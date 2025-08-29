WATCH: नमस्कार मोदी जी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूं...जापानी लड़की की हिंदी सुनकर आप हो जाएंगे चकित

PM Modi Visit Japan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठवीं बार जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर टोक्यो पहुंच गए हैं. इस दौरान उनके स्वागत के लिए जापान में बहुत सारी तैयारियां की गई हैं. आप भी देखें वह जापान में भारतीयता का रंग.
Prime Minister Narendra Modi arrives in Tokyo Japan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर टोक्यो पहुंचे. इस दौरान वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस यात्रा में पीएम मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ मुलाकात करेंगे. यह इशिबा के पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं की पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक होगी. इस दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.
जापान में हिंदी का स्वागत
टोक्यो में एक जापानी कलाकार ने पीएम मोदी के आगमन पर खुशी जताते हुए कहा, “मैं अपने छात्रों के साथ पीएम मोदी का हिंदी में स्वागत करूंगी...‘पधारो म्हारे देस’...मैं 2020 से हिंदी सीख रही हूं.”
आप देखें जापानी लड़की का हिंदी वीडियो
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Tokyo, Japan. He is on a two-day visit to Japan at the invitation of Japanese PM Shigeru Ishiba to participate in the 15th India-Japan Annual Summit.
जापान पहुंचते ही पीएम मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके किया, "टोक्यो पहुंच गया हूं. भारत और जापान अपने विकास सहयोग को मजबूत कर रहे हैं. मैं इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इशिबा और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं. इससे मौजूदा साझेदारियों को और मजबूत करने और नए अवसरों की तलाश करने का अवसर मिलेगा."
जापानी समुदाय के लोग गायत्री मंत्र और अन्य मंत्रों का पाठ करके प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे.
आर्थिक सहयोग को बढ़ावा
इस दौरे के दौरान पीएम मोदी प्रमुख जापानी उद्योगपतियों और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे. इसका मकसद आर्थिक सहयोग को बढ़ाना और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है. यह पीएम मोदी का जापान का आठवां दौरा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे होते रिश्तों को दर्शाता है. इससे पहले मई 2023 में उनकी जापान यात्रा हुई थी, और हाल ही में जून 2025 में कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम इशिबा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी.