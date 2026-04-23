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Hindi Newsदुनियामैंने 8 ईरानी महिलाओं को फांसी से बचाया, ट्रंप ने किया बड़ा दावा, ईरान ने उड़ाया मजाक; कहा- ऐसा कुछ था ही नहीं

'मैंने 8 ईरानी महिलाओं को फांसी से बचाया', ट्रंप ने किया बड़ा दावा, ईरान ने उड़ाया मजाक; कहा- ऐसा कुछ था ही नहीं

Trump on Iran women hanging: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान की 8 महिलाओं को फांसी लगने से बचा लिया है. वहीं ईरान ने ट्रंप के दांवों का मजाक उड़ाया है. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, जिसका अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:02 AM IST
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'मैंने 8 ईरानी महिलाओं को फांसी से बचाया', ट्रंप ने किया बड़ा दावा, ईरान ने उड़ाया मजाक; कहा- ऐसा कुछ था ही नहीं

Trump on Iran women hanging news: ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान से अपील की है कि वह उन 8 महिलाओं को रिहा कर दे, जिन्हें शासन का विरोध किए जाने की वजह से फांसी दिए जाने की तैयारी चल रही थी. ट्रंप ने कहा कि यह कदम उनके बीच होने वाली बातचीत की एक बेहतरीन शुरुआत साबित होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातचीत में प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है. 

ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि उनके कहने पर ईरान ने अपने मुल्क में 8 महिलाओं की फांसी टाल दी है. ट्रंप ने कहा कि यह अच्छा कदम है और जल्द ही उनके प्रतिनिधि ईरानी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे. 

'ईरान में अब 8 महिलाओं को नहीं लगेगी फांसी'

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल ने लिखा, 'बहुत अच्छी खबर! मुझे अभी-अभी सूचना मिली है कि ईरान में आज रात जिन आठ महिला प्रदर्शनकारियों को फांसी दी जानी थी, उन्हें अब फांसी नहीं दी जाएगी. चार को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और चार को एक महीने की जेल की सजा सुनाई जाएगी. मैं ईरान और उसके नेताओं का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरे अनुरोध का सम्मान किया और फांसी की योजना को रद्द कर दिया. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप'

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महिलाओं की रिहाई का बहुत आभारी- ट्रंप

ट्रंप ने आगे लिखा, ईरानी नेताओं से, 'जो जल्द ही मेरे प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे. मैं इन महिलाओं की रिहाई का बहुत आभारी हूं. मुझे विश्वास है कि वे आपके इस कदम का सम्मान करेंगे. कृपया उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं! यह हमारी बातचीत की एक शानदार शुरुआत होगी! इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद. राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप'

ट्रंप ने पाकिस्तान में ईरान के साथ चल रही बातचीत के बीच यह अपील की है, जहां दूसरे दौर की वार्ता अभी भी अनिश्चित है. उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर बातचीत में प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है. 

फर्जी खबरों से गुमराह हो गए ट्रंप- ईरान

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन 8 महिलाओं के लिए दया की अपील की. उन्होंने इस पहल को पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता से पहले सद्भावना का महत्वपूर्ण संकेत बताया. हालांकि, ईरान की न्यायपालिका ने ट्रंप को इन दावों को बेतुका और फर्जी बताया है.

न्यायपालिका की आधिकारिक वेबसाइट मिजान ऑनलाइन पर कहा गया कि ट्रंप एक बार फिर फर्जी खबरों से गुमराह हो गए हैं. जिन महिलाओं को फांसी दिए जाने का दावा किया जा रहा है, उनमें से कुछ को पहले ही रिहा कर दिया गया था. जबकि बाकी पर ऐसे आरोप हैं, जिनके सिद्ध होने पर अधिकतम जेल की सजा हो सकती है. उन्हें फांसी देने का कोई आधार ही नहीं था. 

कैसे शुरू हुआ था सारा मामला?

बताते चलें कि ट्रंप ने 21 अप्रैल को ट्रूथ सोशल पर ईरान में महिलाओं को कथित तौर पर फांसी दिए जाने का पोस्ट किया था. उन्होंने ईरानी शासन से उन महिलाओं को छोड़ने की अपील की थी. उन्होंने यह अपील उन सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि ईरानी न्यायपालिका 8 महिलाओं को फांसी देने की तैयारी कर रही है. हालांकि, इन महिलाओं की पहचान और आरोपों की पुष्टि तेहरान की ओर से नहीं हुई है. इसके बावजूद, ट्रंप की ओर से सार्वजनिक हस्तक्षेप ने इस मुद्दे को दोनों देशों के बीच एजेंडे का प्रमुख मुद्दा बना दिया.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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