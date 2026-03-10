Donald Trump: 'मुझे नहीं लगता कि वह बहुत ज्यादा वक्त तक...', ईरान के नए सुप्रीम लीडर को ट्रंप की चेतावनी

US-Iran War: डोनाल्ड ट्रंप दिवंगत अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाए जाने से खफा हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वह अमेरिका से अप्रूवल नहीं लेते हैं तो वह ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे.
Iran-Israel War: ईरान पर इजरायल और अमेरिका की चढ़ाई का आज (10 मार्च 2026) 11वां दिन है. पिता अली खामेनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है. लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी सीधे-सीधे पैगाम दे दिया है.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई 'शांति से नहीं रह पाएंगे'. ईरान के अली खामेनेई के दूसरे बेटे को नया लीडर चुनने के बाद ट्रंप ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है. फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के लीडर चुनने से 'खुश नहीं' हैं. ट्रंप ने कहा,'मुझे नहीं लगता कि वह शांति से रह सकते हैं.'
मोजतबा खामेनेई के अपॉइंटमेंट से पहले, ट्रंप ने जोर दिया था कि ईरान के अगले लीडर को चुनने में US की भी राय होनी चाहिए, जैसा कि पहले वेनेज़ुएला में US का दखल था.
एक्सियोस के साथ एक इंटरव्यू में, ट्रंप ने कहा कि ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के 56 साल के बेटे मोजतबा खामेनेई का अपने पिता की जगह इस्लामिक रिपब्लिक का नया हेड बनना उनको मंजूर नहीं है और वह कोई ऐसा चाहते हैं जो ईरान में शांति और मेलजोल लाए.
ट्रंप ने कहा कि किसी ऐसे शख्स को लीडर बनाया जाना, जो खामेनेई की ही पॉलिसी को जारी रखेगा, US को पांच साल में फिर से युद्ध में धकेल देगा. ट्रंप ने कहा,'वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. खामेनेई का बेटा लाइटवेट है. मुझे अपॉइंटमेंट में शामिल होना होगा, जैसे वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज के साथ हुआ था.'
रविवार को ट्रंप ने एबीसी न्यूज से कहा, 'उनको हमसे अप्रूवल लेना होगा. अगर वह हमसे अप्रूवल नहीं लेते हैं तो वह ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे.' ट्रंप ने आगे कहा, 'हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हमें हर 10 साल में पीछे न जाना पड़े, जब आपके पास मेरे जैसा प्रेसिडेंट न हो जो ऐसा नहीं करेगा.'
एक्सपर्ट्स ने AFP को बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर अपने पिता अली की जगह मोजतबा खामेनेई को चुनने के साथ, देश के कट्टर कंजर्वेटिव लोगों ने अमेरिका और इजरायल को चुनौती दी है और युद्ध जारी रखने का अपना इरादा दिखाया है.
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ईरानी स्टडीज के क्लेमेंट थर्म ने कहा कि खामेनेई की तरक्की से पता चलता है कि 'ईरानी सिस्टम में सबसे कट्टर लोग' अब सत्ता में हैं.'