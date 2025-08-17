मैं तुम्हें उड़ा दूंगी...महिला ने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी को दी धमकी, प्रोफेसर को भी भेजे 200 मैसेज-फोटो
Advertisement
trendingNow12885119
Hindi Newsदुनिया

मैं तुम्हें उड़ा दूंगी...महिला ने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी को दी धमकी, प्रोफेसर को भी भेजे 200 मैसेज-फोटो

Florida University: अमेरिका के फ्लोरिडा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. 29 वर्षीय एक महिला ने शराब के नशे में सिर्फ मजे लेने के लिए यूनिवर्सिटी को धमकी भरा फोन कर दिया.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 17, 2025, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैं तुम्हें उड़ा दूंगी...महिला ने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी को दी धमकी, प्रोफेसर को भी भेजे 200 मैसेज-फोटो

Florida University: कुछ लोग सिर्फ मजे लेने के लिए ऐसी हरकत कर देते हैं कि जिंदगी भर के लिए उनपर एक किस्म का दाग लग जाता है. हाल ही में फ्लोरिडा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसपर आरोप है कि उसने यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी है. गिरफ्तार की गई महिला को नाम क्रिस्टिल गल्ली बताया जा रहा है जिसकी उम्र 29 वर्ष है.

मैं तुम लोगों को उड़ा दूंगी...

TOI ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया कि क्रिस्टिल पर आरोप है कि उसने फोन के जरिए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा (UCF) के स्टूडेंट केयर सर्विस पर 22 मई को फोन किया और फोन रखते हुए उसने धमकी भरे अंदाज में कहा,'मैं तुम लोगों को उड़ा दूंगी.' धमकी सुनने के बाद स्टाफ मेंबर ने महिला को फिर से कॉल किया लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया.

ह भी पढ़ें: एक की उम्र 18 और दूसरे की 10 साल, दोनों बच्चे थे दिव्यांग और पत्नी... युवक ने उठाया ऐसा कदम; थर्रा उठा इलाका

 

प्रोफेसर को भी भेजे मैसेज और फोटो

बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, महिला ने इसके बाद इसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को भी 200 से ज्यादा अजीब-अजीब मैसेज किए, जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे और कुछ तस्वीरें भी भेजी थीं. हालांकि अगले दिन शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है. जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि उसने नशे की हालत में यह सिर्फ मजे के लिए किया था. महिला को अब 21 अगस्त को अदालत के सामने पेश किया जाएगा. 

'मैं तुम्हारे परिवार से माफी मांग लूंगा'

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फ्लोरिडा के अंदर बमों से धमकियां देना बहुत आम सा हो गया है. इससे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक हवाई अड्डे पर एक अन्य यात्री के साथ मजाक करते हुए बम की धमकी दी थी. TOI ने रिपोर्ट में बताया कि बुजुर्ग ने कथित तौर पर कहा था,'अगर मेरे बैग में रखा बम समय से पहले फट गया, तो मैं तुम्हारे परिवार से पहले ही माफी मांग लूंगा.'

FAQ

फ्लोरिडा में कौन सी भाषा बोली जाती है?

फ्लोरिडा अमेरिका का एक राज्य है, यहां पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है. हालांकि अंग्रेजी के अलावा भी कुछ लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है?

कहा जाता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त यूनिवर्सिटी (IGNOU) नामांकन संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी है. 2024 में इस यूनिवर्सिटी के अंदर 7.14 मिलियन छात्र रजिस्टर्ड थे.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Florida

Trending news

'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
2025 bihar election
बिहार चुनाव से पहले कौन सा 'शुद्धिकरण' चल रहा? राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बता दिया
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
History Of Nehru Family
कौन थीं वो बुआ, जो इंदिरा गांधी की जगह बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री
Election Commission Press Conference: 'भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश, वोट चोरी कहना संविधान का अपमान', EC ने जमकर सुनाई खरी-खरी
election commission press conference
Election Commission Press Conference: 'भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश, वोट चोरी कहना संविधान का अपमान', EC ने जमकर सुनाई खरी-खरी
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
;