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Hindi Newsदुनियाअमेरिका में भारतीयों के अधिकार, IAAC ने जारी की Know Your Rights गाइड; H-1B से लेकर ग्रीन कार्ड वालों तक के लिए..

अमेरिका में भारतीयों के अधिकार, IAAC ने जारी की 'Know Your Rights' गाइड; H-1B से लेकर ग्रीन कार्ड वालों तक के लिए..

Indian Americans Rights: अमेरिका में बढ़ते हेट क्राइम और भेदभाव के बीच IAAC ने भारतीयों की सुरक्षा के लिए 10 पेज की 'नोर योर राइट्स' गाइड जारी की है. इस गाइड का उद्देश्य भारतीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें कानूनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:19 PM IST
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अमेरिका में भारतीयों के अधिकार, IAAC ने जारी की 'Know Your Rights' गाइड; H-1B से लेकर ग्रीन कार्ड वालों तक के लिए..

Know Your Rights Guide: इंडियन अमेरिकन एडवोकेसी काउंसिल (IAAC) एक समुदाय-आधारित वकालत समूह है, जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय-अमेरिकियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए काम करता है. ये ग्रुप 2025-26 में राष्ट्रपति पद के बदलाव के बाद, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के खिलाफ बढ़ी नफरत और भेदभाव की घटनाओं को देखते हुए एक्टिव भूमिका निभा रहा है. ऐसे में IAAC ने हाल ही में "अपने अधिकार जानें (Know Your Rights)" नाम से एक 10 पेज की पूरी गाइड जारी की है, जिसमें अमेरिका में रह रहे भारतीयों के खिलाफ बढ़ते हेट क्राइम और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई है. 

किन लोगों के लिए है ये गाइड?

काउंसिल ने X पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी शेयर की है. इसमें नफरत से जुड़ी घटनाओं को डॉक्यूमेंट, ताकि इसके खिलाफ सही कदम उठाए जा सके शामिल हैं. साथ ही इसमें हर जरूरी फोन नंबर और हर वह अधिकार बताया गया है, जो एक इंडियन-अमेरिकन के पास होना चाहिए. यह गाइड सभी तरह के वीजा वाले लोगों के लिए हैं, जिनमें H-1B, H-4, F-1 वीजा वाले, ग्रीन कार्ड धारक, छात्र, माता-पिता और नागरिक शामिल हैं.

IACC गाइड में क्या-क्या है?

IACC गाइड में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के खिलाफ बढ़ते नफरत को कम करने के लिए बाई गई है. इसमें ऑनलाइन नफ़रत, जान-बूझकर परेशान करने और संस्थागत दुश्मनी में तेजी से बढ़ोतरी से खिलाफ गाइडलाइन्स जारी की गई है. IACC गाइड के अनुसार, 2023-2025 के दौरान ऑनलाइन भारत-विरोधी गालियों में 115% की बढ़ोतरी हुई है. 2025 से अब तक 50% भारतीय-अमेरिकियों ने अपने साथ भेदभाव होने की शिकायत की है. 2023 से अब तक 5 से ज्यादा हिंदू मंदिरों में तोड़-फोड़ की गई है. भारत-विरोधी पोस्ट पर 280 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं.

भारत-विरोधी नफरत का मामला

IACC गाइड में टेक्सास के फ्रिस्को शहर का एक केस पेश किया गया है, जिसे भारत-विरोधी दुश्मनी का "केंद्र-बिंदु" बताया गया है. इसमें दावा किया गया है कि इस शहर में एक सोची-समझी दूर-दराज की विचारधारा वाले लोगों की मुहिम चल रही है, जिसमें 'भारतीयों के कब्जे' और H-1B वीजा में धोखाधड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं. 

कैसे दर्ज करें शिकायत?

IACC गाइड में लोगों को सलाह दी गई है कि अगर उन्हें किसी हेट इंसीडेंट का सामना करना पड़े, तो वे 911 पर कॉल करें. इसके अलावा इसकी शिकायत दर्ज करते समय तारीफ, समय और ठीक जगह लिखें, रिकॉर्ड के लिए फोटो या वीडियो  रखें, चोट लगने पर मेडिकल रिकॉर्ड रखें और गवाहों के नाम भी नोट कर लें. साथ ही यह सुझाव दिया गया है कि शिकायतें DOJ सिविल राइट्स डिवीजन, टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन, FBI डलास फील्ड ऑफिस और दूसरी जगहों पर दर्ज कराई जाएं.

X पर छिड़ी तीखी बहस 

हालांकि, X पर इस गाइड के जारी होने के बाद एक तीखी बहस छिड़ गई. एक तरफ अमेरिका में रह रहे भारतीय इसकी तारीफ कर रहे हैं, एक यूजर ने इस गाईड को शेयर करते हुए लिखा, "आज रात @iaacouncil ने एक ऐसी चीज़ जारी की है, जिसकी काश मुझे भी ज़रूरत पड़ती जब मैंने शुरुआत की थी." वहीं, दूसरी तरफ कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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