'मेरे पास बहुत समय, ईरान के पास नहीं', ट्रंप की बड़ी धमकी, इजरायल बोला- हमले के लिए रेडी; तेहरान में बजे सायरन

Trump Latest Threat to Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है. उन्होंने कहा कि उनके पास खूब समय है लेकिन ईरान के पास नहीं है. इजरायल ने भी उनकी धमकी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो हमले के लिए यूएस के सिग्नल का इंतजार कर रहा है. उनकी धमकियों के बाद रातभर तेहरान में सायरन बजते रहे.
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Israel Threat to Iran: यूएस और ईरान के बीच तनाव फिर तेजी से बढ़ रहा है. ट्रंप ने ईरान को सख्त शब्दों में संदेश दिया है कि समझौता उनकी शर्तों पर होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास नहीं है. घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं. उसकी नौसेना समुद्र की गहराइयों में समा चुकी है, वायुसेना तबाह हो चुकी है और रडार गायब हैं. उसके नेता भी मारे जा चुके हैं. उसके चारों ओर नाकेबंदी पूरी तरह से कस दी गई है और समझौता तभी होगा, जब वह अमेरिका के फ़ायदे में हो.
ट्रंप ने यह भी कहा कि वे दुनिया में सबसे कम दबाव वाले इंसान हैं और उनके पास दुनिया भर का समय है लेकिन ईरान के पास यह मौका नहीं है. ट्रंप की धमकी को आगे बढ़ाते हुए इजरायल ने कहा कि वह ईरान पर फिर से हमले के लिए तैयार है और इसके लिए वह यूएस के सिग्नल का इंतजार कर रहा है. यूएस-इजरायल की इन धमकियों को देखते हुए ईरान ने देर रात अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फिर से एक्टिव कर दिया.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'जो लोग न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी घटिया खबरें पढ़ते हैं या सीएनएन जैसी फर्जी खबरें देखते हैं और सोचते हैं कि मैं ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बेताब हूं. उन्हें यह जान लेना चाहिए कि शायद मैं इस पद पर सबसे कम दबाव में हूं. मेरे पास दुनिया का सारा समय है, लेकिन ईरान के पास नहीं. समय तेज़ी से बीत रहा है!'
ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, 'कुछ मीडिया संस्थानों के सब्सक्राइबर और दर्शक कम होने का कारण यह है कि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है. ईरान की नौसेना समुद्र में डूब चुकी है, उनकी वायुसेना नष्ट हो चुकी है. उनके विमानरोधी रडार हथियार खत्म हो चुके हैं. उनके नेता अब हमारे बीच नहीं हैं और नाकाबंदी भी पूरी तरह से सख्त और मजबूत है. इसके बाद से हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं. समय उनके पक्ष में नहीं है! समझौता तभी होगा जब यह अमेरिका, हमारे सहयोगियों और वास्तव में पूरी दुनिया के लिए उचित और फायदेमंद होगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप'
अमेरिका इस धमकी को इजरायल के रक्षा मंत्री इस्राइल कात्ज ने आगे बढ़ाया. उन्होंने वीडियो बयान जारी करके कहा, 'इजरायल, ईरान के खिलाफ युद्ध फिर शुरू करने के लिए तैयार है. हमारे टारगेट पहले से तय हैं. हम अटैक के लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं.'
कात्ज ने आगे कहा, 'हमने खामेनेई वंश को पूरी तरह खत्म करने के लिए रेडी हैं. जब हमला फिर शुरू होगा तो दुश्मन की प्रमुख ऊर्जा और बिजली सुविधाओं को नष्ट करके कर दिया जाएगा. उसके राष्ट्रीय आर्थिक बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करके ईरान को पाषाण युग में भेज दिया जाएगा.'
काट्ज ने धमकी दी कि हम दोबारा से अटैक के लिए तैयार हैं. जब हमला फिर से शुरू होगा तो यह पहले से अलग और ज्यादा जानलेवा होगा. काट्ज ने कहा कि इजरायल ने टारगेट्स को चिह्नित कर लिया है. हमारी सेना आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से रेडी हैं.
ट्रंप और कात्ज के इन बयानों के बाद ईरान में तनाव बढ़ गया है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, राजधानी तेहरान समेत देश के अहम ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं. देर रात तेहरान में हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन सुनाई दिए.
इस मुद्दे पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि देश की सभी सरकारी संस्थाएं एकजुटता, उद्देश्य और अनुशासन के साथ काम कर रही हैं. अपने बयान में उन्होंने जोर दिया कि युद्ध का मैदान और कूटनीति, दोनों एक ही रणनीति के तहत समन्वित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. साथ ही, उन्होंने दावा किया कि मौजूदा तनाव के बावजूद ईरानी जनता पहले से अधिक एकजुट है.