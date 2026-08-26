'RSS के प्रोग्राम को नहीं रोक सकता, हमारे पास अधिकार नहीं'; ममदानी ने खड़े किए हाथ

RSS New york Programme: न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने संकेत दिए हैं कि उनका प्रशासन मैडिसन स्क्वेयर गार्डन पर होने वाले आरएसएस चीफ मोहन भागवत के कार्यक्रम में दखलअंदाजी नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि उनके पास प्राइवेट समारोह को रोकने का कोई अधिकार नहीं है.
ममदानी ने कहा, 'मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी प्राइवेट इवेंट को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं.' उनके ये बयान तब आए जब 61 नागरिक अधिकार, धार्मिक, सामुदायिक और वकालत करने वाले संगठनों के एक समूह ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर 29 अगस्त के कार्यक्रम को रद्द करने का दबाव डाला.
ममदानी ने कहा कि वह ऐसी सोच पर आधारित आंदोलनों का विरोध करते हैं जो लोगों को अलग-थलग करती है. साथ ही, उन्होंने भारत के उस विचार को याद किया जो उन्हें अपने परिवार से मिला था.उन्होंने कहा, 'मैं यहां हमारे शहर के इतिहास के पहले भारतीय-अमेरिकी मेयर के तौर पर भी खड़ा हूं, और मेरी मां का परिवार अभी भी भारत में ही रहता है.'
ममदानी ने कहा, 'मेरे परिवार ने मुझे भारत का जो नजरिया सिखाया था और जिसे मैंने करीब से जाना-समझा था, वह एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और विविधता वाले समाज का था, जिसमें भारत के हर व्यक्ति को अपना माना जाता था.'
उन्होंने आगे कहा, "सच कहूं तो, किसी देश के बारे में ऐसी सोच पर आधारित आंदोलन का बढ़ना बहुत चिंताजनक है जो लोगों को अलग-थलग करती है.' ममदानी ने कहा कि एक भारतीय-अमेरिकी और एक विविधता वाले शहर के मेयर के तौर पर, वह ऐसे आंदोलन का 'कड़ा विरोध' करते हैं.
वहीं, न्यूयॉर्क के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ब्रैड लैंडर, सिटी काउंसिल की सदस्य शहाना हनीफ और हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित और ईसाई समुदायों के प्रतिनिधियों ने न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागवत के कार्यक्रम के खिलाफ अभियान में हिस्सा लिया.
1939 में गार्डन में हुई जर्मन-अमेरिकन बुंड रैली का जिक्र करते हुए लैंडर ने कहा, 'इसे इस कार्यक्रम की मेज़बानी नहीं करनी चाहिए.'
हनीफ ने कहा कि न्यूयॉर्क के विविधता से भरे दक्षिण एशियाई समुदायों ने RSS से जुड़ी नफरत भरी विचारधारा और हिंसा का असर महसूस किया है.'
इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के अमीन जमा ने कहा कि यह अभियान किसी धार्मिक समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि एक विचारधारा के खिलाफ है. उन्होंने कहा, 'आज हमारा संदेश हिंदुओं के खिलाफ नहीं है.हमारा संदेश उस विचारधारा के खिलाफ है जो नागरिकता और राष्ट्रीयता को धार्मिक पहचान के आधार पर तय करना चाहती है.'