तक्षेप करेंगे जब 'जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूं, वे रूस से तेल खरीद रहे हों.' उन्होंने आगे कहा कि अगर तेल की कीमतें गिरती हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध से बाहर हो जाएगा. उन्होंने आगे कहा, 'अगर तेल की कीमतें कम होती हैं, तो पुतिन बाहर हो जाएंगे. उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा. वह उस युद्ध से बाहर हो जाएंगे.'

'बहुत अच्छा काम कर रहे हैं'

अमेरिकी राष्ट्रपति की ये ताजा टिप्पणी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन करने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के 'शानदार काम' की तारीफ की थी.  डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा था कि 'मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई. मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं! वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.  पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद!'

दोनों नेताओं के बीच यह दोस्ताना माहौल उस वक्त आया जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक बातचीत फिर से शुरू हुई. भारतीय सरकार ने इन वार्ताओं को 'सकारात्मक और आगे की सोच वाली, व्यापारिक समझौते के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाला' बताया. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत पूरी तरह से 'भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने' के लिए प्रतिबद्ध है.

;