'मुझे मेलोनी बहुत पसंद हैं....', ट्रंप इटली PM की आंखों में आंखें डाल करते रहे तारीफ, हंसती-मुस्कुराती रहीं जॉर्जिया, देखें वीडियो

Donald Trump praises Giorgia Meloni: जहां एक तरफ पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैरिफ वॉर हाहाकार मचा है, लोग ट्रंप से बात करने से डर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ ट्रंप इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के खूब कसीदे पढ़ रहे हैं. ट्रंप ने तो यह तक कह दिया कि मेलोनी को वह बहुत पसंद करते हैं. ट्रंप ने मेलोनी से अमेरिका में मुलाकात भी की है. मेलोनी ट्रंप के ट्रैरिफ फैसले के बाद यूरोप से पहली नेता हैं जो व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलीं हैं. इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने टैरिफ और व्यापार जैसे मुद्दों पर भी बात की है.

आइए सबसे पहले देखें वह वीडियो, जिसमें ट्रंप मेलोनी की कैसे कर रहे तारीफ

Warm welcome for Meloni at the White House

Trump about Meloni: “I think she's a great Prime Minister. I think she's doing a fantastic job in Italy... She's one of the real leaders of the world.”

Meanwhile Meloni stated: “I’m here to make a deal! If I wouldn't think it's a… pic.twitter.com/1529TI0Pf5

— NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2025