'इजरायली हमले से ईरान के परमाणु साइट को हुआ डैमेज...,' रेडिएशन लीक पर IAEA का बड़ा खुलासा; कितना हुआ नुकसान?

Iran-Israel War: इजरायल की ओर से ईरान में किए गए हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर वॉचडॉग, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने मंगलवार ( 3 मार्च 2026) को कहा कि इस हमले के चलते ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट को कुछ नुकसान पहुंचा है. IAEA ने कहा कि यह डैमेज इजरायल-अमेरिका की ओर से किए गए संयुक्त हमले के बाद हुआ है.

एंट्रेंस बिल्डिंग को हुआ डैमेज

IAEA ने यह भी कहा कि इस हमले से किसी भी तरह के रेडियोलॉजिकल से जुड़े किसी नुकसान की कोई आशंका नहीं है. वहीं यह डैमेज केवल न्यूक्लियर साइट के अंडरग्राउंड हिस्से में स्थित प्रवेश भवनों तक ही सीमित थी और इसमें रेडिएशन लीक नहीं हुआ है. बता दें कि पिछले साल जून 2025 में भी इजरायल के साथ जंग में अमेरिकी सेना ने यहां बमबारी की थी.

IAEA ने की हमले की पुष्टि

IAEA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जारी किए गए एक बयान में कहा,' उपलब्ध हुईं नई सेटेलाइट फोटोज के मुताबिक IAEA अब ईरान के अंडरग्राउंड नतांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट के एंट्रेंस बिल्डिंग को हुए हालिया नुकसान की पुष्टि कर सकता है.'

Based on the latest available satellite imagery, IAEA can now confirm some recent damage to entrance buildings of Iran’s underground Natanz Fuel Enrichment Plant (FEP). No radiological consequence expected and no additional impact detected at FEP itself, which was severely… pic.twitter.com/7CS7BRZo1s — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 3, 2026

इसमें आगे लिखा गया,' किसी भी तरह के रेडियोलॉजिकल प्रभाव की संभावना नहीं है और FEP पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं देखा गया है, जो जून के संघर्ष में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था.'

रेजा नजाफी ने दी थी जानकारी

बता दें कि इससे पहले IAEA में ईरान के राजदूत रेजा नजाफी ने 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में बीते सोमवार 2 मार्च 2026 को कहा था कि ईरान में इजरायल-अमेरिका के संयुक्त अभियान के दौरान ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज पर हमला किया गया. वहीं इसको लेकर IAEA के प्रमुख चीफ राफेल ग्रॉसी ने भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया. उन्होंने चेतावनी दी थी कि संभावित रेडियोएक्टिव लीक के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, जिसके चलते कई बड़े इलाकों को खाली कराना पड़ सकता है.

खतरे में पावर प्लांट

न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' के मुताबिक इस बीच रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी 'रोसाटॉम' के CEO एलेक्सी लिकाचेव ने मंगलवार (3 मार्च 2026) को कहा कि बढ़ते संघर्ष के चलते ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में है. न्यूज एजेंसी ने लिकाचेव के हवाले से कहा,' पावर प्लांट को निश्चित रूप से खतरा है. विस्फोटों की आवाजें कुछ किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्लांट को निशाना नहीं बनाया जा रहा है.