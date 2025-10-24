मैं मर जाऊंगा... सऊदी अरब में फंसे शख्स ने सोशल मीडिया पर लगाई गुहार, इंडियन एंबेसी ने की ये अपील

सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने एक वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें एक शख्स उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का होने का दावा करता है और आरोप लगाता है कि उसे खाड़ी देश में उसकी मर्जी के बगैर उसे रखा जा रहा है. उसका वीजा और पासपोर्ट उससे ले लिया गया है. अब वह बेबस है और वीडियो में चारो दिखाते हुए कहता है कि यहां दूर-दूर तक कोई नहीं है. इस वायरल वीडियो पर अब भारतीय दूतावास के एक्स हैंडल से प्रतिक्रिया आई है.

भारतीय दूतावास ने एक्स पर जारी बयान में कहा, 'दूतावास उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास कर रहा है. वीडियो में सऊदी अरब में स्थान/प्रांत, संपर्क नंबर या नियोक्ता का विवरण न होने के कारण कोई आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती.' इस शख्स का वीडियो दिल्ली स्थित वकील कल्पना श्रीवास्तव ने ये अपील करते हुए ऑनलाइन एक्स पोस्ट पर शेयर किया था. ताकि इस शख्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके. भारतीय दूतावास ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से भी संपर्क किया और कहा, 'चूंकि व्यक्ति कहता है कि वह प्रयागराज जिले का है, @DM_PRAYAGRAJ @Sp_prayag @prayagraj_pol उसके परिवार से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें सलाह दें कि वे हमें cw.riyadh@mea.gov.in पर ईमेल करें.'

सऊदी के रेगिस्तान से शख्स ने लगाई मदद की गुहार

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक शख्स अवधी भाषा में रोते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है. इस शख्स के पीछे एक ऊंट खड़ा है. शख्स वीडियो में इस बात का दावा करता है कि उसे उसकी मर्जी के बगैर वहां रखा गया है. उसका पासपोर्ट और वीजा उससे छीन लिया गया है. इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और 24 घंटों में इसे 140,000 से अधिक बार देखा गया है.

आप चाहे हिन्दू या मुस्लिम हो इस वीडियो को...

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इस शख्स को यह कहते सुना जा सकता है, 'मेरा गांव इलाहाबाद में है… मैं सऊदी अरब आया. मेरा पासपोर्ट कपिल के पास है. मैंने उससे कहा कि मुझे घर जाना है लेकिन वह मुझे मारने की धमकी दे रहा है.' वीडियो में वो शख्स आगे कहता है, 'भाई आप चाहे हिन्दू हो या मुस्लिम हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि मेरे घर तक ये संदेश पहुंच जाए और भारत से आपके समर्थन से मुझे मदद मिले और मैं भारत वापस आ सकूं. मैं मर जाऊंगा... मुझे अपनी मां के पास जाना है... इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें. देखो यहां आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं है देखो भाई, मैं मर जाऊंगा। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह प्रधानमंत्री तक पहुंचे.'

कल्पना श्रीवास्तव ने विदेशमंत्री को टैग कर शेयर किया वीडियो

वीडियो को दिल्ली में क्रिमिनल वकील कल्पना श्रीवास्तव ने साझा किया था. कल्पना ने इस वीडियो को विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग करते हुए लिखा था, 'माननीय विदेश मंत्री @DrSJaishankar जी, कृपया तत्काल संज्ञान लें प्रयागराज हंडिया प्रतापपुर का एक निवासी सऊदी अरब में फंसा हुआ है.' इस वीडियो को कल्पना श्रीवास्तव ने जनता से भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील की.

