'I love you, मैं जा रहा हूं...', डरे-सहमे स्टूडेंट ने मां को भेजे डरावने मैसेज, सुनाई ब्राउन यूनिवर्सिटी की दास्तां

Brown University Shooting: अमेरिका में हुई गोलीबारी की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है, गोलीबारी की वजह से 2 की मौत हो गई है जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं, अब स्टूडेंट का अपनी मां को कैंपस में हुई मास शूटिंग के दौरान भेजा गया एक डरावना मैसेज वायरल हो रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 14, 2025, 10:15 AM IST
Brown University: अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी ने हर किसी को दहला दिया है. गोलीबारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्से में है, ये गोलीबारी तक की गई जब यूनिवर्सिटी में फाइनल की परीक्षाएं चल रही थी. पुलिस लगातार संदिग्ध की तलाश कर रही है लेकिन अभी तक संदिग्ध पकड़ से दूर है. इसी बीच ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का अपनी मां को कैंपस में हुई मास शूटिंग के दौरान भेजा गया एक डरावना मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वो इस डरावने मंजर के बारे में बात कर रही हैं. 

स्टूडेंट ने भेजा डरावना मैसेज
ऑडियो क्लिप में स्टूडेंट की मां को यह कहते हुए सुना जा सकता है. उसने कहा कि ये मेरे बच्चे का मैसेज है, जिसमें बच्चे ने कहा कि मां, कैंपस में लाइव शूटिंग हो रही है, मैं भाग रहा हूं आई लव यू, वह कैंपस में एक सप्लाई क्लॉजेट रूम में था, जिसने शूटिंग सीन के बारे में अपनी मां को जानकारी दी. साथ ही कहा कि उन्होंने लाइट बंद कर दी हैं, अपने दरवाजों पर कुर्सियां रख दी हैं. एक क्लासमेट को पैनिक अटैक आ रहा है, उसके दोस्त उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई आवाज न आए. 

 

क्या बोले अधिकारी?
यह शूटिंग शनिवार को रोड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोविडेंस कैंपस में हुई. जिसे लेकर अधिकारियों ने कहा कि काले कपड़े पहने एक शूटर ने गोली चलाई, जिसमें कम से कम दो लोग मारे गए और आठ दूसरे घायल हो गए. ब्राउन यूनिवर्सिटी के सीनियर और बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट एलेक्स ब्रूस, प्रभावित बिल्डिंग के सामने वाली सड़क के उस पार अपने डॉर्म में एक फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जब उन्होंने सायरन सुना.

मेयर ने कही ये बात
समाचार एजेंसी एपी के अनुसार स्टूडेंट ने कहा कि मैं यहां बस कांप रहा हूं, क्योंकि उसने सामरिक गियर में सशस्त्र अधिकारियों को अपने छात्रावास के चारों ओर देखा, साथ ही कहा कि हर कोई मेरे जैसे ही हैरान और भयभीत है. वहीं मामले को लेकर मेयर ने कहा कि हमारे पास उस व्यक्ति के बिल्डिंग में आने या बिल्डिंग में घूमने का कोई वीडियो नहीं है' 'पता नहीं संदिग्ध कैसे अंदर आया या कहां गया?

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

