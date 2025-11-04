'पापा, मेरा बलात्कार हुआ है', एक CEO ने जब बेटी की सुनी बात तो खिसक गई धरती, किया ऐसा काम, पूरी दुनिया में मिली वाहवाही

Tom Allchurch: ये कहानी है एक पिता की, जिनकी जिंदगी एक पल में बदल गई. नाम है टॉम अलचर्च. वो एक बड़े कंपनी के सीईओ थे, लेकिन असल जिंदगी में वो बस एक प्यारे पिता हैं. उनकी बेटी ने रेप को लेकर एक ऐसा राज खोला, जो सालों से छिपा था. जिनको सुनकर पूरा परिवार ही हिल गया. उसके बाद पिता टॉम ने हार नहीं मानी. उन्होंने रेप जैसी बुरी चीज़ के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी. जिसके बाद अब पिता पूरी दुनिया में अपने कामों के लिए चर्चा में हैं. तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी.

वह दर्द भरा पल जब बेटी ने राज खोला

अब पीछे मुड़कर देखें तो, यह पूरी तरह से अचानक नहीं हुआ था. कुछ महीनों से मुझे और मेरी पत्नी को पता था कि हमारी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ है. 2016 में केप कॉड में गर्मियों की छुट्टियों में उसने कहा कि वह हमसे कुछ बात करना चाहती है. हम उन खूबसूरत अमेरिकी क्लैपबोर्ड घरों में से एक में रह रहे थे और परिवार के बाकी सदस्य भी साथ थे. जिसमें उसका बड़ा भाई, छोटा भाई और बहन बाहर थे. सिर्फ वो, मेरी पत्नी और मैं अपने प्यारे बेडरूम में बड़े बिस्तर पर लेटे थे, दोपहर की हवा खुली खिड़की पर लगे महीन पर्दों को धीरे से हिला रही थी, तभी उसने हमें साफ-साफ, सरल और बेहद शांत स्वर में कहा 'मेरा बलात्कार हुआ है.'

एक पिता की अनकही पीड़ा और संघर्ष की कहानी

उसकी कही बात को समझने में मुझे एक पल लगा. फिर ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कने ही वाला है. उसने हमें कुछ ऐसी बातें बताईं जिनके बारे में वो यहां नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कुछ साल पहले जब वो किशोरावस्था में थी, माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई के दौरान घर लौटते समय एक अजनबी ने उसका बलात्कार किया था. उसने बस कुछ महीने पहले अपने प्रेमी को ही ये बात बताई थी. हालांकि, सालों तक उसने ये बात अपने तक ही रखी. ये शब्द हैं एक पिता टॉम अलचर्च के. डेली मेल को दिए इंटरव्यू में टॉम इन सारी बातों का जिक्र किया है. उनकहा कहना है कि अचानक नहीं था. महीनों से लग रहा था कुछ गड़बड़, लेकिन यह सुनकर धरती खिसक गई. परिवार ने साथ दिया, लेकिन सवालों की बजाय सिर्फ सुना. बेटी ने भाई-बहनों को भी बताया, सब स्तब्ध थे.

पिता सीईओ, मां जॉब में कोई जान ही नहीं पाया सच्चाई

टॉम ने बताया कि बेटी बहुत होशियार और समझदार थी. बलात्कार के बाद भी पढ़ाई पर फोकस रखा. घर में सब व्यस्त थे. हम बिगहम्स कंपनी के सीईओ थे, पत्नी भी नौकरी करती थीं. लंदन के बाहर एक सुरक्षित इलाके में रहते थे, अच्छे स्कूलों में बच्चे. फिर भी यह हो गया. इस मामले में पत्नी और दूसरे बच्चे बताते हैं कि बेटी ने कुछ न दिखाया न कहा, खाना, कपड़े, सब वैसा ही. परिवार की छुट्टियों में भी मुस्कान बरकरार बनी रही लेकिन पिता टॉम खुद से सवाल करते रहे कि "क्या हम ज्यादा बिजी थे? क्या इसलिए वह हमसे न बोली?" परिवार की छुट्टियों के दौरान पिता ने सभी परिवार के सदस्सों को समझाया कि बेटी से सवालों की बौछार न करें. बस सुनें. सभी ने ध्यान से बेटी की बात सुनी.

