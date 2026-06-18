World News: गर्मियों और बरसात में आमतौर पर मच्छर खूब पाए जाते हैं. ये मौसम उनके प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल होता है. कई बार एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस जैसे खतरनाक मच्छरों के चलते डेंगू होने का खतरा भी रहता है. दुनियाभर में शायद ही कोई ऐसी जगह हो, जहां लोग मच्छरों से परेशान न हों. इनसे छुटकारा पाने के लिए कई लोग स्प्रे से लेकर मॉस्किटो रैकेट तक का इस्तेमाल करते हैं.
क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है, जहां एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं. इतना ही नहीं यहां के लोगों को शायद ही मच्छरों की कोई जानकारी होगी. मच्छर के अलावा यहां कोई कीड़े-मकोड़े भी नहीं पाए जाते हैं. सांप तो यहां कभी नजर नहीं आते.
'वर्ल्ड एटलस' के मुताबिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित आइसलैंड एक ऐसा देश है, जहां आपको एक भी मच्छरों का नामोनिशान नहीं मिलेगा.
इस देश में लगभग 1300 तरह के जीव रहते हैं, लेकिन यहां एक भी मच्छर नहीं है. कई रिसर्चर्स के लिए यह आज भी दिलचस्प विषय है कि आखिर इस देश में कोई मच्छर क्यों नहीं है.
बता दें कि मच्छर आमतौर पर ठहरे पानी या उथले तालाबों में पनपते हैं. यहां अंडे लार्वा में बदलते हैं और फिर एक निश्चित तापमान में ठहरे हुए पानी में मच्छर जन्म लेते हैं.
इस पूरे प्रोसेस के लिए आइसलैंड में कोई भी ठहरे हुए पानी वाला वॉटर यूनिट मौजूद नहीं है. इसके चलते वहां मच्छरों की कोई आबादी नहीं देखी जाती और न ही वहां कोई मच्छर पनपते हैं.
आइसलैंड में मच्छर न पनपने का एक अन्य कारण ये भी है कि यहां का तापमान बेहद कम होता है. कभी-कभी तो यहां का टेंपरेचर -38 डिग्री तक भी पहुंच जाता है. आइसलैंड में इस हद तक ठंड पड़ने के कारण यहां मच्छरों का पनपना बिल्कुल असंभव है.
यह भी कहा जाता है कि आइसलैंड में मिट्टी-पानी और सामान्य इकोसिस्टम मच्छरों के पनपने के लिए नहीं बना है. मच्छर के अलावा आइसलैंड में सांप समेत रेंगने वाले कीड़े-मकोड़े भी नहीं मिलेंगे. यहां की जलवायु इन्हें पनपने नहीं देती है.