मैं तुम्हें उड़ा दूंगी...महिला ने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी को दी धमकी, प्रोफेसर को भी भेजे 200 मैसेज-फोटो

Florida University: कुछ लोग सिर्फ मजे लेने के लिए ऐसी हरकत कर देते हैं कि जिंदगी भर के लिए उनपर एक किस्म का दाग लग जाता है. हाल ही में फ्लोरिडा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसपर आरोप है कि उसने यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी है. गिरफ्तार की गई महिला को नाम क्रिस्टिल गल्ली बताया जा रहा है जिसकी उम्र 29 वर्ष है.

मैं तुम लोगों को उड़ा दूंगी...

TOI ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया कि क्रिस्टिल पर आरोप है कि उसने फोन के जरिए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा (UCF) के स्टूडेंट केयर सर्विस पर 22 मई को फोन किया और फोन रखते हुए उसने धमकी भरे अंदाज में कहा,'मैं तुम लोगों को उड़ा दूंगी.' धमकी सुनने के बाद स्टाफ मेंबर ने महिला को फिर से कॉल किया लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया.

प्रोफेसर को भी भेजे मैसेज और फोटो

बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, महिला ने इसके बाद इसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को भी 200 से ज्यादा अजीब-अजीब मैसेज किए, जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे और कुछ तस्वीरें भी भेजी थीं. हालांकि अगले दिन शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है. जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि उसने नशे की हालत में यह सिर्फ मजे के लिए किया था. महिला को अब 21 अगस्त को अदालत के सामने पेश किया जाएगा.

'मैं तुम्हारे परिवार से माफी मांग लूंगा'

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फ्लोरिडा के अंदर बमों से धमकियां देना बहुत आम सा हो गया है. इससे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक हवाई अड्डे पर एक अन्य यात्री के साथ मजाक करते हुए बम की धमकी दी थी. TOI ने रिपोर्ट में बताया कि बुजुर्ग ने कथित तौर पर कहा था,'अगर मेरे बैग में रखा बम समय से पहले फट गया, तो मैं तुम्हारे परिवार से पहले ही माफी मांग लूंगा.'