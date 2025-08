'तुम जैसे पागलों से लड़ रहा था...', ट्रंप से टैरिफ पर रिपोर्टर ने पूछा ऐसा सवाल, भड़क गए डोनाल्ड, वीडियो में हाथों का इशारा देखें

Trump blasts reporter over tariffs questions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने गरम तेवर के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. हद तो तब हो गई जब उन्होंने गुरुवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर पर जमकर हमला बोला और उसे 'पागल' कह दिया. जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. सबसे पहले देखें वह वीडियो.

Trump just BODIED a fake news reporter ☠

REPORTER: "Why didn't you invoke this law in your first term?"

PRESIDENT TRUMP: "Because in my first term, I was fighting lunatics like YOU!” pic.twitter.com/ZXJU35UcO5

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) July 31, 2025