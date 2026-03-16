इस देश को पेट्रोल से मतलब ही नहीं, लोगों ने जीने का तरीका ही बदल डाला!

Country Without Oil-Petrol: पश्चिम एशिया की जंग से दुनियाभर के कई देशों के लिए ईधन का संकट खड़ा हो गया है. चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं. वहीं भारत में भी LPG को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है. ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी की दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जो धीरे-धीरे पेट्रोल पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर रहा है.

पेट्रोल पर खत्म हो रही निर्भरता

प्रकृति के अनमोल उपहारों से समृद्ध आइसलैंड एक आइलैंड कंट्री है, जहां बर्फीली नदियों से लेकर वॉल्कैनिक एक्टिविटी तक देखने को मिलती है. इस देश का एनर्जी सिस्टम इतना ज्यादा ग्रीन एनर्जी पर आधारित हो चुका है कि यहां तेल की आवश्यकता बेहद कम होती है. यहां अब धीरे-धीरे पेट्रोल पंप भी खत्म होते जा रहे हैं. यहां ऊर्जा व्यवस्था इतनी एडवांस है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग और किचन फ्यूल नवीकरणीय स्रोतों (Renewable Sources) से चल रहे हैं.

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लगभग 100 प्रतिशत ग्रीन बिजली

आइसलैंड धरती के उन क्षेत्रों में से एक है, जहां धरती के नीचे बेहद ज्यादा गर्मी और वॉल्कैनिक एक्टिविटी है. यहां धरती के नीचे से निकलने वाले गर्म पानी और गर्म भाप से बिजली बनाई जाती है. आइसलैंड में काफी सारी ग्लेशियर नदियां भी हैं. इनसे बड़े पैमाने पर हाइड्रोपावर बनती है. इसी के चलते वहां की बिजली लगभग 100 प्रतिशत ग्रीन मानी जाती है.

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खत्म हो रहे पेट्रोल पंप

आइसलैंड में 40 प्रतिशत वाहन अब इलेक्ट्रिक वाहन की श्रेणी में आते हैं. यहां अब पेट्रोल पंप की जगह EV चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ रहे हैं. इसके अलावा यहां भरपूर मात्रा में गर्म पानी, भाप और बेहद सारी ग्लेशियर नदियां यानी जियोथर्मल एनर्जी का खजाना है. असीमित और सस्ती जियोथर्मल एनर्जी के चलते यहां लोग सालभर ग्रीनहाउस में फल-सब्जियां उगा सकते हैं. खाद और ट्रैक्टरों के लिए पूरी तरह तेल पर निर्भर रहने वाले देशों के मुकाबले तेल की कमी का असर आइसलैंड की खेती पर नहीं पड़ेगा.