चौंकाने वाले आंकड़े: बलात्कार का खतरा सिगरेट से ज्यादा

इस सदमे ने पिता टॉम को बहुत भयंकर चोट पहुंचाया. जिसके बाद उन्होंने रेप के बारे में सब जानना शुरू किया. जो जाना, वो हैरान करने वाला था. उनकी रिपोर्ट कहती थी "हमारी बेटी को बलात्कार का खतरा सिगरेट पीने से ज्यादा था. स्कूल में लड़कियां यूनिवर्सिटी से ज्यादा खतरे में होती हैं." टॉम कहते हैं, "मैं दो बेटियों का पिता हूं, फिर कैसे नहीं जानता था? हम कार एक्सीडेंट, ड्रग्स, प्रेग्नेंसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा रेप है. स्कूलों में ड्रग्स पर बात होती है, रेप पर क्यों नहीं?" उनका कहना था कि आंकड़े तो और भी डराते हैं. इंग्लैंड-वेल्स में 2024 तक 69,000 रेप रिपोर्ट हुए, लेकिन सिर्फ 1,220 दोषसिद्धि. 2021 के आंकड़ों में सिर्फ 1/6 महिलाएं रिपोर्ट करती हैं. 2013 के सरकारी डेटा में 4.3 लाख से ज्यादा वयस्क पीड़ित. ज्यादातर रेप निजी जगहों पर, जान-पहचान वालों से, और कंसेंट का बहाना बनाकर किए गए थे.

जागरूकता की मुहिम: टॉक कंसेंट से बदलाव

इसके बाद नौ साल पहले टॉम ने एक नया कदम बढ़ाया और रेप जैसे मामले के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी शुरू की. अमेरिका, यूके के एक्सपर्ट्स से बात की जिसमें वैज्ञानिक, क्रिमिनोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट. सीडीसी के इंटीमेट पार्टनर वायलेंस टीम से सीखा. वहां कंसेंट एजुकेशन से सेक्शुअल वायलेंस कम हुआ. टॉम ने टॉक कंसेंट नामक एक सरल, कम लागत वाला शिक्षा कार्यक्रम विकसित करने में मदद की, जो स्कूलों के लिए युवाओं में यौन हिंसा को रोकने में मदद करता है. यह पहल अब देश भर के 500 से ज़्यादा स्कूलों और 2,50,000 युवाओं तक पहुंच चुकी है. टॉम का मानना ​​है कि अगर ब्रिटेन में हर बच्चे को प्रभावी शिक्षा मिले, तो अगले दस से 20 वर्षों में यौन हिंसा को कम करने में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा.

एनफ: रिपोर्टिंग का नया तरीका, डीएनए किट के साथ

जिसके बाद केटी व्हाइट जिनसे मैं दो साल पहले अपने बेटे के माध्यम से मिला था, उनके साथ मैंने इनफ नामक एक गैर-लाभकारी संगठन की स्थापना की, और हमने इन विचारों का गहन अध्ययन किया. हमने जितना हो सका, उतना सीखा कि अब तक ये तरीके क्यों कारगर नहीं हुए हैं. हम ब्रिस्टल गए और बलात्कार की शिकार कई छात्राओं से मिले. हमने उनके अनुभवों के बारे में जाना और उनसे पूछा कि वे क्या समाधान चाहते हैं.

किया नया प्रयोग, बनाया प्लेटफ़ॉर्म

Enough के ज़रिए, लोग एक एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म पर, जिस पर तारीख अंकित होती है, एक निजी ऑनलाइन अकाउंट में बलात्कार या यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट कर सकते हैं, और वे गवाही का एक अंश भी प्रकाशित कर सकते हैं. जिसमें न तो पीड़ित का नाम होता है और न ही अपराधी का. जिसे छात्र सोशल मीडिया पर साझा किया जा सकता है. अगर पीड़ित चाहें, तो वे एक छोटी, सरल Enough डीएनए किट का इस्तेमाल करके खुद ही नमूना एकत्र कर सकते हैं, तुरंत परीक्षण के लिए सीधे एक विश्व-प्रमुख प्रयोगशाला में भेज सकते हैं, और 48 घंटों में परिणाम अपने एन्क्रिप्टेड अकाउंट पर अपलोड करवा सकते हैं. आधे नमूने को 20 साल तक संग्रहीत किया जाता है, ताकि अगर पीड़ित बाद में अपने बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला करता है, तो पुलिस उसे अपने पास रख सके. हम हमेशा पीड़ितों को निर्देश देते हैं कि अगर वे चाहें तो पहले पुलिस या यौन उत्पीड़न रेफरल केंद्रों में जाएं. हमने प्लेटफ़ॉर्म और किट डिज़ाइन किए, पुलिस, फ़ोरेंसिक विशेषज्ञों, फ़ोरेंसिक नियामक और प्रमुख बैरिस्टरों से बात की.

सोशल मीडिया पर मुहीम को मिला जमकर समर्थन

पिछले अक्टूबर में, हमने ब्रिस्टल में Enough का परीक्षण किया, जहां छात्रों की संख्या बहुत अधिक है. पहले ही दिन हजारों छात्रों ने ली किट, बलात्कार की खबरें आईं सामने. जिसके बाद हमारा मिशन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. टॉम कहते हैं, "अगर हर जगह एनफ हो, तो अपराधी डरेंगे. जिसके बाद टॉप के इस मिशन में कई लोग जुड़े. कुछ ने बताया उनकी बेटियां भी पीड़ित. आंसू, दर्द में डूबी हैं, लेकिन बाद में एक नई ताकत बनकर उबरी हैं.