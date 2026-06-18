World News: गर्मियों और बरसात में आमतौर पर मच्छर खूब पाए जाते हैं. ये मौसम उनके प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल होता है. कई बार एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस जैसे खतरनाक मच्छरों के चलते डेंगू होने का खतरा भी रहता है. दुनियाभर में शायद ही कोई ऐसी जगह हो, जहां लोग मच्छरों से परेशान न हों. इनसे छुटकारा पाने के लिए कई लोग स्प्रे से लेकर मॉस्किटो रैकेट तक का इस्तेमाल करते हैं.