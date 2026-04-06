परमाणु बम बनाने के कितने करीब पहुंच गया था ईरान? बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले को लेकर IAEA ने क्या कहा

ईरान की जंग के बीच भले ही रूस ने न्यूक्लियर साइट से अपने वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों को हटा लिया हो, लेकिन रेडिएशन फैलने की आशंका से सहमें लोगों के लिए यूएन की एजेंसी आईएईए ने अहम जानकारी सबूतों के साथ साझा की है.
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Bushehr nuclear power plant: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने सोमवार को पुष्टि की कि ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निकट हाल ही में हुए सैन्य हमलों का बड़ा असर हुआ है, हालांकि न्यूक्लियर प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है. संयुक्त राष्ट्र (UN) की परमाणु निगरानी संस्था ने कहा कि यह पुष्टि नई सैटेलाइट इमेजों के स्वतंत्र विश्लेषण और साइट से मिली डिटेल्ड जानकारी पर आधारित है. ईरान ने हमारी टीम को बताया है कि अमेरिका-इजरायल की फौजों ने प्लांट की पूरी लोकेशन को निशाना बनाया था. हालांकि ईरान की किस्मत अच्छी रही कि सबसे खतरनाक हमला न्यूक्लियर प्लांच की रेडियस से महज 75 मीटर की दूरी पर हुआ था.
ईरान की जंग के 38वें दिन सोमवार को ईरान ने अपनी एक मिसाइल पर नए संदेश के साथ एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया है. ईरान ने मिसाइल पर लिखा- 'वह पैसा, जिसे अमेरिकी लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं पर खर्च किया जा सकता था...Fool Trump.' गौरतलब है कि ईरान की सेना निश्चित अंतराल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर तंज कस रही है. बीते कुछ दिनों में यह चौथा ऐसा मौका था, जिसमें ईरान ने ट्रंप का खूब मजाक उड़ाया.
ईरान ने अमेरिका पर अपना यूरेनियम चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका का 'पायलट बचाव' अभियान असल में एनरिच्ड यूरेनियम चुराने का एक बहाना था. अल-जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा,'ईरान की बहादुर फौज ने अमेरिका के जेट गिरा दिया. उसके आगे की कहानी में झोल है. अमेरिकी फौज अपनी एक अलग स्क्रिप्ट पर काम कर रही है.
ईरान ने अलजीजा से बात करते हुए ये भी कहा, 'उनका दावा है कि पायलट प्लेन से इजेक्ट करने के बाद कथित तौर पर कोहगिलुयेह और बोयर-अहमद प्रांत में गिरे. लेकिन इससे इतर अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर सेंट्रल ईरान में कहीं और ही उतरने की कोशिश की. हमें लगता है कि यह पूरा रेस्क्यू अभियान एक धोखा हो सकता है. इस संभावना को जरा भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि ये एनरिच्ड यूरेनियम चुराने के लिए रचा गया एक छल प्रपंच था.'
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