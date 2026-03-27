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Hindi Newsदुनियाहम दुश्‍मनों से तो लड़ लेंगे, लेकिन...इजरायली जनरल ने दी ऐसी वार्निंग; कांप जाएंगे नेतन्‍याहू

हम दुश्‍मनों से तो लड़ लेंगे, लेकिन...इजरायली जनरल ने दी ऐसी वार्निंग; कांप जाएंगे नेतन्‍याहू

Middle East Crisis: इजरायल ऑर्मी ने 7 अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों के बाद लगातार गाजा पट्टी में कई मोर्चों पर दुश्मनों से लोहा लिया. अब ईरान के खिलाफ जारी युद्ध के बीच भी इजरायल को कई मोर्चों पर अपनी सेना को तैनात करना पड़ रहा है ऐसे में जवानों की कमी का संकट बना हुआ है. सेना ने सांसदों को बार-बार सूचित किया है कि उसके पास लगभग 12,000 सैनिकों की कमी है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 08:52 AM IST
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IDF Chief of Staff General Eyal Zamir
IDF Chief of Staff General Eyal Zamir

अमेरिका और इजरायल के अमेरिका के साथ जारी युद्ध के दौरान इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ ने अपनी सेना को लेकर इजरायल को बड़ी चेतावनी दी है. इजरायली रक्षा बलों (IDF) के प्रमुख ने मिडिल ईस्ट में ईरान के अलावा हमास और हिज़्बुल्लाह के साथ चल रहे लंबे संघर्ष के बीच सैनिकों की कमी को लेकर गंभीर चेतावनी दी है. सैन्य प्रमुख ने संकेत दिया है कि युद्ध की थकान और जनशक्ति की कमी से सेना की परिचालन क्षमता को अंदर से ही ढहा सकती है, जिससे तत्काल भर्ती या नीति में बदलाव की आवश्यकता है. 

इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने चेतावनी देते हुए अपने सैन्य प्रमुख को बताया है कि इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है. ऐसे में उसे ज्यादा सैनिकों की जरूरत है. अगर सैनिकों की कमी हो गई तो इजरायली सेना अंदर से बिखर जाएगी. इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार (25 मार्च) सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में एयाल जमीर ने कहा, 'मैं आपके सामने 10 'रेड फ़्लैग' (खतरे के निशान) उठा रहा हूं, अब वह दिन दूर नहीं जब सेना अपने रोजमर्रा के मिशन भी पूरे नहीं कर पाएगी.' उन्होंने कहा कि सेना को अनिवार्य भर्ती कानून, रिजर्व ड्यूटी कानून और अनिवार्य सेवा की अवधि बढ़ाने वाले कानून की जरूरत है.

इजरायली सेना की तैयारियों पर जताई गंभीर चिंता

'टाइम्स ऑफ इजरायल' ने इजरायल के 'चैनल 13 न्यूज़' का हवाला देते हुए बताया कि ज़मीर ने सुरक्षा कैबिनेट की एक बैठक के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने सेना की तैयारियों को लेकर गंभीर चिंता जताईं. 'टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने मंत्रियों से कहा, 'मैं आपके सामने 10 'रेड फ्लैग' (खतरे के निशान) उठा रहा हूं,' उन्होंने विधायी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें अनिवार्य भर्ती कानून, रिजर्व ड्यूटी कानून और अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि बढ़ाने का कानून शामिल है.

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पहले भी चेतावनी दे चुके हैं जमीर

जमीर ने कहा, 'IDF को अब एक अनिवार्य भर्ती कानून, एक रिजर्व ड्यूटी कानून और अनिवार्य सेवा की अवधि बढ़ाने के लिए एक कानून की आवश्यकता है.' उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदमों के बिना, सेना को जल्द ही अपने नियमित ऑपरेशन चलाने और अपनी रिजर्व प्रणाली को बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब जमीर ने इस मुद्दे पर चेतावनी जारी की हो. इसके पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को समय-समय पर चेतावनी दी है. 

इजरायली सेना को 12 हजार जवानों की जरूरत

इजरायल ऑर्मी में 7 अक्टूबर 2023 में हुए हमलों के बाद गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से जवानों की कमी का संकट और गहरा गया है.  सेना ने सांसदों को बार-बार सूचित किया है कि चल रही ऑपरेशनल मांगों के बीच उसके पास लगभग 12,000 सैनिकों की कमी है. सैन्य सेवा से छूट को लेकर चल रही राजनीतिक बहसों ने भी इस मुद्दे को और भी कठिन बना दिया है. अति-रूढ़िवादी (Ultra-Orthodox) पार्टियों ने अपने समुदायों के लिए छूट बनाए रखने हेतु कानून बनाने पर जोर दिया है. यह तब भी किया जा रहा है, जब इजरायल की हाई कोर्ट ने 2024 में अपने एक फैसले में कहा था कि हरेदी येशिवा (धार्मिक शिक्षण संस्थानों) के छात्रों को दी गई लंबे समय से चली आ रही छूट का कोई कानूनी आधार नहीं है. इन रिपोर्ट्स से इस बात के संकेत मिलते है कि 18 से 24 वर्ष की आयु के लगभग 80,000 अति-रूढ़िवादी पुरुष वर्तमान में सैन्य सेवा के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सेना में भर्ती नहीं कराई है. 

यह भी पढ़ेंः जंग के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला, 10 दिन के लिए रोका ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमला

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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