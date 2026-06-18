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इस इकलौते देश में कहीं नहीं दिखता मच्छर का नामोनिशान, डेंगू-मलेरिया के नाम से तक अंजान हैं लोग

Mosquito Free Country: दुनियाभर में कीड़े-मकोड़ों और जानवरों की कई प्रजाति पाई जाती है. क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है, जहां आपको एक भी मच्छर नहीं मिलेगा. यहां कहीं भी मच्छर नहीं पनपते.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 18, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:33 PM IST
इस इकलौते देश में कहीं नहीं दिखता मच्छर का नामोनिशान, डेंगू-मलेरिया के नाम से तक अंजान हैं लोग

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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