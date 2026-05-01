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Hindi Newsदुनियामैंने रुकवाई भारत-PAK जंग, लाखों लोगों को मरने से बचाया, ट्रंप ने फिर गाया मध्यस्थता राग; थपथपाई अपनी पीठ

'मैंने रुकवाई भारत-PAK जंग, लाखों लोगों को मरने से बचाया', ट्रंप ने फिर गाया 'मध्यस्थता राग'; थपथपाई अपनी पीठ

Trump statement on India-Pakistan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन से ऑपरेशन सिंदूर निकल नहीं पा रहा है. अपना 'मध्यस्थता राग' गाते हुए ट्रंप ने गुरुवार रात एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने टैरिफ का डर दिखाकर भारत-पाकिस्तान में जंग रुकवा दी वरना दोनों ओर से लाखों लोग मारे जाते. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 01, 2026, 03:03 AM IST
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'मैंने रुकवाई भारत-PAK जंग, लाखों लोगों को मरने से बचाया', ट्रंप ने फिर गाया 'मध्यस्थता राग'; थपथपाई अपनी पीठ

Trump's latest statement on Iran: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरा होने जा रहा है. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के दिलोदिमाग से यह ऑपरेशन अब तक घूम रहा है. चार दिनों तक चले इस संघर्ष में पाकिस्तान के घुटने टेकने और गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने अपने स्तर से युद्धविराम को मंजूरी दी थी. लेकिन ट्रंप का दावा रहा है कि उन्होंने ही यह जंग रुकवाई थी. गुरुवार को न्यूयार्क के अपने ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने यह बात फिर से दोहराई. 

'मैंने भारत-पाकिस्तान समेत 8 युद्ध सुलझाए'

भारत-पाकिस्तान संदर्भ में ट्रंप ने दोहराया कि उन्होंने आठ युद्ध सुलझाए, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग होने वाला युद्ध भी शामिल है. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर ट्रंप नहीं होते तो जंग में लाखों लोग मारे जाते. 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'मैंने आठ युद्ध सुलझाए. लगभग हर मामले में उन्होंने मुझे धन्यवाद पत्र भेजे और नोबेल समिति को भी पत्र लिखे. भारत के मामले में भी मैंने यही किया. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बाद में कहा कि मैंने 30 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई. लेकिन यह उससे भी ज्यादा हो सकता था. दो परमाणु शक्तियां एक-दूसरे के खिलाफ जा रही थीं. 11 हवाई जहाज गिराए गए. मैंने इसे टैरिफ के इस्तेमाल से सुलझाया. मैंने कहा कि अगर तुम लड़ते रहे तो मैं तुम पर टैरिफ लगाऊंगा.'

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ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म- ट्रंप

ईरान संघर्ष का जिक्र करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है. उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना समुद्र में दफ्न हो चुकी है और वायुसेना पूरी तरह तबाह हो गई है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान अब परमाणु बम बनाने की स्थिति में नहीं है.

खुद को शांतिवादी बताते हुए ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वे युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं. उन्होंने ईरान पर सैन्य कार्रवाई को वॉर के बजाय एक मिलिट्री ऑपरेशन बताया. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब डील के लिए उत्सुक है क्योंकि उसकी सैन्य और परमाणु क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है. 

हमने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया है- ट्रंप

ईरानी शासन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'उन्होंने 42,000 लोगों को मार डाला. मैं उस देश को एक खास तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा हूं. यह एक कठोर समूह है, लेकिन हमने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया है. उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, इसलिए देखते हैं कि वे कितने समय तक टिक पाते हैं.'

मिडिल ईस्ट के हालात बताते हुए ट्रंप बोले, सैन्य अभियान के बावजूद, 'मैं इसे युद्ध नहीं कहता. ईरान डील करने के लिए बेताब है. उनकी नौसेना चली गई, उनकी वायुसेना चली गई है. हर तरह का कोई भी उपकरण लगभग खत्म हो गया है. उनके ड्रोन कारखाने करीब 82% नीचे आ चुके हैं. वे डील करना चाहते हैं. हमने उनकी परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया. इसलिए उन्हें परमाणु बम नहीं मिला.'

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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