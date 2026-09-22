/दिसंबर तक घर जाऊंगी, अपने लोगों के लिए लड़ाई जारी रखूंगी... शेख हसीना की वापसी का काउंटडाउन शुरू?

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वह दिसंबर 2026 तक अपने देश लौटना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि वह किस तरह बांग्लादेश वापस जाएंगी, लेकिन देश लौटने का उनका फैसला पक्का है. हसीना ने यह भी कहा कि अगर वापस जाने पर उन्हें जेल जाना पड़ा तो वह इसके लिए भी तैयार हैं. एनडीटीवी से फोन पर बातचीत में शेख हसीना ने बांग्लादेश में सुनाई गई मौत की सजा को भी गलत बताया. उन्होंने कहा कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है. हसीना ने कहा कि वह बांग्लादेश वापस जाना चाहती हैं और उनकी कोशिश होगी कि यह वापसी शांति से और कानून के मुताबिक हो.
उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि वह वापस जाएंगी या नहीं, बल्कि यह है कि वह किस तरह वापस जाएंगी ताकि देश और वहां के लोगों को नुकसान न हो. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि बांग्लादेश लौटने के लिए वह क्या रास्ता अपनाएंगी. उन्होंने यह भी साफ नहीं किया कि इस मुद्दे पर उनकी भारत या बांग्लादेश सरकार से कोई बात हुई है या नहीं. बांग्लादेश की एक अदालत ने नवंबर 2025 में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी. हसीना ने इस फैसले को मानने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ चलाया गया केस राजनीति से जुड़ा हुआ है और फैसला गलत है.
हसीना ने दावा किया कि उनके बांग्लादेश छोड़ने के बाद बनी सरकार ने उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की. उन्होंने पूरे केस को भी गलत बताया. हसीना आगे कहती हैं कि अगर बांग्लादेश लौटने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा तो वह इसके लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि वह अपनी राजनीतिक लड़ाई और बांग्लादेश के लोगों के लिए काम करना जारी रखना चाहती हैं.
अपनी पार्टी अवामी लीग को लेकर उन्होंने कहा कि फिर से पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाना चाहती हैं. अवामी लीग पर फिलहाल बांग्लादेश में एक्टिव राजनीति को लेकर रोक है. हसीना ने कहा कि उनकी पार्टी ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई थी. उन्होंने दावा किया कि पार्टी को फिर से मजबूत करने और अपने समर्थकों से संपर्क बढ़ाने का काम किया जा रहा है. हसीना ने कहा कि वह बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था वापस लाना चाहती हैं और सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना चाहती हैं. उन्होंने अपने पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को आगे बढ़ाने की भी बात कही.
शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं. उस समय देश में छात्रों का आंदोलन बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया था. हालात बिगड़ने के बाद 5 अगस्त 2024 को हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और देश से बाहर चली गईं. इसके साथ ही बांग्लादेश में उनके करीब 15 साल लंबे शासन का अंत हो गया. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान हुए आंदोलन को दबाने की कोशिश में करीब 1400 लोगों की मौत हुई थी. हसीना और उनके समर्थकों ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है.
शेख हसीना के अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव हुए. 12 फरवरी 2026 को 13वें राष्ट्रीय संसद चुनाव के लिए वोट डाले गए. यह चुनाव हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के बिना हुआ. चुनाव आयोग के मुताबिक, 299 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि 297 सीटों के नतीजे घोषित किए गए. चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं. BNP ने 209 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगियों को 3 सीटें मिलीं. वहीं जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटें जीतीं और उसके सहयोगियों को 9 सीटें मिलीं. नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) को 6 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 7 सीटें मिलीं. इस चुनाव के बाद BNP नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनी. BNP के सांसदों ने 17 फरवरी 2026 को संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली.