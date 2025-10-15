यूक्रेन से जंग हफ्तेभर में जीत लेनी थी उसे 4 साल से ढो रहे हैं... ट्रंप का पुतिन पर तीखा तंज, क्या जवाब देगा रूस?

Trump on Russia Ukraine War: अपने पिठ्ठुओं के पीआर के सहारे पहले 7 महीने में 7 फिर इजिप्ट के शर्म अल शेख में 8 जंग रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिमान वैश्विक नेता पुतिन को समझा-बुझाकर 9वीं जंग जल्द रुकवाने का दावा ठोक रहे हैं. यूक्रेन युद्ध को फौरन और फटाफट-फटाफट अंदाज में रुकवाने के लिए ट्रंप ने पुतिन पर ऐसा तंज कसा है जो कि मास्को के लोगों को जरा सा भी रास नहीं आया होगा. अब देखना होगा कि पुतिन या रूस का कोई और नेता क्या अमेरिका को इस विनोद का क्या, कैसा और कितना मारक जवाब देते हैं.

जो जंग हफ्तेभर में जीत लेनी थी उसे 4 साल से ढो रहे: ट्रंप

कथित 'टैरिफ किंग' ट्रंप ने अपने भवन 'प्रासाद' व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं बहुत निराश हूं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध थे, शायद अब भी हैं. मुझे नहीं पता कि वह इस युद्ध को क्यों जारी रखे हुए हैं. यह युद्ध उनके लिए बहुत बुरा रहा है. वह चार साल से चल रहे उस युद्ध में जा रहे हैं जिसे उन्हें एक हफ़्ते में जीत लेना चाहिए था'.

पुतिन को समझाई युद्धनीति!

ट्रंप ने पुतिन पर अपने ज्ञान की गंगा बहाते हुए कहा, 'उन्होंने (प्रेसिडेंट पुतिन) ने लगभग डेढ़ लाख सैनिक खो दिए हैं... यह एक भयानक युद्ध है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मौतों के मामले में यह सबसे बड़ी घटना है. यह उन सभी से भी बड़ी है. मैंने उनमें से आठ का निपटारा कर दिया है. मौतों के मामले में सबसे बड़ी घटना यही है. मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में भी बहुत संभावनाएं थीं. हमने उसमें बहुत अच्छा काम किया. लेकिन उन्हें वास्तव में इस युद्ध का निपटारा करना होगा.'

हमास को अल्टीमेटम

ट्रंप ने ये भी कहा, 'हाल ही में हुए शांति समझौते की शर्तों के तहत हमास को अपने हथियार सौंपने ही होंगे. अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो तो यकीन मानिए अमेरिका जबरदस्त कार्रवाई करेगा. ट्रंप ने कहा, वे निरस्त्रीकरण करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे निरस्त्रीकरण करेंगे. अगर वे निरस्त्रीकरण नहीं करते हैं, तो हम उन्हें निरस्त्रीकरण कर देंगे. उन्होंने ये भी कहा, 'वे जानते हैं कि मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं. ट्रंप ने यह टिप्पणी व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय लंच के दौरान की. यह बैठक अमेरिकी सरकार द्वारा अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद के लिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा के तुरंत बाद हुई. उनकी ये टिप्पणी गाजा युद्ध विराम को एक नए मध्य पूर्व की ऐतिहासिक सुबह के रूप में सराहना करने के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अराजकता, आतंक और बर्बादी की ताकतों को हराया गया है.