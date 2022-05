Motherhood: जुड़वां बहनों ने एक ही दिन एक जैसे बेटों को दिया जन्म, एक ही अस्पताल में एक साथ बनी मां

Identical twins give birth to sons with same measurements: यूं तो इत्तेफाक (Coincidence) से दुनिया में कुछ भी हो सकता है. लेकिन कई बार कुछ घटनाएं एक साथ इस तरह घट जाती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है. लेकिन इत्तेफाक से अमेरिका (US) की ऑरेंज काउंटी में ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

जुड़वां बहनों की जिंदगी का सबसे बड़ा इत्तेफाक

अमेरिकी वेबसाइट 'abc' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इन जुड़वा बहनों (Twin sisters) का नाम जिल (Jill Justiniani) और एरिन (Erin Cheplak) है. जिन्होंने हाल में एक ही दिन, एक ही छत के नीचे यानी एक ही अस्पताल में एक जैसे बच्चों को जन्म दिया है. जिल और एरन की जिंदगी में ये खुशी करीब चार घंटे के अंतराल में आई. वहीं अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक, दोनों के बच्चों (लड़कों) का जन्म ठीक एक जैसी माप के साथ हुआ था. दोनों के बच्चों का वजन 7 पाउंड, 3 औंस और जन्म के समय उनकी लंबाई भी एक समान यानी 20 इंच थी.

एक साथ लिया फैसला!

मीडिया से बात करते हुए इन बहनों ने कहा, 'हम हमेशा से एक दूसरे के करीब रहे हैं. हमने अभी तक एक जैसी जिंदगी ही बिताई है. इसलिए जीवन के इस अहम मौके यानी मातृत्व सुख की चाह होने का आइडिया भी हमें एक साथ आया. फिर हमने एक साथ यानी एक ही समय में मां बनने का फैसला किया था. प्रेगनेंसी के हर फेस में हम दोनों ने एक-दूसरे का पूरा साथ दिया. अपनी इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से हम पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी के दिन-प्रतिदिन के शारीरिक परिवर्तनों और अनुभवों को लगातार एक दूसरे से साझा करते रहे.'

इस मामले में एक सबसे बड़ा इत्तेफाक ये भी रहा कि दोनों बहनों को अस्पताल से छुट्टी भी एक साथ ही मिली.