Video: मुझे 'वो' पसंद है....जॉर्जिया मेलोनी-ट्रंप की सीक्रेट टॉक हुई लीक, बोलते समय भूल गईं माइक भी था ऑन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन के नेताओं के साथ मुलाकात थी. इसकी जुड़ी कई खबरें सामने आई थी. लेकिन व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के कुछ वीडियो अब सामने आ रहे हैं. जिसमें एक वीडियो इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और ट्रंप के साथ अन्य लोगों से बातचीत का है. जो अब वायरल हो रहा है. देखें वीडियो समझें पूरी बात.

A hot mic at the White House meeting about the war in Ukraine captured US President Donald Trump saying Russian President Vladimir Putin 'wants to make a deal for me ... as crazy as it sounds.' Trump was speaking to French President Emmanuel Macron, adding that he thinks they… pic.twitter.com/aM0hPvYhUi Add Zee News as a Preferred Source — Channel 4 News (@Channel4News) August 19, 2025

'मेरे लिए वोलोदिमीर ठीक हैं'

चैनल 4 न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ यूरोपीय यूनियन के और नेता भी बातचीत के लिए पहुंचे. सभी नेता एक-दूसरे से मिल रहे थे और एक-दूसरे का हाल चाल जान रहे थे. ये लोग इस बात से अनजान थे कि उनके माइक ऑन हैं. इस दौरान ट्रंप जर्मनी के चांसलर मर्ज से कहते हैं, "कैसे हैं आप? सब बढ़िया? आप बढ़िया लग रहे हैं." इस पर उनके बगल की कुर्सी पर बैठती हुई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं, "मेरे हिसाब से ये (मर्ज) बहुत लंबे हैं." ट्रंप जवाब देते हुए कहते हैं, "हां ज्यादा लंबे हैं." तो मेलोनी कहती हैं, "मेरे लिए वोलोदिमीर ठीक हैं."

मैं अपने प्रेस से बात नहीं करना चाहती

आगे वीडियो में ट्रंप मेलोनी से कह "आप फैंटास्टिक लग रही हैं." मेलोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "मैं अपने प्रेस से कभी बात नहीं करना चाहती." यह बातचीत "हॉट माइक" पर रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.इस घटना ने इतालवी राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है. कुछ लोगों ने मेलोनी के बयान को हल्के-फुल्के मजाक के रूप में लिया, जबकि अन्यों ने इसे उनकी प्रेस के साथ रिश्तों पर सवाल उठाया है.